BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke muss heftige Kritik einstecken. (Maja Hitij, dpa)

Wer regelmäßig in Dortmund beim Fußball zu Gast ist, hat diesen Spruch längst auf der Festplatte gespeichert: „Ich begrüße im schönsten Stadion der Welt die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund“, brüllt Norbert Dickel in sein Mikrofon, und Tausende Fans feiern den „Held von Berlin”. Der Stadionsprecher des BVB sollte möglicherweise darüber nachdenken, diese Ansprache bis auf Weiteres zu vermeiden.

Beste Fans der Welt? Das glaubt schon lange niemand mehr, der sich eingehend mit dem Revierklub beschäftigt. Schon gar nicht nach den Vorfällen rund um die Bundesligapartie gegen RB Leipzig, bei der Hunderte von Kriminellen Jagd auf die Fans des Gegners – egal ob Kinder, Frauen oder Familien – machten und die Gäste mit Pflastersteinen, Dosen, Flaschen, Farbbeuteln und Mülleimern bewarfen. Dazu kamen antisemitische Schmähungen. Als Rädelsführer gilt die neue, rechtsgerichtete Hooligan-Gruppierung „0231Riot“, die sich aus der Dortmunder Ultraszene abgespalten und radikalisiert hat.

Kein Zweifel, wer so agiert, ist kriminell, nimmt körperlichen Schaden oder gar den Tod von Menschen in Kauf. Es waren bürgerkriegsähnliche Zustände, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gab zu Protokoll, er sei „auch zwei Tage nach den Ereignissen immer noch schockiert über die massive Gewalt und die Beleidigungen”.

Mit wie viel Hass die Atmosphäre aufgeheizt war, konnten die Besucher bereits auf dem Weg ins Stadion erleben: „Red Bull? Verpisst Euch! Der Fußball gehört uns!” war auf Plakaten zu lesen. Warum die Stadt Dortmund solche Pamphlete nicht entfernen ließ, gehört zu den Fragen, die zu klären sind. Noch schlimmer ging es auf der Südtribüne zu, wo die Banner teilweise noch wesentlich geschmackloser waren.

Die Vorkommnisse ziehen auch deutschlandweit Kreise. So schrieb Jürgen Zielinski, im Ruhrgebiet geboren, BVB-Fan und seit 2002 Intendant des Theaters der Jungen Welt in Leipzig, die schlimmen Jagdszenen werfen „auch Fragen in Richtung Geschäftsführer Watzke auf, den ich als tatbefördernden Brandstifter bezeichnen möchte und somit zum Rücktritt auffordere”. Zielinski bezichtigt Watzke, mitschuldig zu sein, weil er mit kritischen Äußerungen gegenüber dem als Marketingprodukt gegründeten Konstrukt RB Leipzig die jüngste Eskalation begünstigt habe.

Auch Bundesinnnenminister Thomas de Maizière schaltet sich ein

Es wird deutlich, dass die Vorkommnisse ins Innerste des börsenorientierten Unternehmens Borussia Dortmund hineinreichen. Das gilt auch für die schlimmen Spruchbänder, die auf der Südtribüne zu lesen waren, und auf denen unter anderem Leipzigs Geschäftsführer Ralf Rangnick zum Suizid aufgefordert wurde. Solche Äußerungen haben nicht nur deshalb verheerende Wirkung, weil sie menschenverachtend und imageschädigend sind, sondern auch, weil sie die Marke Borussia Dortmund treffen.

Die BVB-Geschäftsführung muss sich fragen lassen, warum sie es zulässt, dass auf ihrer Vorzeigetribüne Hass gesät wird. Als Hausherr hätte der BVB den Anpfiff verbieten können, solange Banner zu sehen sind, die den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen.

Die Dortmunder Eskalation zieht so weite Kreise, dass sich auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière zu Wort gemeldet hat. Er hoffe „auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält“, sagte der CDU-Politiker. Für ihn gehören Krawallmacher dieses Kalibers „nicht ins Stadion, sondern hinter Schloss und Riegel”. Dieser Forderung könnten schon bald Taten folgen, wie Watzke am Montag in einer Videobotschaft betonte. Darin spricht der 57-Jährige von „ersten Erfolgen, wir haben das Gefühl, dass wir erste Täter haben ermitteln können. Wir werden alles in unserer Kraft stehende tun, um diesen Dingen ein für alle Mal einen Riegel vorzuschieben.“