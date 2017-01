Iljo Keisse startet bei den 53. Sixdays Bremen. (dpa)

Gut eine Woche vor dem Anschuss am 12. Januar haben die 53. Bremer Sixdays eine große sportliche Aufwertung bekommen: Nach Informationen des WESER-KURIER soll der Belgier Iljo Keisse nun doch in der ÖVB-Arena starten können.

Weil ein für Ende Januar geplantes Straßenrennen in Katar abgesagt worden ist, hat der Belgier in Bremen ganz kurzfristig zugesagt und soll bereits am Montagabend seinen Vertrag unterschrieben haben.

Keisse soll in der ÖVB-Arena an der Seite von Marcel Kalz fahren und zählt neben den Titelverteidigern Christian Grasmann/Kenny de Ketele, Leif Lampater/Wim Stroetinga und Jesper Morkov/Yoeri Havik zu den Favoriten auf den Gesamtsieg. (jgr)