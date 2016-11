Souverän wie in den Jahren zuvor will die Lateinformation des Grün-Gold-Clubs Bremen seinen DM-Titel verteidigen. (Christina Kuhaupt)

Sie halten seit Monaten dicht. Erst am 12. November bei den deutschen Formationsmeisterschaften im fränkischen Bamberg wird das Geheimnis der neuen Choreografie der Grün-Gold-Lateinformation gelüftet. So hat die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese auch auf eine öffentliche Generalprobe verzichtet, um vor allem die Konkurrenz weiter im Dunkeln zu lassen. „Das ist nichts Ungewöhnliches, das machen alle so“, erklärt Jens Steinmann, Vorsitzender des Klubs. „Niemand will sich bei einer neuen Choreografie vorab in die Karten gucken lassen.“ Trainer Roberto Albanese sieht das ganz nüchtern. „Damit geht man auch im Vorfeld jedem Gerede aus dem Weg.“

Immerhin verriet der Trainer den Titel seiner neuen tänzerischen Komposition: „Noises, Voices, Melody.“ Was genau sich dahinter verbirgt, bleibt jedoch auch weiterhin ein Geheimnis. Eins dürfte zumindest klar sein. Nach dem Erfolgs-Programm „Rocky“, mit dem die Mannschaft Deutscher Meister, Weltmeister und Bundesligasieger geworden war, wird Roberto Albanese ein Kontrastprogramm bieten. Tänzerisch und musikalisch etwas ganz Anderes, etwas Überraschendes. „Eine tolle Choreografie, das kann ich schon versprechen“, erklärt Jens Steinmann.

Neue tänzerische Maßstäbe

Und auch die Tänzer und Tänzerinnen der Formation waren von Beginn an begeistert. „Sie haben sich sofort angesprochen gefühlt“, bestätigt Roberto Albanese. Zusammen haben sie in den vergangenen Monaten das Thema weiterentwickelt. Man sei auf einem guten Stand und tänzerisch viel weiter als vergleichsweise im Jahr zuvor, versichert der Trainer zufrieden. Das ist besonders wichtig, schließlich wird auch die neue Choreografie den Formationstänzern alles abverlangen, von tänzerischen Höchstschwierigkeiten bis hin zu einem atemberaubenden Tempo. Nichts anderes wird mittlerweile von der Bremer Lateinformation ­erwartet. Schließlich hat der Grün-Gold-Club gerade im Formationssport neue tänzerische Maßstäbe gesetzt. „Diesem Druck müssen wir standhalten und uns immer etwas Besonderes ausdenken“, sagt Roberto Albanese, der gleichzeitig ein einziges Ziel vorgibt. „Wir wollen in Bamberg auf jeden Fall den Titel holen. Dafür geben wir alles.“

Weniger geheimnisvoll geht es beim ­B-Team des Grün-Gold-Club zu. Uta Albanese übernimmt mit ihrer Mannschaft die Erfolgschoreografie „Rocky“. Allerdings auch mit eigenen tänzerischen Akzenten und Kleidern. Spannend dürfte die Zielsetzung der Mannschaft sein. Immerhin teilte sich das B-Team mit der Formation aus Bochum/Velbert den zweiten Platz in der vergangenen Bundesligasaison hinter dem Grün-Gold-A-Team.

Diese knappe Entscheidung dürfte die Mannschaft von Trainerin Uta Albanese noch mehr motivieren, in diesem Jahr auch Platz zwei bei der Deutschen Meisterschaft anzupeilen. Tänzerisch hat das Team es sicherlich drauf. Sollte die Mannschaft tatsächlich auf dem zweiten Rang hinter dem A-Team landen und vor der Konkurrenz liegen, wäre damit gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft perfekt. Die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese hatte sich schon aufgrund des Bundesligasieges vorzeitig für die WM am 10. Dezember in Bremen qualifiziert, sodass bei einer erfolgreichen Titelverteidigung, der Zweite der DM bei der Weltmeisterschaft starten darf. Was in dem Fall dann komplett eine Bremer Angelegenheit wäre.

Komplettes Leistungspotenztial abrufen

Aber so weit ist es noch nicht. „Klar wäre es toll, wenn wir tatsächlich den Sprung auf Rang zwei schaffen könnten“, erklärt Uta Albanese. Aber der Weg ist und war zumindest in der Vorbereitung ziemlich steinig. „Wir hatten eine harte Phase zu absolvieren, aber jetzt läuft’s super“, sagt die Trainerin. Vor allem in tänzerischer Hinsicht hat die Mannschaft viel gearbeitet und dementsprechend ihr Niveau noch einmal steigern können.

Personelle Verstärkung hat die Formation aus dem A-Team bekommen. Thomas Postera und Elisabeth Wierczoch, die beide viele Jahre erfolgreich im Weltmeisterteam waren, haben sich entschlossen, noch einmal als Unterstützung im B-Team zu tanzen. „Das gibt der Mannschaft natürlich noch mal eine große Sicherheit“, glaubt Uta Albanese. Aber auch ohne die beiden scheint das Team eine gute Balance gefunden zu haben, vor allem auch in Hinsicht Nervenstärke. Fast alle im Team sind meisterschaftserfahren und haben keine Angst, vor ­großem Publikum aufzutreten.

Aus Erfahrung weiß man in Bremen allerdings auch, wie schwer es ist, im entscheidenden Moment das komplette Leistungspotenzial abzurufen, um am Ende auch auf dem Treppchen zu landen. Aus diesem Grund bleibt Uta Albanese bei allen Prognosen vorsichtig, gibt allerdings zu, dass die Formation in diesem Jahr offensiver als zuvor Platz zwei angreifen will. Dann sei „alles möglich“ sagt die Trainerin und hält die Spannung hoch.

Die deutschen Formationsmeisterschaften

16 Mannschaften starten bei Formations-DM Neben den beiden Bremer Lateinformationen tanzt ein weiteres norddeutsches Team bei den deutschen Meisterschaften: Die Mannschaft von Blau-Weiß Buchholz. Mit einer hervorragenden Leistung schaffte es die Mannschaft von Franziska Becker und Nick Dieckmann, beide ehemalige Grün-Gold-Formationstänzer, sich 2015 als Aufsteiger auf Rang fünf zu tanzen.

DM-Starter

Lateinformationen: 1. FG TSZ Aachen/Düsseldorf; 2. TSG Backnang; 3. FG RW-Silber Bochum/TSZ Velbert; 4. Grün-Gold-Club Bremen (A-Team); 5. Grün-Gold-Club Bremen (B-Team); 6. Blau-Weiss Buchholz; 7. 1. TC Ludwigsburg; 8. TSC Residenz Ludwigsburg

Standardformationen: 1. TC Bernau; 2. Braunschweiger TSC; 3. Grün-Weiß Braunschweig; 4. Boston-Club Düsseldorf; 5. Rot-Weiß-Club Giessen; 6. TSC Schwarz-Gold Göttingen; 7. 1. TC Ludwigsburg; 8. TSC Rot-Gold Casino Nürnberg