Es war der 1. März 2009, Werders Stammtorwart Tim Wiese fiel wegen eines Muskelfaserrisses aus. Die Bayern kamen nach Bremen – und Vander sollte sich ihnen entgegenstellen. Es gelang ihm, mehr als das sogar: Er zeigte eine der besten Leistungen seiner Karriere. Vander parierte ein halbes Dutzend Großchancen; er wurde zum besten Mann der Partie gewählt. Hinterher sagte er: „Für einen Torwart war es ein einfaches Spiel. Ich wurde richtig warm geschossen und hatte gut zu tun.“

Am 28. Januar 2017 heißt der Gegner im Weserstadion wieder FC Bayern, wieder fehlt Werders Nummer eins. Diesmal ist es der rotgesperrte Jaroslav Drobny, und der Ersatzmann heißt Felix Wiedwald. Es ist anzunehmen, dass er ähnlich viel zu tun bekommen wird wie Vander damals. Ob es für ihn deshalb aber ein einfaches Spiel wird, darf bezweifelt werden. „Die Situation ist nicht einfach für Felix“, sagt Vander, inzwischen Torwarttrainer bei Werder. „Aber das darf einen Profi-Fußballer nicht verunsichern.“ Wiedwald habe auch schon gezeigt, dass er damit umgehen könne. Die Saison 2016/17 ist für Wiedwald ein einziges Auf und Ab. Er ging als Stammtorwart in die ersten Partien, wurde von Trainer Viktor Skripnik nach dem 1:2 gegen Augsburg am zweiten Spieltag zur Nummer zwei herabgestuft. Als Drobny sich im Oktober die Hand brach, kehrte Wiedwald für fünf Spiele ins Tor zurück – und als Drobny genesen war, musste Wiedwald wieder auf die Bank. Der Tiefpunkt, jedenfalls nach außen hin: die drohende Degradierung zur Nummer drei in der Winterpause.

Dazu kam es aber nicht; Wiedwald blieb erster Ersatzkeeper. Und so bekam Wiedwald im Spiel gegen Borussia Dortmund seine nächste Chance, nachdem Drobny den Dortmunder Marco Reus mit einem Fußtritt niedergestreckt und dafür die Rote Karte gesehen hatte. Kalt von der Bank musste Wiedwald rein ins hitzige Spiel gegen den BVB. Wie schwierig ist das, wenn man als zweiter Torwart plötzlich voll da sein muss? „Puh“, macht Christian Vander und überlegt erst mal. „Der Fokus auf die eigene Person ist in der Öffentlichkeit größer, als wenn man regelmäßig spielt“, sagt er dann. Das sei aber auch das einzig Besondere: „Man selbst muss nur seine Leistung abrufen.“ Das sei „natürlich einfacher, wenn man im Spielrhythmus ist“. Selbstvertrauen könne man sich als Torhüter aber auch durch Paraden im Training holen. Wiedwald habe das getan: „Felix hat gut trainiert.“

Wiedwald selbst sagte im Interview mit dem „Kicker“: „Mein Selbstvertrauen ist da, absolut.“ Er bereite sich sowieso immer so vor, als ob er spielen würde. Wie gut er seine Sache gegen Robert Lewandowski und die anderen Münchner Angriffskönner macht, wird genau beobachtet werden. So wie Wiedwald, seiner Meinung nach, überhaupt sehr argwöhnisch beobachtet wird. „Generell finde ich, dass die Torhüter bei Werder zu kritisch gesehen werden“, sagte er in dem Interview. Mit Tim Wiese habe Werder „auch immer 65 Gegentore kassiert“, aber das sei kein Thema gewesen, weil die Mannschaft auch immer sehr viele Tore geschossen habe.

Vander will Wiedwald da nicht widersprechen. „Man kann schon den Eindruck bekommen, dass hier manchmal Fehler gesucht werden, wo gar keine sind“, sagt er. Wiedwald werde ebenso wie Drobny „in der Öffentlichkeit nicht unbedingt objektiv bewertet“. Richtig zu stören scheint Vander das aber nicht, denn er sagt: „Die öffentliche Meinung beeinflusst uns als Trainerteam nicht bei unseren Entscheidungen.“ Bei diesen Entscheidungen sei die Zahl der Gegentore ohnehin das zentrale Kriterium: „Wir haben das Thema ja schon seit Jahren, dass wir relativ viele Gegentore kassieren und dass das auch auf den Torwart zurückfällt.“ Das Trainerteam beurteile die Torwartleistung aber nicht nur nach Ergebnissen: „Wir bewerten Spielweise, Fehler, Fehlerhäufigkeiten.“ Wiedwald wolle in den drei Spielen während Drobnys Sperre und auch im ersten Spiel gegen den FC Bayern aber „natürlich Argumente für sich sammeln und zu null spielen“.

Wenn Wiedwald es macht wie einst Vander, und wenn er in den folgenden beiden Partien in Augsburg und gegen Borussia Mönchengladbach ebenfalls stark spielt, kann er etwas erreichen, was Vander damals nicht vergönnt war. Trainer Alexander Nouri hatte Anfang der Woche schon angedeutet, dass Wiedwald seinen Konkurrenten Drobny durch gute Leistungen verdrängen könnte. Vander formuliert es nun deutlicher: „Felix hat es selbst in der Hand. Er kann jetzt Argumente dafür liefern, dass er nach den drei Spielen als Nummer eins im Tor bleibt.“ „Selbst in der Hand“ hat Wiedwald damit nicht nur seine kurzfristige, sondern auch seine längerfristige Zukunft. Im „Kicker“-Interview bestätigte er, dass sein Vertrag sich aufgrund einer Klausel automatisch verlängern werde, wenn er in der laufenden Saison in mindestens 20 Pflichtspielen zum Einsatz kommt.

Dass Werder ihn längerfristig als Lösung zwischen den Pfosten betrachtet, darf aber bezweifelt werden. Im Herbst sagte Sportchef Frank Baumann, die Besetzung der Torwart-Position sei für die nächste Saison komplett offen. Der Deutung, dass Werder definitiv einen neuen Torwart verpflichten werde, widersprach er nun: „Wir haben aktuell drei Torhüter, die alle die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und in Position zu bringen.“ Wie gut ihnen das gelinge, habe „natürlich auch Auswirkungen auf die Planungen auf die neue Saison“.

Wiedwald sieht die Sache übrigens so, dass er den Status als Nummer eins zu Saisonbeginn gar nicht hätte verlieren sollen. Er gab in dem Interview zwar zu, dass er gegen Augsburg „nicht mein bestes Spiel“ gemacht habe. Seine Degradierung habe aber andere Gründe gehabt. Trainer Viktor Skripnik habe nach den Niederlagen gegen die Sportfreunde Lotte, die Bayern und den FC Augsburg „mit dem Rücken zur Wand“ gestanden und „unbedingt etwas ändern“ wollen, „um einen Impuls zu setzen. Da wurde ich geopfert.“ Dieser Darstellung widerspricht sein Torwarttrainer: „Ich glaube nicht, dass Felix für irgendwas geopfert wurde.“ Drobny zur Nummer eins zu machen, sei „eine rein sportliche Entscheidung“ gewesen. Eine, die Wiedwald in den kommenden Wochen rein sportlich wieder umkehren kann.