HSV-Trainer Markus Gisdol. (dpa)

Bei der Ankündigung der Partie für Anfang Februar auf der Homepage der Norddeutschen zeigte das Hintergrundbild das Stadion des FC St. Pauli am Millerntor. Als der Fehler bemerkt wurde und der Spott in den sozialen Netzwerken Fahrt aufnahm, korrigierte der Verein das Bild. Schon in der vergangenen Saison hatte der HSV T-Shirts mit einer Choreographie der Hertha-Fans falsch bedruckt.

Die sportliche Abteilung war nach dem 4:0-Sieg beim Halleschen FC rundum zufrieden mit der Auslosung. "Das ist ein gutes Los, es freut mich. Ein Heimspiel unter der Woche, was willst du mehr im Pokal? Da hast du alle Chancen in die nächste Runde einzuziehen", sagte HSV-Coach Markus Gisdol am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag in Köln.

Wegen der Sperren von Cléber und Dennis Diekmeier sowie diverser Verletzungen muss Gisdol die Abwehr erneut umstellen. "Wir müssen extrem die Daumen drücken, dass wir das bestmöglichste Personal zur Verfügung haben", sagte er. Emir Spahic wird wegen einer Adduktorenzerrung weiter ausfallen, der Einsatz von Aushilfs-Innenverteidiger Albin Ekdal (Muskelprobleme) wackelt ebenfalls.

Die einzige positive Nachricht war am Donnerstag, dass Kapitän Johan Djourou nach Muskelfaserriss wieder locker im Mannschaftstraining mitmischte. Zur Vorsicht wurde Regionalliga-Verteidiger Oliver Oschkenat zu den Profis gerufen.