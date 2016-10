Ein guter Anfang: Werders Angreifer Ousman Manneh hat beim 2:2 in Darmstadt die erste Torvorlage seiner Bundesliga-Karriere geschafft. (nordphoto)

Was sein Ziel ist, als Fußballer? „Ich will mal zu den besten Stürmern der Welt gehören”, sagt Ousman Manneh. Er sagt es nicht großkotzig, sondern sanft und still. Aber seine Worte zeigen doch: Dieser junge Mann weiß, was ein Wunsch bewirken kann. Er weiß, dass er ihn erst mal haben muss, damit er wahr werden kann.

Mit 17 Jahren ist Manneh als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Jetzt ist er 19, hat drei Bundesligaspiele absolviert und gerade sein erstes Tor vorbereitet – bei Werders 2:2 in Darmstadt. Er kann kaum glauben, was mit ihm passiert. Er sagt: „Das war einer der größten Träume meines Lebens.”

Manneh: „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen”

Als Manneh kürzlich erfuhr, dass er in der Partie gegen Mainz 05 zum ersten Mal für Werders Profis auflaufen würde, war er ganz schön nervös: „Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen.” Trotzdem ging dann alles gut. Manneh rannte und kämpfte; er zeigte, dass er wichtig sein kann.

Trainer Alexander Nouri kennt den Angreifer aus der U23. Er sagt, Manneh habe in dieser Saison in der Dritten Liga „konstant auf einem hohen Niveau gespielt”; deshalb habe er ihn nun auch in der Bundesliga aufs Feld geschickt. Nouri lobt, Manneh sei „ein ganz junger Mann, der unheimlich laufstark ist, der viele Wege macht, der viele Balleroberungen hat und technisch versiert ist”. Das klingt, als glaube er, dass Manneh sich im Profifußball etablieren kann.

Im direkten Gespräch mit dem Angreifer ist Nouri kritischer. Manneh erzählt: „Wenn ich etwas gut mache, sagt er nicht, es ist alles gut. Er sagt: Sei nicht so zufrieden! Arbeite weiter!” Manneh weiß, dass er noch viel an sich arbeiten kann. Ob er bei Werder Stammkraft bleibt, das weiß er nicht.

Manneh sagt: „Im Moment sind große Stürmer bei uns verletzt.” Claudio Pizarro und Max Kruse. Was, wenn sie wieder fit sind? „Sie haben größere Namen als ich, und sie haben schon mehr Tore geschossen. Ihre Chance ist größer als meine.” Aber auch er hat jetzt seine Chance, und das ist doch schon mal ein Anfang.