Schluss mit lustig: Tim Wiese will es als knallharter Wrestler nochmal wissen. (Imago)

An diesem zweiten November-Nachmittag scheint die Sonne irgendwann wohl doch zu heftig in die Rotunde. In jene vollverglaste exquisite Räumlichkeit, die zur Frankfurter Festhalle gehört, sitzt Tim Wiese am Mittwoch mittig an einem weißen Tisch. Und will vor den Strahlen von draußen hier drinnen nicht schutzlos sein. Also zieht sich der 34-Jährige eine überdimensionale dunkle Brille auf. Ab diesem Zeitpunkt ist die Verwandlung komplett. Vom Fußball-Nationaltorwart zur Wrestling-Maschine binnen vier Jahren – bei ihm geht das.

An seiner Seite hocken zwei Stars, die die World Wrestling Entertainment (WWE) zuvor schon unter marktschreierischem Getöse präsentiert haben. Rechts ein vollbärtiger Ire, der sich „Sheamus“ nennt. Links ein jovialer Schweizer, der auf „Cesaro“ hört. Beide werden an diesem Donnerstag seine neuen Teamgefährten sein, wenn in der Münchner Olympiahalle ab 19 Uhr die zweite Karriere des ehemaligen Fußballprofis beginnt. Der Novize Wiese tritt dann erstmals im Rahmen der Live-Tour auf, die anschließend noch in Oberhausen und Berlin gastiert – und am Mittwochabend ohne ihn in Frankfurt angelaufen ist.

Dort draußen im Stadtwald in der WM-Arena hat Wiese einst am 26. Januar 2013 mit der TSG Hoffenheim sein letztes von 269 Bundesligaspielen bestritten. „0:1?“, fragt der gebürtige Bergisch-Gladbacher. „Egal, wir haben alles verloren in der Zeit, wir waren kein gut eingespieltes Team“, erinnert sich Wiese noch, der im Sommer 2012 unter Mithilfe seines Beraters Roger Wittmann nach sieben Jahren dem SV Werder den Rücken gekehrt hatte, um einen Millionen-Vertrag im Kraichgau zu unterzeichnen.

Vom Nationaltorhüter aufs provinzielle Abstellgleis

Der sechsmalige Nationaltorwart konnte ja nicht wissen, wie schnell er in der Provinz auf dem Abstellgleis landete. Mit jener 1:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt hatte sich der Eindruck verfestigt, dass der an einem bitterkalten Januar 2013 in grauer Jogginghose wenig entschlossen durch seinen Strafraum irrlichternde Tormann irgendwie aus der Zeit gefallen war.

Mit der Verbannung in eine sogenannte „Trainingsgruppe 2“ war der Anfang vom Ende für einen Lautsprecher besiegelt, der sich einst mal berechtigte Ansprüche anmeldete, die Nummer eins in Deutschland zu werden: Nach dem Suizid von Robert Enke im November 2009 hatte Bundestrainer Joachim Löw die T-Frage lange offen gehalten – und der extrovertierte Bremer Ballfänger war einer der Kandidaten. Für die Turniere der WM 2010 und die EM 2012 stand er im Kader der DFB-Auswahl, keine zwei Jahre später galt er in der Bundesliga nicht mehr als vermittelbar.

Kommt deswegen nicht immer noch Wehmut auf? Nicht doch. „Mit dem Fußball habe ich abgeschlossen. Ich werde jetzt 35 und bin im besten Alter für Wrestling“, erklärtTim Wiese nun, um dessen Kampfnamen es lange ein großes Geheimnis gegeben hatte. Nun nennt er sich: „The machine“ – die Maschine. Wiese findet das passend. „Ich habe einige Schlachten geführt in meinem Leben. Es gibt für mich nur ein Ziel: die Zerstörung meines Gegners. Ich fackele nicht lange, ich haue drauf.“ Da beherrscht einer das branchenübliche Getrommel beim moderierten Round-Table-Gespräch bereits perfekt.

Der WWE kommt ein Protagonist, der die überdimensionierte Strahlkraft des Fußballs in ihr durchchoreografiertes Gewerbe trägt, wie gerufen. Wiese dient als Marketinginstrument, um den Wachstumsmarkt Europa zu bespielen, wie das WWE-Management bestätigt. Die, die ihn belächeln, lacht er aus: „Was andere Leute denken, ist mir wurscht. Ich arbeite mit dem gleichen Ehrgeiz wie im Fußball. Der liebe Gott hat mir diesen Willen geschenkt.“

Auch optisch auf das Niveau eingelassen

Nicht nur verbal, sondern auch rein äußerlich hat sich der Selbstdarsteller auf das Niveau eingelassen und stellt sich der kernigen Herausforderung mit tiefengebräunter Haut und an den Schläfen rasierten Haaren. Überall hat er seinen Körper umgeformt: Aus einem Lebendgewicht von weniger als 90 Kilogramm ist mittlerweile ein Kampfgewicht von 117 Kilogramm geworden. Der 1,93-Meter-Muskelprotz verzehrt kiloweise Bisonfleisch („Ich habe im Monat 100 Euro dafür ausgegeben“), das Wachsen seiner Muckis konnten seine Fans sogar in den sozialen Netzwerken nachverfolgen.

Die Sache mit der breiten Brust, sie muss ihm irgendwie in die Wiege gelegt worden sein. Auf jeden Fall hat das ausgeprägte Körperbewusstsein schon zu Zeiten gegolten, als er noch ein Fußball-Tor bewachte. In seinen besten Bremer Zeiten hat er sich immer dann ganz gerne ins obere Stockwerk der Ostkurve des Weserstadions begeben – dort wo Edelfans, Funktionäre und Journalisten auf ein letztes Schlückchen zusammenkommen –, wenn es für ihn besonders gut gelaufen war. Wenn die Fans hier vor den verglasten Logen während des Spiels „Wiese, Wiese“ gebrüllt hatten, weil ihr in den wildesten Farben gekleideter Liebling wieder einmal wie ein Teufelskerl gehalten hatte.

Wiese, der mit Ehefrau Grit und Tochter Alina inzwischen im Bremer Stadtteil Borgfeld lebt, hat ein bierseliges Schulterklopfen schon damals sehr genossen. Und dann hat er freimütig erzählt, was er sich gerade daheim in seinen Keller gehängt habe: ein überlebensgroßes Foto aus dem Bundesligaspiel Bayern versus Werder. Motiv: Tim W. fliegt im knallgelben Outfit an Freund und Feind vorbei und faustet einen Ball aus der Gefahrenzone.

Um zu verstehen, warum ihm der aktuelle Rollenwechsel leicht fällt, ist die Episode von einst vielleicht hilfreich. Abgehobener Grenzgänger und bodenständiger Familienvater. Selbstverliebter Einzelgänger im Verein und geschätzter Teamplayer bei der Nationalmannschaft. Wandler zwischen den Welten. Weil er sich auf dem Platz – nicht nur bei seiner legendären Kung-Fu-Aktion gegen Ivica Olic im Nordderby beim HSV – gerne auf schmalem Grat bewegte.

Glanzparaden führten zur Extase

Als er sich während seiner bestens entlohnten Freistellungsperiode („In Hoffenheim habe ich elf Spiele und drei Jahren bezahlten Urlaub gemacht“) anfänglich immer mal wieder darüber fabulierte, er könne sich einen Einstieg ins Wrestling vorstellen, haben das viele als Hirngespinste eines Bodybuilders abgetan, dem die schwere Hantel auf den Hinterkopf gekracht war. Typischer Fall von Trugschluss. So instinktsicher er seine Protzautos ab und an auch auf die Behindertenparkplätze lenkte, so zielgerichtet modellierte er alsbald unter Anleitung seinen Körper in einem Fitnessstudio.

Zwischendrin zeigte er beim Fußball einmal noch sein ganzes Können: Als das Torjäger-Unikum Ailton im September 2014 sein Abschiedsspiel gab, avancierte Wiese zum eigentlichen Helden. Einige Glanzparaden reichten aus, um ein ausverkauftes Weserstadion in Ekstase zu versetzen. Die Erscheinung zwischen den Pfosten wirkte zu diesem Zeitpunkt bereits arg aufgemotzt, die Torwartkluft spannte überall.

Das Showgeschäft passt zu einem, der dieser Tage selbstironisch über sich in der dritten Person reden kann: „Ein Tim Wiese kennt keine Schmerzen.“ Oder: „Ich werde durch den Ring fegen wie ein Tornado.“ Er sei aber angespannt, gab er noch mit einem Augenzwinkern zu, „aber ich gehe ohne Angst ins neue Business“. Zumal: Eins-gegen-Eins-Duelle wie früher auf dem Rasen bleiben ihm im Ring erspart: Der Novize soll zunächst an der Seite anderer Szene-Größen in einem Sechs-Mann-Match gegen „The Shining Stars“ mit „Bo Dallas“ kämpfen.

Er selbst sieht sich bestens gerüstet. „Ich hätte mir das Training nie so hart vorgestellt. Es ist unglaublich, was da an körperlicher Arbeit drinsteckt.“ Sechs bis acht Stunden täglich. Als der erste Anruf der WWE kam, habe er noch an „eine Verarschung“ gedacht. Aber für ihn war „The Undertaker“ oder „Stone Cold“, wie die Heroen dieser Zeit hießen, schon damals echte Idole. „Ich habe schon auf dem Spielplatz versucht, das alles nachzumachen.“

Eine Einladung von WWE-Vizepräsident Paul Levesque, als „Triple H“ selbst einer der größten seiner Zunft, kam daher wie die Erfüllung eines Kindheitstraumes daher. Der Crash-Kurs in Florida hinterließ einen so bleibenden Eindruck, dass sich Wiese seit Sommer noch intensiver quält. Levesque ist sich sicher: „Tim bringt als Leistungssportler alles mit.“ Sogar die Sonnenbrille für den passenden Moment.