Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

ÖVB-Arena wird zum Austragungsort Volleyball: Deutschlands EM-Test in Bremen

Die deutschen Volleyballer bereiten sich durch ein Länderspiel in Bremen auf die Europameisterschaft 2017 vor. Am 19. August treffen sie in der ÖVB-Arena auf Belgien, vier Tage später beginnt die EM in Polen.