Werders Innenverteidiger Niklas Moisander verlor in der WM-Qualifikation mit der finnischen Auswahl in Tampere mit 0:1 gegen Kroatien. (imago)

Am Weserstadion beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen (Sonnabend, 18.30 Uhr) zunächst mit einem Rumpf-Kader. Etliche Bremer Profis sind noch mit ihren Nationalmannschaften gefordert oder waren am Sonntagabend noch im Einsatz.

So auch Innenverteidiger Niklas Moisander, der in der WM-Qualifikation mit der finnischen Auswahl in Tampere gegen Kroatien mit 0:1 verlor. Er spielte durch und sah in der 72. Minute Gelb. Werders Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic unterlag mit Österreich 2:3 in Belgrad gegen Serbien. Junuzovic stand in der Startelf, wurde aber in der 63. Minute ausgewechselt.

Zuvor hatte Junuzovic in der WM-Qualifikation mit Österreich 2:2 gegen Wales gespielt, der Ex-Bremer Marko Arnautovic erzielte dabei beide Treffer für Österreich. Niklas Moisander verlor im ersten seiner beiden Einsätze während der Länderspielpause in letzter Sekunde unglücklich mit Finnland auf Island 2:3. Izet Hajrovic kam für Bosnien-Herzegowina beim 0:4 gegen Belgien nicht zum Einsatz. Auch Thanos Petsos spielte beim 2:0-Sieg seiner Griechen gegen Zypern nicht. Und auch Ulisses Garcia wurde beim 1:2 der Schweizer U 21 gegen Norwegen nicht eingesetzt.

Milos Veljkovic dagegen stand beim 3:1-Erfolg von Serbiens U 21-Auswahl in Irland 90 Minuten auf dem Platz. Und Sambou Yatabaré verlor mit Mali 1:3 gegen die Elfenbeinküste, war dabei aber immerhin der Torschütze für sein Team.