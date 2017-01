Auf der großen Bühne: Heute wird Donald Trump offiziell als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. (Kevin Dietsch, action press)

Donald Tump spielt die Einmischung Russlands in die zurückliegenden Präsidentschaftswahlen hartnäckig herunter. Wie besorgt sollten die Amerikaner und der Westen sein?

Malcolm Nance: Sehr. Wir hatten seit dem Versuch des abtrünnigen Revolutionärs Benedict Arnolds, die kontinentale Armee an die Briten zu verkaufen, nicht mehr so eine gravierende Situation. Der Mann an der Spitze der Supermacht, der in Kürze die Kontrolle über 7000 Atombomben hat, könnte sich dem russischen Diktator dienstbar machen und versuchen, Europa gegen die demokratische Ordnung in Stellung zu bringen. Die Belege dafür treten immer klarer zum Vorschein.

Als da wären?

Wladimir Putin hat eine klare Strategie, die sich aus den Ideen des Vordenkers des russischen Nationalismus, Alexander Dugin, speist. Es geht darum, die Nato zu spalten und die EU auseinander zu brechen, um freie Hand östlich von Polen zu bekommen. Die Russen setzen jedes Instrument ihrer Politik, Propaganda, Militärs und Cyber-Arsenals ein, die liberalen Demokratien des Westens zu destabilisieren. Deshalb finanzieren sie von Frankreich bis Griechenland diese rechten Bewegungen. Als ehemaliger KGB-Chef hat Putin das Potential Donald Trumps für Russland sofort erkannt. Trump interessiert sich nicht für Amerika. Demokratie ist ihm so egal, wie globale Sicherheit und die Stabilität der Nachkriegsordnung. Er dreht sich um sich selber.

Der künftige US-Präsident streitet entschieden ab, in irgendeiner Weise mit Russland in Verbindung zu stehen. Und tatsächlich reicht Trumps Kritik an der Nato und den Verbündeten der USA bis Ende der 80er-Jahre zurück.

Das ist völlig richtig. Aber Putin hat Trumps Überzeugungen zu einer Waffe gemacht – Dinge, über die damals jeder gelacht hätte. Er hat ihn nach oder während seines Besuchs für die russische Premiere des „Miss-Universe“-Schönheitswettbewerbs im November 2013 mit Hilfe seiner Oligarchen kooptiert.

Malcolm Wrightson Nance (54) hat mit "The Plot to hack America" drei Monate vor den Wahlen einen Bestseller veröffentlicht, der den russischen Cyber-Angriff akkurat antizipierte. (Malcolm Nance)

Diese extrem reichen Russen haben ihn mit Geld, Frauen und Bewunderung beeindruckt. Persönliche Verehrung ist die eine Sache, der Trump nicht widerstehen kann. Seine Bewunderer haben ihn mit der Ideologie der russischen Außenpolitik indoktriniert, und er hat sich dies zueigen gemacht. Er agiert heute fast wie ein Sprecher des Kreml.

Die schwarze Bürgerrechts-Legende John Lewis stellt wegen der russischen Einflussnahme bereits die Legitimität der Präsidentschaft Trumps in Frage. Was lässt sich der russischen Regierung konkret vorhalten?

Die haben ein „Watergate 2.0“ inszeniert. Nicht mit Wanzen im Büro der Demokraten, sondern eben mit dem Diebstahl elektronischer Dateien, die dann mit Hilfe ihrer Weißwasch-Maschine Wikileaks an die globale Öffentlichkeit gelangten. Der Entscheidung für den Hackerangriff fiel im August 2015, als Trump seine Kandidatur erklärte und in Umfragen vorn lag. Moskau ging es darum, Hillary Clintons Reputation dauerhaft zu zerstören und den demokratischen Prozess ins Chaos zu stürzen.

Das FBI hat schon seit vergangenem Sommer ein 35-Seiten starkes Dossier eines britischen Ex-Spions vorliegen, das unbewiesene Vorwürfe einer Kollaboration zwischen Team Trump und den Russen sowie eine Erpressbarkeit des künftigen Präsidenten behauptet. Wie explosiv ist das?

Vergessen sie die Sex-Geschichten. Die wichtigste Entwicklung von allem, was ich gesehen habe, ist der Verdacht, Russland habe bei Trumps Wahlkampfteam angefragt, russische Oligarchen in den USA zu bespitzeln.

Wenn sich das als wahr bestätigt, hätten sich Trump oder sein Wahlkampfteam oder Leute in seiner Organisation wissentlich entschieden, Agenten der russischen Spionage zu werden. Das kann zur unmittelbaren Amtsenthebung führen.

Trump weist das alles als Plot von US-Geheimdienstlern zurück, die seinen Wahlsieg nicht akzeptierten. Wie gefährlich ist es für Trump, die eigenen Dienste zu ignorieren?

