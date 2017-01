Deutschlands Spieler Tobias Reichmann (l-r), Julius Kühn, Patrick Wiencek, Finn Lemke und Steffen Fäth freuen sich nach dem Match über den Sieg. (dpa)

Durch einen klaren 38:24 (21:13)-Sieg gegen Saudi-Arabien erreichte der Europameister am Dienstagabend vorzeitig die K.o.-Runde und übernahm in der Gruppe C obendrein wieder die Tabellenführung.

Nächster Gegner ist bereits am Mittwoch (17.45 Uhr) das Team aus Weißrussland, ehe es am Freitag gegen den punktgleichen EM-Dritten Kroatien um den Gruppensieg geht. Vor 3700 Zuschauern in Rouen war Steffen Fäth mit sechs Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft. (dpa)