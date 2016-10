„Der Anspruch an uns ist halt hoch”: Fabrizio Muzzicato, Trainer des Bremen-Liga-Spitzenreiters Bremer SV. (Mario Nagel)

An diesem Freitag tritt der Bremer SV um 19.30 Uhr beim FC Oberneuland an, Ihren alten Verein. Ein besonderes Spiel?

Fabrizio Muzzicato: Natürlich. Ich war ja zehn Jahre beim FCO und spiele auch noch in der Ü32 des Vereins. Aber von den handelnden Personen aus meiner Zeit ist keiner mehr da. Ich kenne Günter Hermann und Sven Meinecke zwar gut, aber es spielen nicht mehr so viele Emotionen eine Rolle.

Der FCO ist als Aufsteiger derzeit Tabellendritter. Wie ordnen Sie den guten Start ein?

Ich weiß nicht, ob es so überraschend ist. Der FCO hat eine sehr gute Mannschaft, die mit 21 Punkten ja auch stark gestartet ist.

Kann dieser Gegner dem Bremer SV gefährlich werden?

An einem guten Tag. Trotzdem ist unser Anspruch, am Freitag zu zeigen, dass wir noch eine andere Hausnummer sind. Was den Titelkampf betrifft, glaube ich noch nicht an eine Konkurrenz durch den FC Oberneuland.

Der letzten Partie gegen den VfL 07 war eine längere Punktspiel-Pause vorausgegangene. Den Grund lieferte der Uefa Regions' Cup, eine Art Europameisterschaft für Amateurfußballer. Haben Sie das Abschneiden der Bremer Auswahl, mit fünf Spielern Ihres BSV, verfolgt?

Ich hatte Kontakt zu den Jungs und mich im Internet über die Spiele informiert. Das war schon eine gute Sache für unsere Spieler. Es ist ja ein Highlight in der Karriere eines Amateurfußballers, dorthin zu fliegen und das Nationaltrikot zu tragen.

Dann gefällt Ihnen der Wettbewerb?

Ja. Leider haben sie es knapp nicht in die nächste Runde geschafft. Sie waren nahe dran, und das ist auch für den Bremer Fußball-Verband eine Auszeichnung. Es hätte kaum besser laufen können, nahe am Optimum.

Die Bremer Auswahl schlug sich gut in Tschechien. Ihrer Mannschaft gelang mit dem 4:1-Sieg über den VfL 07 gerade der achte Erfolg im achten Spiel. Wie kommentieren Sie diesen Start?

Du gewinnst mit 4:1, und die Leute fragen: Warum habt ihr nicht 8:1 gewonnen? Wir sind an einem Punkt, wo die Leute, und wir manchmal auch, nicht zufrieden sind. Du kannst 30 Bremen-Liga-Spiele gewinnen. Aber wenn du am Ende nicht in die Regionalliga aufsteigst, war es keine gute Saison.

Wie geht man mit dieser Situation um?

Man versucht, die Mannschaft noch stärker zu machen. Ich muss aber auch sagen: Die Bremen-Liga hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Der Anspruch an uns ist halt hoch, und ich kann die Leute auch verstehen. Man muss aber den Spielern immer wieder sagen, dass es nur um die Konzentration auf das nächste Spiel geht. Allein unsere nächsten Aufgaben sind knackig, wir treten jetzt gegen den FC Oberneuland, die SG Aumund-Vegesack und den TuS Schwachhausen an.

Da klingt ein bisschen Frustration durch.

Wir arbeiten hart im Training, um am Wochenende ein Spiel zu gewinnen. Wenn die Siege dann so hingenommen werden, ist das einfach schade. Wir bekommen in dieser Liga ja nichts geschenkt, sondern müssen uns alles hart erarbeiten.

Ist der hohe Anspruch an Ihre Mannschaft am Ende womöglich eine Gefahr für den Erfolg?

Nein. Es ist ja unser Ziel, endlich aus dieser Liga rauszukommen und in die Regionalliga aufzusteigen. Wir müssen nur wissen, dass wir erst einmal wieder vor einer schwierigen Saison in der Bremen-Liga stehen.

Wie etwa zu sehen war beim knappen 2:1 gegen den TSV Grolland Ende August?

Solche Spiele hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder. Wir werden ja gern als Bayern München der Bremen-Liga dargestellt. Aber wenn eine Mannschaft einen guten Tag erwischt, ist für sie halt etwas möglich gegen uns – und Grolland zählte zu den stärksten Team der vergangenen Rückrunde. Ich habe mich auch beim 2:1 im Pokal gegen Brinkum gefreut, dass wir richtig gefordert wurden. Nur so können wir uns entwickeln.

Bis auf Nils Laabs, der eine sehr wichtige Rolle einnimmt, und mit Abstrichen auch Philipp Rockahr kamen die zahlreichen Neuzugänge eher selten zum Einsatz. Täuscht der Eindruck, dass sie noch keine so große Rolle spielen?

Nein. Das ist schon richtig, auch wenn Torhüter Malte Seemann und Iurii Kutuikov ebenfalls ihre Einsätze hatten. Die Neuen haben noch Anpassungsschwierigkeiten. Sie sind es nicht gewohnt, unbedingt gewinnen zu müssen. Steht es bei uns nach 60 Minuten noch 0:0, ist das ja eine Todsünde. Außerdem haben wir sehr wenig Platz gegen meist doch recht defensive Gegner. Aber die Zugänge haben schon Potenzial und werden sich daran gewöhnen.

Dann sind Sie weniger enttäuscht von den neuen Spielern, sondern eher stolz auf die alten, die sich erst mal durchgesetzt haben?

Ja. Ich finde es richtig gut, wie sie sich immer wieder fokussieren und motivieren nach den ganzen Titeln und den ganzen Enttäuschungen. Deshalb ist unser Gerüst mit Leuten wie Christian Ahlers-Ceglarek, Ole Laabs und den anderen auch so wichtig.

Neben Ihrer Mannschaft gelang nur dem Vizemeister Blumenthaler SV eine maximale Punktausbeute. Kommt es erneut zum Zweikampf mit den Nordbremern?

Ja. Ich respektiere die anderen Teams an der Spitze. Aber ich glaube an einen Zweikampf mit Blumenthal.

Und wie bewerten Sie die Perspektive des letzten Gegners VfL 07, der trotz der 1:4-Niederlage gegen Ihre Mannschaft noch Platz fünf belegt?

Manchmal ist eine Entwicklung wichtiger als ein dritter oder vierter Platz. Das hat Björn Krämer geschafft, und deshalb erwarte ich von seiner Mannschaft noch einiges in den kommenden Jahren. Wenn sie diesmal unter den ersten sechs landen, wäre das doch ein toller Erfolg.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Fabrizio Muzzicato war als Spieler unter anderen beim Bremer SV, dem FC Oberneuland, dem SV Meppen und dem VSK Osterholz-Scharmbeck aktiv. Zuvor im Gespann mit dem aktuellen Sportlichen Leiter Klaus Gelsdorf aktiv, rückte der einstige Defensivspieler in dieser Saison auf den Cheftrainerposten des Bremer SV.