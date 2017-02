Werder-Coach Alexander Nouri. (Imago)

Mit Blick auf Werder Bremens Tabellenrang sind die Einschaltquoten aber leider nur alternative Fakten. Ganz faktischer Fakt bleibt nach wie vor: Die Grün-Weißen sind in der Abstiegs-Verlosung. Aber Depression und Hoffnungslosigkeit sind (noch) nicht angesagt. Zwar setzte es zwei Niederlagen zum Jahresauftakt, aber bei Gegnern wie Dortmund und München kann das schon mal vorkommen.

Dass Werder nach wie vor die schlechteste Abwehr der Liga hat, gibt mir da schon mehr zu denken. Aber Moral und Teamgeist scheinen zu stimmen, außerdem ist nur Gutes über die Arbeit von Alexander Nouri zu hören. Da fällt die (Fern-)Diagnose eher positiv aus. Nur müssen ab sofort auch wieder Punkte eingefahren werden. Ein Blick auf die Nachbarschaft im Tabellenkeller zeigt allerdings: Es wird eine enge Kiste.

Da hilft auch kein Trainer-Zausel aus Bremen

Der klare Ausreißer nach unten scheint mir Darmstadt 98 zu sein. Da hilft auch kein Trainer-Zausel aus Bremen. Die Lilien haben jetzt schon sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, und ein 1:6-Desaster zu Hause gegen den 1. FC Köln geht überhaupt nicht. Außerdem werden in Darmstadt zu viele Personalquerelen verhandelt; insgesamt sind das die Zutaten für einen krachenden Abgang. Besonders auffällig ist auch die Darmstädter Auswärtsschwäche. Achtmal angetreten, achtmal verloren.

Das Fremdeln auf des Gegners Platz war auch eine Schwäche von Borussia Mönchengladbach. An diesem traumatischen Zustand haben die Borussen aber erfolgreich gearbeitet und in Leverkusen nach acht Monaten mal wieder einen Dreier eingefahren. Die dabei präsentierte bissige Kampfkraft ist eindeutig die Handschrift des neuen Trainers Dieter Hecking. Der wird nach meiner Überzeugung Gladbach auch auf einen sicheren Platz im Mittelfeld führen. Bis dahin müssen aber noch ein paar medizinische Wunder passieren, wie sie Christoph Kramer nach dem Leverkusen-Spiel beschrieb: „Nach dem 1:2 kriegten wir die zweite Luft, nach dem 2:2 die dritte und nach dem 3:2 die vierte.“

Herzlich willkommen zurück im Abstiegskampf

Beim HSV und in Wolfsburg gibt’s statt der vierten Luft Schnappatmung. Vor allem die Hamburger, die sich in Ingolstadt abkochen ließen, befinden sich wieder in einem desolaten Zustand. Einige der als tragende Kräfte auf dem Platz vorgesehenen Herren scheinen aus den drei Siegen im Dezember die falschen Schlüsse gezogen zu haben. Und die haben nichts mit Kampfkraft und mannschaftlicher Geschlossenheit zu tun. Einen ähnlichen Rückfall – auch nach drei Dreiern – leistete sich Wolfsburg mit einem üblen Fehlpass-Festival gegen Augsburg. Herzlich willkommen zurück im Abstiegskampf!

Eine klare Aufwärtstendenz zeigen hingegen die Ingolstädter unter ihrem neuen Trainer Maik Walpurgis, der aus acht Spielen 13 Punkte einfuhr und speziell die Abwehr verbesserte.

Wer von diesen Kandidaten am Ende auf den letzten drei Plätzen landen wird, ist schwer kalkulierbar. Da ist ein frühzeitiges Durchatmen für Werder Bremen wenig wahrscheinlich. Aber Schnappatmung muss ja auch nicht unbedingt sein.

Manfred Breuckmann (65) galt als WDR 2-Radiomoderator in der Bundesliga-Konferenz als „Stimme des Westens“. Im wöchentlichen Wechsel mit Lou Richter, Arnd Zeigler und Jörg Wontorra schreibt Manfred Breuckmann in unserer Zeitung, was ihm im Bundesliga-Geschehen aufgefallen ist.