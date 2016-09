Sieht eine „märchenhafte Entwicklung“: Manager Max Eberl. (imago sportfotodienst, imago/Jan Huebner)

1:3 in Freiburg, 0:4 in Manchester. Sind Sie froh, dass es jetzt erst mal zu Hause gegen den Tabellenletzten Werder geht?

Max Eberl: Zum einen wäre das respektlos Werder Bremen gegenüber. Und zum anderen ist es vielleicht für den Außenstehenden überraschend: Aber auch Borussia Mönchengladbach verliert Spiele.

Tatsächlich?

Borussia hat in den letzten Jahren eine märchenhafte Entwicklung genommen. Vor fünf Jahren waren wir so gut wie abgestiegen, und jetzt haben jetzt wir viermal Europapokal gespielt. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns als Champions-League-Team fühlen und Niederlagen in der Bundesliga als völlig überraschend einordnen.

Wie ordnen Sie sie ein?

Wir haben in Freiburg ein schlechtes Auswärtsspiel gemacht und verdient verloren. Gegen Manchester City haben wir alle gesehen – und ich hoffe, auch die Leute um uns herum mit ihren überzogenen Erwartungen – dass Mönchengladbach einfach von den Spitzenklubs in der Champions League noch sehr weit entfernt ist. In Manchester konnte man sehen, was Top-Niveau in Europa bedeutet. Und in der Bundesliga, unserem Kerngeschäft, sind alle Duelle sehr intensiv und eng. Auch das gegen Werder Bremen.

Was für ein Spiel erwarten Sie gegen Werder?

Werder wird versuchen, uns zu beeindrucken, mit seiner Defensive und seinem schnellen Umschaltspiel . . .

. . . Moment, gerade die Defensive gilt nicht eben als Bremer Stärke . . .

. . . so hieß es auch vor unserem Pokalspiel damals in der letzten Saison (4:3 für Werder im Dezember 2015, d. Red.). Und auch vor Werders Sieg in Leverkusen. Viktor Skripnik hat da Jannik Vestergaard nach vorne gezogen und eine unglaubliche Stabilität reinbekommen.

Trotzdem gelten Sie als klarer Favorit. Ist das eine Rolle, mit der Gladbach im zweiten Jahr Champions League noch fremdelt?

Da ist in der Tat ein Stück weit eine neue Rolle entstanden. Wir sind jetzt nicht nur Jäger, sondern auch die Gejagten. Das ändert aber nichts an unserer eigenen Einschätzung.

Die wäre?

Wir wissen: Wenn wir Top-Niveau erreichen und es andere vermeintliche Top-Mannschaften nicht so gut hinbekommen, dann haben wir definitiv eine Chance auf einen Europacup-Platz. Erreichen wir, aus welchen Gründen auch immer, das Top-Niveau nicht, können wir gegen jeden Gegner in der Bundesliga verlieren. Wir spielen nicht automatisch jeden gegen die Wand.

Aber die Ansprüche steigen trotzdem automatisch. Wie können Sie das regulieren, dass Sie die Erwartungen nicht erdrücken?

Indem ich immer wieder darauf hinweise, und auch, wenn’s die Leute nicht mehr hören können und schmunzeln. Das ist mir egal. Wenn du aufhörst, das zu sagen, hast du schon verloren in diesem schnelllebigen Geschäft: Wir agieren mit vielen jungen Spielern, das ist unser Weg. Die Spieler sind oft erst 20. Die haben auch mal Schwankungen in ihren Leistungen, das wissen wir und das nehmen wir in Kauf.. Es ist keine Mannschaft, die von 27-jährigen Top-Spielern getragen wird.

Am Sonnabend trifft Werder auswärts auf Borussia Mönchengladbach. Wie geht das Spiel aus? Werder wird das Spiel gewinnen. Werder wird das Spiel verlieren. Das gibt ein Unentschieden. Ergebnisse anzeigen Abstimmen

Sie nehmen die Schwankungen in Kauf, und es wäre dann auch keine mittlere Katastrophe, wenn Sie nicht wieder in der Champions League landen?

Zu einhundert Prozent: Nein. Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Ich weiß: Die Leute schmunzeln und denken an Platz neun. Ich sage: Es kann auch Platz sechs bedeuten. Wir wollen uns in dieser Zone etablieren. Es bedeutet: Du bist immer über dem Schnitt und immer in Schlagweite, den Europapokal erreichen zu können. Wir sehen uns nicht als Champions-League-Verein.

Sondern?

Ich bin neulich mal gefragt worden: Sehen Sie sich schon unter den Top sechs der Liga angekommen? Ich habe gesagt: Nein. Diesen Platz nach den Top fünf, den wir zuletzt hatten, den wollen uns viele streitig machen. RB Leipzig, Köln, vielleicht mal wieder Traditionsvereine wie der HSV oder Werder. Wir müssen den Platz immer wieder verteidigen, denn den wollen uns viele streitig machen. Wir sind da nicht angekommen.

Derzeit ist die Entwicklung von Gladbach vergleichbar mit Werders Aufstieg im letzten Jahrzehnt. Am Ende war ein Champions-League-Kader, der die Champions League verpasst hat, ein Riesenproblem. Wie schützen Sie sich, dass Ihnen so etwas nicht auch passiert?

