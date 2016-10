Lamine Sané stabilisiert die Bremer Innenverteidigung. (imago)

Lamine Sané hat sich gut in Bremen eingelebt. „Ich bin wie ein Chamäleon, ich kann mich überall anpassen“, sagt Werders Innenverteidiger, der im Sommer aus Bordeaux gekommen ist. Und auch mit dem Fußball in der Bundesliga kommt er nach eigener Aussage gut klar. „Hier wird Fußball gespielt und nicht geboxt und getreten.“ In Frankreich, kann man daraus offenbar schließen, geht es da ein wenig rustikaler zu.

Zugepackt hat aber auch Sané schon. Seitdem er mit Niklas Moisander die Innenverteidigung unter dem neuen Trainer Alexander Nouri bildet, steht Werder deutlich stabiler als zu Saisonbeginn. „Wir verstehen uns immer besser“, sagt Sané über seinen Nebenmann Moisander. Das tut auch not, denn Werder hat in den vergangenen drei Spielzeiten immer mindestens 65 Gegentore kassiert. „Dann versuchen wir es diesmal doch mit 54 Gegentoren“, sagt Sané und lacht.