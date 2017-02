Lautstark auf dem Platz: Thomas Delaney ist neu bei Werder – und prägt sein Team schon jetzt. (Nordphoto)

Herr Delaney, wir führen dieses Gespräch auf Englisch. Aber einsteigen möchte ich mit einem deutschen Wort: Leitwolf.

Thomas Delaney: (schmunzelt) Leitwolf?

Ja, Lothar Matthäus sagte einst von sich, er sei der Leitwolf des Teams…

…ah, der Anführer des Wolfsrudels. Ich verstehe.

Nach nur zwei Bundesligaspielen von Ihnen für Werder hat man den Eindruck: Thomas Delaney ist auch so eine Art Leitwolf.

Es ist mein Stil, auf dem Platz präsent zu sein. Ich bin sehr physisch in meinem Spiel. Ich rede sehr viel auf dem Spielfeld. Von daher kann es gut sein, dass ich so ein Anführer-Typ bin.

Wann haben Sie das selbst gemerkt?

Als ich 16 oder 17 war. Da hat mir mein Jugendtrainer beim FC Kopenhagen gesagt: Hey Thomas, komm runter, beruhige dich.

Warum?

Weil ich auf dem Platz viel zu laut war. Ich habe viel herumgeschrien. Ich bin meinen Mitspielern regelrecht auf die Nerven gegangen, und ich war dabei auch zu negativ.

Wie haben die Kollegen reagiert?

Ich glaube, sie hätten gern gesagt, dass ich meine Klappe halten soll. Aber ich habe zu der Zeit schon mehr oder weniger regelmäßig oben bei den Profis mitgespielt, da war es für sie nicht so leicht, den Mund aufzumachen. (schmunzelt) Das hat dann der Trainer übernommen.

Mit Erfolg?

Ich habe zu dem Zeitpunkt gemerkt, dass es darum geht, als Führungsspieler die Balance zu finden: einerseits deine Mitspieler besser zu machen, ohne zu nerven, aber andererseits die Dinge auch klar anzusprechen.

Woher kamen diese Ausbrüche?

(überlegt lange) Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau.

Vielleicht weil Sie nicht verlieren wollten?

Möglich. Irgendwie war es schon damals meine Art, mich in dieser Weise auf dem Platz auszudrücken. Das war mein Weg, um das Optimum aus mir rauszuholen. Ich wollte überall auf dem Platz sein, Präsenz zeigen. Jeder Spieler hat seinen Stil. Zum Beispiel Serge (Gnabry, Anmerkung der Redaktion): Er hat eine herausragende Technik, ein wahnsinniges Tempo. Das habe ich nicht. Aber um auf seinem Level mithalten zu können, muss ich dagegenhalten mit meiner Art zu spielen und aufzutreten. Wenn ich leise bin, bin ich nicht gut.

Waren Sie als Jungprofi von Anfang an so?

Nein. Meine Art zu spielen, war die gleiche, ja. Aber ich war nicht so lautstark. Ich glaube: Wenn du auf dem Platz den Mund aufmachen willst, dann musst du einer der besten Spieler deiner Mannschaft sein. Und da es bei mir längere Zeit gedauert hat, bis ich einer der Besten in meinem Team war, bin ich dort langsam hineingewachsen. Ich bin nicht so geboren worden.

Wer waren in Kopenhagen die Anführer?

William Kvist kennen Sie vielleicht aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Als ich mit 17 zu den Profis kam, war er der Kapitän. Wir hatten auch noch Christian Poulsen (früher unter anderem FC Schalke, AC Mailand, Anm. d. Red.). Sie sind auf dem Platz sehr aus sich herausgegangen, da konnte ich mir etwas abschauen.

Was macht einen guten Anführer aus?

Zuverlässigkeit. Man muss sich auf ihn verlassen können. Er sollte wenig Fehler machen, einer der besten Spieler seiner Mannschaft sein. Er muss dem Team helfen können. Du kannst Führungsspieler als Stürmer sein, indem du Tore schießt. Als Torwart, indem du stark hältst. Aber nicht nur ab und zu, sondern dauerhaft.

Was gefällt Ihnen daran, Anführer zu sein?

Ich liebe es, mittendrin im Geschehen zu sein. Vorne und hinten, offensiv und defensiv, das bin ich.

Sie hätten auch die Rolle desjenigen einnehmen können, der dem Anführer folgt.

