Tim Wiese geht mit dem Namen "The Machine" an den Start. (imago)

Das wurde am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in Frankfurt bekannt gegeben. "Ich habe es mir nicht so hart vorgestellt", sagte der ehemalige Nationalmannschafts-Torwart zum Wrestling-Training. Trotzdem mache ihm Wrestling Spaß. "Man wird sehen, wo der weg hingeht - ich hoffe nach oben", sagte er gewohnt selbstbewusst.

Sein erster Kampf findet am Donnerstagabend in der Münchner Olympiahalle statt. Sein Kampfname wird dabei "The Machine" sein. Zu seiner Taktik sagte er: "Ich fackel nicht lang, ich hau' halt drauf".

Die WESER-KURIER-User waren in einer Umfrage übrigens für einen ganz anderen Namen: 25,3% stimmten für "The Eraser from the Weser" ab.