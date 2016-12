Waren mal Werders erstes Trainer-Team (von links): Florian Kohfeldt und seine Kollegen Torwart-Trainer Christian Vander, Torsten Frings und Viktor Skripnik. (nordphoto)

Florian Kohfeldt kann sich noch gut an die Weihnachtszeit im letzten Jahr erinnern. Werders U 23-Trainer arbeitete damals als Co-Trainer bei den Bremer Bundesliga-Fußballern – und war mit zwiespältigen Gefühlen in die freien Tage gegangen. Dem sensationellen 4:3-Pokalerfolg bei Borussia Mönchengladbach war nur vier Tage später im letzten Spiel der Bundesliga-Hinrunde eine bittere 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt gefolgt. „Dann saßen wir da mit 15 Punkten auf der Weihnachtsfeier, das war eine komische Hinrunde“, erinnert sich der 34-Jährige. Komisch und zwiespältig, mit gelegentlichen Highlights. So verlief das Jahr 2016 für den Fußballlehrer – bis es in den letzten Monaten einen fast durchweg positiven Verlauf nahm.

Gleich zum Auftakt ein unerwarteter Erfolg

„Unser Wunsch war der Klassenerhalt, wir wollten Stabilität und Konstanz.“ So beschreibt Florian Kohfeldt den Beginn des Jahres, das nun in wenigen Tagen ausläuft. Die Lage schien sich tatsächlich schon bald zum Guten zu wenden für das abstiegsbedrohte Team um Chefcoach Viktor Skripnik. Denn gleich zum Auftakt der Rückrunde gelang Ende Januar ein unerwarteter 1:0-Erfolg bei Schalke 04. Aber die Hoffnung auf eine stabile Leistung musste das Trainerteam ebenso schnell wieder verwerfen, wie sie aufgekommen war.

In der Liga blieb Werder über Wochen sieglos, mit einem negativen Highlight beim 0:2 in Ingolstadt. „Da sitzt du auf der Bank und machst dir Sorgen“, sagt Kohfeldt. Ein weiterer Pokalerfolg beim 3:1 in Leverkusen hatte aber immerhin ein weiteres Mal angedeutet, dass es schon irgendwie geht, wenn es denn unbedingt sein muss. Die „verrückten Wochen“ zum Schluss der Saison sollten für Florian Kohfeldt denn auch mit einem positiven Ende versehen sein. Die Fans initiierten eine weitere Aktion, diesmal als „Wonderwall“ bezeichnet. Sie schenkten dem Team jene kraftvolle Unterstützung, die im entscheidenden 1:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt mündete. „Wahnsinnige Emotionen“ verbindet Florian Kohfeldt noch heute mit dem Saisonschluss.

"Mehr als Training und Spiel"

Und er habe eine Menge gelernt, erzählt er. Wie eine Mannschaft auf hohem Niveau geführt wird, aber auch, welchen Einflüssen sie unterliegt: „Das ist mehr als Training und Spiel.“ Die emotionale Wucht der Fan-Aktion sei ein „großer Faktor“ gewesen, natürlich. Aber auch die Öffentlichkeit, sprich: die Medien, würden eine entscheidende Rolle spielen. „Du kannst dir einreden: Ich mache mein Ding – aber ignorieren lässt sich das nicht“, sagt Kohfeldt.

Wie wichtig der persönliche Umgang mit den Spielern ist, wurde ihm in den letzten Wochen der vergangenen Saison auch noch einmal deutlich. Gemeinsam etwas durchzustehen, setze eben ein offenes und ehrliches Verhältnis voraus. Noch heute ist Florian Kohfeldt zudem beeindruckt, wie gerade die erfahrenen Spieler wie Clemens Fritz oder Claudio Pizarro mit der angespannten Lage umgegangen sind: „Wir sind alle nicht frei von Eitelkeiten, aber die Jungs haben vorgelebt, dass man sie in der entscheidenden Situation beiseitelassen kann.“

Dass den anstrengenden Wochen eine entspannte Sommerpause folgen sollte, lässt sich aus heutiger Sicht allerdings nicht behaupten. „Uns war allen klar: Es wird nicht einfacher“, erinnert sich der damalige Co-Trainer. Schließlich habe die Mannschaft nach der Saison wichtige Spieler verloren, allen voran Jannik Vestergaard. „Er war einfach wichtig, auf dem Platz und in der Kabine“, sagt Kohfeldt. Er denkt noch heute an die Führungsqualitäten des Innenverteidigers zurück.