Das ist sehr gefährlich für Trump und die Nation. Die Geheimdienst-Gemeinde sitzt nicht herum und denkt darüber nach, wie sie Donald Trump schaden kann. Das sind Zehntausende Leute, die es sich in ihren Einsatzgebieten oder Büros zur Lebensaufgabe gemacht haben, den Präsidenten und die Entscheider in der Nation mit den bestmöglichen akkuraten Informationen zu versorgen.

Wenn jemand Erpressungsmaterial gegen Trump in der Hand hält und wir das herausfinden, dann muss er das als Erster wissen. Falls die Informationen stimmen, schwebt er in Gefahr und mit ihm die Nation. Im weiteren Sinne gefährdet das auch Europa und Deutschland. Vor allem, wenn die Konsequenz daraus ist, dass er sich Russland gegenüber zu freundlich verhält, weil er erpressbar ist. An welcher Stelle wird er die Sicherheitsinteressen der Nation auf Spiel setzen? Was passiert, wenn jemand in seinem Führungspersonal tatsächlich ein Agent eines feindlichen Dienstes ist? Wir müssen dem auf den Grund gehen.

Sie verlangen eine lückenlose Aufklärung durch eine unabhängige Untersuchungskommission des amerikanischen Kongresses. Warum ist das so wichtig?

Wenn sich herausstellt, dass Trump oder jemand aus seiner Führungsriege Dreck am Stecken hat, dann muss der Kongress entscheiden, ob er patriotisch handelt oder alles unter den Teppich kehrt. Ich bin davon überzeugt, dass wir erst die Spitze des Eisbergs gesehen haben. Trump ist eine Geheimniskrämer, der versucht, alles zu verstecken.

Rechnen Sie mit größeren inneren Verwerfungen über Russland?

Ich fürchte diese Nation wird an einen Punkt gelangen, an dem sie niemals vorher gestanden hat. Eine Verfassungskrise, die durch den Präsidenten oder einen seiner führenden Mitarbeiter ausgelöst werden könnte, die von einer gegnerischen Nation und einem feindseligen Geheimdienst kontrolliert oder mindestens beeinflusst werden. Wir wissen nicht, was geschehen ist. Von dem Moment seiner Vereidigung an, kann er des Amtes enthoben werden. Es geht dabei um das politische Überleben der amerikanischen Demokratie selbst. Die Art und Weise wie Donald Trump vorgeht, zeigt eine völlige Verachtung für das geltende Recht. Er tut so, als stünde er darüber.

Mehr zum Thema Keine Topstars bei Amtseinführung von Trump Die Amtseinführung rückt näher, aber für Donald Trump wollen kaum Künstler bei dem Festakt ... mehr »

Er rät seinen Mitarbeitern, ihre Finanzen nicht offenzulegen. Er beschäftigt seinen Schwiegersohn und will seine Tochter die Aufgaben einer First Lady übernehmen lassen. Er bricht mit Normen, die schon seit 240 Jahren bestehen.Die Frage ist, was als nächstes kommt. Wird er Wahlen suspendieren, sich wie ein Diktator aufführen?

Einige Analysten hoffen mit Blick auf Russland und das Verhältnis zu den Nato-Verbündeten auf den mäßigenden Einfluss von Kabinetts-Mitgliedern, wie dem des künftigen Verteidigungsministers General Mattis. Lässt sich Trump einhegen?

Ich kenne Mattis aus meiner aktiven Zeit. Er denkt geradeaus und lässt sich nicht zum Narren machen. Ich vermute, er wird das keine sechs Monate mitmachen. Es dürfte zu einer Kraftprobe mit dem Nationalen Sicherheitsberater im Weißen Haus Michael Flynn kommen, der als Chef des militärischen Geheimdienstes DIA gehen musste. Unter anderem wegen seiner verrückten Idee, die USA müssten einen Krieg gegen den Islam, einen Kampf der Zivilisationen führen. Dieser Mann sollte nirgendwo nahe der Macht sein.

Was bedeutet das ungeklärte Verhältnis Trumps zu Putin für Europa?

Angela Merkel ist jetzt die Führerin der freien Welt. Die USA werden es nicht mehr sein. Jedenfalls nicht unter Donald Trump. Deshalb gerät Deutschland vor den Wahlen jetzt genauso ins Visier einer Cyber-Kampagne. Russland führt Krieg gegen die liberalen Demokratien. Vor den Wahlen versucht es die öffentliche Meinung mit einer massiven Cyber-Operation zu beeinflussen. Deutschland, Österreich, Frankreich – die Dinge können in Europa sehr schnell sehr schlecht werden. Trump hilft dabei, eine rechte Achse in Europa zu bilden. Marine LePens Besuch vergangene Woche im Trump-Tower ist ein weiteres Indiz dafür. Der künftige US-Präsident kann eine Menge Schaden anrichten.

Das Interview führte Thomas Spang.

Zur Person:

Malcolm Nance ist ein US-amerikanischer Ex-Geheimdienstmitarbeiter und Schriftsteller. Der 54-Jährige hat mit „The Plot to hack America“ drei Monate vor den Wahlen einen Bestseller veröffentlicht, der den russischen Cyber-Angriff vorhersagte.