Auf einer Pressekonferenz 2008 – ich weiß gar nicht, ob’s das Video noch gibt – habe ich Werder als mein Vorbild bezeichnet. Dieses Solide, Demütige, Fleißige, Realistische, das hat mir unglaublich imponiert. Und genauso, wie ich mit Argusaugen draufgeschaut habe, wie gut sie es in Bremen gemacht haben, genauso gucke ich mit Argusaugen drauf, was passieren kann, wenn man Fehler macht. Wenn man nicht mehr diese sportlichen Erfolge hat.

Ihre Lehre daraus?

Die Realität zu bewahren. Einen Kader zu haben, der auch ohne Europa bezahlbar ist. Wenn wir in dieser Saison Achter werden, hätte ich keine Sorge, dass ich Spieler verkaufen müsste. Zumindest aus rein finanzieller Sicht müsste ich niemanden abgeben. In dieser engen Bundesliga ist es kein negatives Weltwunder, wenn man mal Achter wird oder zwei, drei Jahre den Europacup verpasst. Man muss da gewappnet sein. Es muss trotzdem ein Fundament geben, dass man auch danach eine ruhige und gute Saison spielen kann und nicht in Abstiegsnot gerät.

Wird das verstanden in Gladbach? Oder fühlen Sie sich da manchmal wie der Rufer in der Wüste?

Unser Erfolg ist aus der Demut entstanden, als wir 2011 fast abgestiegen sind. Wir haben es nach der Rettung in der Relegation auf der Mitgliederversammlung im Sommer 2011 formuliert: Gladbach steht für eine herausragende Vergangenheit – und steht in der Gegenwart für Tabellenregionen zwischen Platz zwölf und 16. Und dann haben wir mit Platz vier die Basis und die wirtschaftlichen Mittel gefunden, um diese Entwicklung zu nehmen, die wir jetzt genommen haben und die wir realistisch einschätzen können. Das verstehen Gottseidank sehr viele Menschen in Mönchengladbach.

Sportlich gesehen ist jetzt Gladbach ungefähr das, was Werder vor zehn Jahren war. Einer wie Vestergaard ist bei Werder Topspieler und sitzt bei Ihnen erst mal auf der Bank…

Er ist ein Top-Spieler, um den wir uns nach unseren Abgängen nicht umsonst sehr bemüht haben. Es ist sehr einfach gedacht, dass ein Stammspieler im neuen Verein gleich wieder Stammspieler wird. Ich erinnere da an Granit Xhaka, der jetzt für über 40 Millionen Euro zu Arsenal gewechselt ist. Der hat hier auch zwei sehr bescheidene erste Jahre gehabt, saß oft auf der Bank oder wurde ausgewechselt. Es ist halt eine neue Art und Weise des Fußballs in einem neuen Verein. Jannik Vestergaard ist 23, er muss sich da auch erst dran gewöhnen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und das heißt auch nicht: Wir sind so weit weg von Werder, weil’s bei uns ja nicht zur Stammelf reicht. Das maßen wir uns nicht an zu behaupten.

Aber wie stark schätzen Sie denn Werder ein? Der Saisonstart ging daneben, schon wieder wird über den Trainer diskutiert.

Werder musste den Kader erneuern und jetzt fallen die wichtigsten Offensivspieler aus. Das ist schon ein großer Schlag. Da kommt schnell der Reflex: Der Trainer kriegt’s nicht hin. Aber der Trainer hat a) seine wichtigen Spieler nicht und b) braucht er Zeit für die neuen Spieler. Werder hat durch Frank Baumann dieses Signal gesetzt: Wir wollen diesen Weg aber gehen. Wissend, dass es sehr problematisch werden kann. Ich finde es gut, wenn man einen Weg hat, von dem man überzeugt ist.

Kann man das bei der allgemeinen Überdrehtheit heutzutage lange durchhalten?

Ich hoffe, dass das weiterhin möglich ist. Bremen hat es ja im vergangenen Jahr gezeigt, als Viktor Skripnk, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon am Fliegenfänger hing. Natürlich kann man diesen Druck von außen nicht völlig negieren. Natürlich kann er auch irgendwann Einfluss auf die Mannschaft nehmen. Aber wir sollten alle für unsere Überzeugungen kämpfen und nicht nach den ersten ein, zwei, drei Stürmen aufgeben. Vielleicht kommt man irgendwann zu dem Schluss, dass es nicht geht. Aber ich will daran glauben, dass es funktionieren kann.

Herr Eberl, Sie haben vom Ziel einstelliger Tabellenplatz gesprochen. Werder will auch einen einstelligen Tabellenplatz schaffen. Trauen Sie Werder den zu?

(seufzt) Ich glaube, es wird ein großer Kampf. Das Ziel haben viele. Einstelligkeit in der

Bundesligatabelle. . . das ist inzwischen sehr ambitioniert.

---

Max Eberl ist seit knapp acht Jahren Sportchef von Werders aktuellem Gegner Borussia Mönchengladbach. Der bald 43-jährige gebürtige Bayer und Ex-Profi hat sich in den vergangenen Jahren durch zahlreiche spektakuläre Transfer-Erfolge einen Namen gemacht. Sein Klub qualifizierte sich jüngst in den Play-offs erneut für die Champions League.