Beteiligte können sich noch heute in die Augen sehen

Zum Start in die Saison machte er aber immerhin „eine Woche Euphorie“ aus. Zwischen der Verpflichtung von Max Kruse und dem Pokal-Aus beim Drittligisten in Lotte (1:2) sei die Stimmung eher positiv gewesen. Ansonsten schien die Mannschaft, und mit ihr auch ihre Trainer, nach wie vor mit einer Hypothek zu leben: Reicht es für die Bundesliga?

Dass sich Florian Kohfeldt und seine Kollegen Viktor Skripnik, Torsten Frings und Torwart-Trainer Christian Vander im Sommer noch sicher waren, „dass wir das hinbekommen“, nützte wenig. Nach drei Bundesliga-Niederlagen kam bereits im September das Aus für ihr Team. „Es gab gute Gründe dafür, auch wenn es wehgetan hat“, sagt Kohfeldt und betont, die Trennung sei damals entgegen anderer Darstellung mit „hohem Anstand und Respekt“ erfolgt. Die Beteiligten können sich jedenfalls auch heute noch in die Augen sehen.

Das ist im Fall von Florian Kohfeldt auch dringend notwendig. Denn es vergingen kaum zwei Wochen, da wurde aus dem ehemaligen Werder-Mitarbeiter wieder ein aktueller Werder-Mitarbeiter. „Da blieb nicht viel Zeit zum Nachdenken“, sagt der Trainer, der am 4. Oktober auf die Bank der U 23 rückte. Bereut hat er es nicht. Er ist sich sicher, dass es dies auch niemals tun wird. Zwar benötigten Coach und Mannschaft (Kohfeldt: „Ich war nach Alexander Nouri und Thomas Wolter ja bereits der dritte Trainer“) eine gewisse Anlaufzeit. Doch seit ein paar Wochen läuft es. Abgesehen vom 0:3, das die U 23 zuletzt in Aalen kassierte. „Hätten wir dort gewonnen, würde ich von einer überragenden Hinrunde sprechen, so bezeichne ich sie als gut“, sagt Kohfeldt.

Anerkannt in der Szene

Die erfolgreichen Wochen sind eine Art Balsam auf seiner Seele. Seine erste Cheftrainer-Station zeigt Kohfeldt, dass „bestimmte Dinge funktionieren, wie ich sie mir vorgestellt habe“. Sein Standing dürfte gestiegen sein. Bereits als Co-Trainer unter Viktor Skripnik galt er als großes Trainertalent. Nun, da er seit ein paar Monaten selbst in der Verantwortung steht, hat er Werders Talentschuppen immerhin zu einer konkurrenzfähigen Mannschaft in der 3. Liga gemacht.

So etwas wird anerkannt in der Szene. Aber wie es weitergeht, darüber möchte sich Kohfeldt erst einmal keine Gedanken machen. 2016 war anstrengend genug, seine Aufgabe ist noch relativ neu. „Außerdem fühle ich mich jetzt sehr wohl in meiner Rolle.“ Er findet auch, dass die Arbeit mit jungen Fußballern nicht weniger ist als ein „Traumjob“. Was eine Rückkehr in die Bundesliga aber nicht ausschließt, irgendwann einmal. Kohfeldt sagt: „Die Bundesliga war anders, als von außen betrachtet. Aber ich habe nichts erlebt, was einen Job dort ausschließt.“