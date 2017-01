Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Australian Open Angelique Kerber müht sich in Runde zwei

Titelverteidigerin Angelique Kerber ist mit einem mühsamen Erfolg in die Australian Open gestartet. Die Vorjahressiegerin gewann knapp ein Jahr nach ihrem ersten Grand-Slam-Triumph in Melbourne am Montag 6:2, 5:7, 6:2 gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko.