Der Underdog hat es geschafft: Werders Frauen haben Turbine Potsdam besiegt. (hansepixx)

Pia-Sophie Wolter trat an vom Punkt, traf und beendete mit dem 14. Versuch das Elfmeterschießen zwischen Werders Frauen und dem 1. FFC Turbine Potsdam. Der Jubel nach dem 6:5 (1:1, 1:1)-Erfolg kannte keine Grenzen. Die Bremerinnen hatten den Favoriten, immerhin als Spitzenreiter der 1. Bundesliga angereist, richtig ärgern wollen, das war klar. Aber mit einem Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals war trotz des guten Starts in die 2. Liga wirklich nicht zu rechnen gewesen.

„Ein geiles Erlebnis, ich bin begeistert“, meinte Trainer Steffen Rau, der den Pokalerfolg ausgiebig mit seinen Kickerinnen gefeiert hatte. Man musste sich nachher aber schon fragen, was wohl mehr zum Jubel beigetragen hatte. Die Freude über den unerwarteten Pokalsieg oder die Erleichterung, das Spiel am Ende doch noch gewonnen zu haben. Schließlich war der Favorit aus Potsdam ziemlich glücklich in die Verlängerung gelangt. Es schien ja schon zweifelhaft, ob der Bremer Konter tatsächlich in eine Abseitsposition gemündet war. Der anschließende Freistoß von Turbine wurde jedenfalls schnell ausgeführt, und irgendwie war Johanna Elsig in der Schlussminute noch einmal zum Schuss gekommen und brachte den Ball doch tatsächlich zum 1:1 im Werder-Tor unter.

Pauels pariert zwei Elfmeter

Viel ärgerlicher hätte die Partie kaum verlaufen können. Der Favorit besaß zwar insgesamt mehr Spielanteile. Er war jedoch nie in die Rolle geschlüpft, die ihm in diesem Spiel eigentlich zugedacht war. Ein Klassenunterschied ließ sich nicht ausmachen. Vor allem nicht angesichts der Torchancen in der regulären Spielzeit. Dem Treffer der Potsdamer Abwehrspielerin war lediglich eine wirklich gute Szene vorangegangen, nämlich als Tabea Kemme mit einem Kopfball nur das Außennetz getroffen hatte (38.). Die Bremerinnen waren unterm Strich das gefährlichere Team gewesen.

Etwa durch Marie-Louise Eta, die Torfrau Lisa Schmitz mit einem Fernschuss geprüft (32.) und wenig später einen Freistoß knapp am Potsdamer Tor vorbeigesetzt hatte (35.). Oder durch Stephanie Goddard. Erst zur Pause eingewechselt, verpasste die lange verletzte Schlüsselspielerin bei ihrem Debüt nur knapp einen Treffer, als sie Schmitz mit einem Heber aus rund 50 Metern beinahe überrascht hätte (53.). Zudem gab es ja noch den Treffer von Reena Wichmann. Sie staubte ab, nachdem Lisa-Marie Scholz gerade noch am Führungstor gehindert worden war.

Es hätte also durchaus dem Spielverlauf entsprochen, wären die Bremerinnen nach 90 Minuten als Sieger vom Platz gegangen. So bedurfte es einer Verlängerung, die nun für ein wenig Zittern auf der Bremer Bank sorgte. Schließlich hatte der Gast die Überlänge zum Anlass genommen, ein bisschen energischer den Torerfolg zu suchen. Allein Svenja Huth, Olympiasiegerin von Rio, tauchte gleich dreimal gefährlich vorm Tor von Lena Pauels auf. Vielleicht schoss sie die Bremer Keeperin dabei aber auch in Form.

Denn Pauels, so viel stand später fest, zählte zu den Garanten des erfolgreichen Elfmeterschießens. Sie hatte bereits den ersten Schuss von Huth pariert und war auch gegen Turbines siebte Schützin, Sarah Zadrazil, auf dem Posten gewesen – so offerierte Pauels der Kollegin Wolter eine Chance, die diese eiskalt nutzte. Dass am Ende die Youngster getroffen hatten, während manch routinierte Spielerin vergab, war für Rau symptomatisch: „Das passt zum Zusammenhalt dieser Mannschaft. Eta und Goddard, eigentlich sichere Schützinnen, vergeben. Aber dann sind halt die anderen da – cool.“