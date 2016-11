In der Elite angekommen: Werders Serge Gnabry beim DFB-Training mit Sebastian Rudy. (dpa)

Der Strand von Rimini war mal so etwas wie eine deutsche Exklave. Im Sommer lagen die Touristen eng gedrängt an der italienischen Adria, kosteten aus, was das Wirtschaftswunder ihnen beschert hatte. Ein kleiner Teil einer berühmten deutschen Reisegruppe blickte gestern Mittag auf den Strandabschnitt 35 und erzählte unter anderem darüber, was ihn an diesem Freitag beim Ausflug in eine Enklave erwartet. Die DFB-Elf trifft in einem Spiel der Qualifikation zur WM 2018 auf San Marino.

Vor zehn Jahren war sie zuletzt in der angeblich ältesten Republik der Welt, die gerade mal ein wenig mehr als 30 000 Einwohner hat. Der 13:0-Sieg ist bis heute der höchste Auswärtserfolg der Eliteauswahl des DFB. Miroslav Klose, damals in Werder-Diensten, erzielte dabei zwei seiner 71 Länderspieltore. Inzwischen ist er Auszubildender des Verbands. Und eine seiner Aufgaben im Stab von Bundestrainer Joachim Löw besteht darin, Stürmer fortzubilden.

Der DFB und die Lücke im Zentrum

Zentrale Stürmer von hoher Qualität mit einer Spielberechtigung für den DFB gibt es wenige. Mario Gomez ist einer, allerdings schon ein 30 Jahre alter. Serge Gnabry, seit dieser Saison Werderaner, könnte einer werden. Er ist zehn Jahre und vier Tage jünger als Gomez und erstmals in der Reisegruppe A-Nationalmannschaft. Im ersten Training schoss er gleich ein Tor, es war nach Vorlage von Mario Götze das einzige des internen Spiels.

Löw versprach gestern, dass alle Neulinge – neben Gnabry noch der Leverkusener Benjamin Henrichs und Yannick Gerhardt vom VfL Wolfsburg – in den Partien gegen San Marino oder am Dienstag in Mailand gegen Italien zum Einsatz kommen werden: „Ich möchte die jungen Spieler heranführen. Das ist der Sinn solcher Einladungen.“

Mit Torhüter Marc-André ter Stegen, Ilkay Gündogan und Gomez nannte der Bundestrainer drei Spieler, die am Abend (20.45 Uhr/RTL) im kleinen Stadion von Serravalle beginnen werden. Das könnte für Gnabry bedeuten, dass er zunächst auf der Bank sitzen wird, weil der Platz im Angriff vergeben ist. Und anders als Gomez ist der Bremer zwar ein Stürmer, der sich auch und gerade auf den Flügeln wohl fühlt – aber dort ist die Konkurrenz in der Nationalmannschaft sehr groß und der Bedarf dementsprechend gering.

Nominierung für Gnabry "etwas ganz Besonderes"

Vier Tore in neun Bundesligaspielen für Werder – und damit eines mehr als Gomez für Wolfsburg – sind die Empfehlung, die Gnabry jüngst in der Bundesliga abgegeben hat. Dazu kommen die sechs Treffer, die er für die Olympiaauswahl bei den Spielen von Rio erzielte. „Die Nationalmannschaft ist ein Traum, etwas ganz Besonderes für mich“, sagte Gnabry zu seiner Berufung.

Als Miroslav Klose gestern gefragt wurde, wie er die Entwicklung der Neulinge um Gnabry verfolgt habe, ging er allgemein auf das Trio ein: „Es ist unglaublich, wie weit die schon sind, wie gut die ausgebildet sind.“ Für den Feinschliff ist er nun mitverantwortlich, nachdem er seine Spielerkarriere beendete, die ihn zwischen 2004 und 2007 eben auch nach Bremen geführt hatte. „Ich bin dankbar, dass ich sofort beim Weltmeistertrainer einsteigen darf. Es ist eine große Ehre für mich“, sagte Klose.

Gnabry trainiert unter Klose

Er will „alles aufsaugen“, um sich für seine Karriere als verantwortlicher Trainer zu präparieren. „Er ist übrigens immer noch spielberechtigt“, scherzte Löw mit Blick auf Klose. Später ging er dann ernsthaft auf dessen Rolle ein: „Wir werden ihn in den nächsten Monaten einarbeiten, was unsere Denkweise und Philosophie betrifft. Im Fußball spielt die Spezialisierung in den einzelnen Mannschaftsteilen eine große Rolle. Ich denke, dass wir sehr von ihm profitieren werden.“

In San Marino wird die Frage sein, wie viele Treffer Gomez und/oder Gnabry und Teamkollegen zustande bekommen. „Unser Ziel ist es nicht, Rekorde zu brechen“, sagte Löw, der einen klaren Sieg erwartet, den vierten im vierten Qualifikationsspiel werden. Danach geht es von Rimini weiter nach Rom und in die Vatikanstadt. In der Enklave steht Montag eine Privataudienz bei Papst Franziskus an. Aufregende Tage für Serge Gnabry, den Neuen in der Reisegruppe.