Ja, und das war ich ja auch einige Zeit. Das bin ich auch jetzt. Es ist gerade so vieles neu für mich. Wir machen hier bei Werder zum Beispiel Übungen im Training, die kannte ich bisher gar nicht, die habe ich anfangs nicht einmal zu 100 Prozent verstanden (lacht). Deswegen bin ich auch noch kein großer Anführer in diesem Team. Du kannst nicht einfach von außerhalb kommen, die Sprache nicht sprechen und dann auf großen Mann machen. Das geht nicht.

Sie haben trotzdem von Anfang an gesagt: Ich bin hierhergekommen, um Werders Spiel zu prägen. Ich will nicht nur irgendwie dazu gehören. Ganz schön mutig.

Finde ich nicht. Wir hatten in Kopenhagen einmal eine ähnliche Situation wie hier jetzt gerade. Ich war 17, und ein Reporter vom „Tipsbladet“ (einem wöchentlichen Fußballmagazin, Anm. d. Red.) fragte mich: Thomas, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Da habe ich gesagt: als Kapitän des FC Kopenhagen. Und als ich 22 war, war ich Kapitän von Kopenhagen. Es ist mir immer gut bekommen, wenn ich meine Ziele klar benannt habe. Das ist für mich auch eine Motivation: Wenn ich etwas laut sage, dann muss ich mich daran später auch messen lassen. Ich mag es, wenn man etwas von mir erwartet. Aber klar: Manchmal bekommt man auch einen Schuss vor den Bug (lacht).

Sie hatten keine Sorge, dass der Kollege vom Tipsbladet nach fünf Jahren kommt und sagt: Hier, schau‘ mal, du bist ja gar nicht Kapitän geworden.

Das wäre kein Problem gewesen. Wir waren mit dem FC Kopenhagen in Dänemark das einzige Team, das immer gesagt hat: Wir wollen gewinnen.

Wie die Bayern in Deutschland…

Ja, kann man so sagen. Beim FC Kopenhagen war es ganz natürlich, dass man die Dinge beim Namen nennt, offensiv formuliert. Und wenn es dann nicht funktioniert hat, dann musste man sich halt für den Moment die Sonnenbrille aufsetzen und dahinter verstecken (lacht).

Wie oft mussten Sie sich verstecken? Ihre Karriere sieht bilderbuchartig aus.

Als ich mit 17 Profi wurde, lief es tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben sogar in der Champions League gespielt. Danach hatte ich eine Verletzung, und Verletzungen sind für Sportler immer Tiefpunkte. Wir sind dann zweimal mit dem FC Kopenhagen nicht Meister geworden, und das war ein Desaster, eine Katastrophe. Ich bin dann zwar Kapitän geworden, habe aber trotzdem meinen Stammplatz verloren.

Weil die Leistung nicht stimmte?

Der Trainer fand, dass ich zu der Zeit nicht gut genug war.

Hatte er recht?

Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er bis zuletzt mein Trainer (der Ex-Kölner Stale Solbakken, Anm. d. Red.), und es ist in der Zeit danach ja alles sehr gut gelaufen. Anschließend ging es nur noch bergauf, und jetzt bin ich hier in Bremen.

Welche Leader haben Sie in Ihren ersten Wochen bei Werder ausgemacht?

Die größte Persönlichkeit ist für mich Clemens (Fritz, Anm. d. Red.). Und natürlich Claudio Pizarro. Ich bin zu Beginn meiner Bremer Zeit in der Einkaufspassage diesen „Walk of Fame” entlanggegangen, und da habe ich seine Handabdrücke im Boden gesehen (lacht), das sagt doch alles. Die Fans erkennen Spieler wie Clemens und Claudio immer und überall, und Clemens und Claudio kennen jeden Mitarbeiter im Klub. Auch Zladdi (Junuzovic, Anm. d. Red.) ist ein Anführer. Er war gegen Dortmund verletzt, kommt gegen Bayern als Kapitän zurück, und dann mit so einer starken Leistung.

Es gibt Experten, die sagen, dass es im modernen Fußball keine Hierarchie, keine Hackordnung, keine Leitwölfe mehr geben sollte – dafür sei jeder einzelne Spieler viel zu wichtig. Was denken Sie?

Ich glaube, dass jedes Team eine klare Hierarchie braucht. Du kannst ja auch nicht sagen: Diese oder jene Mannschaft ist so gut, die braucht keinen Trainer. Natürlich braucht jede Mannschaft einen Trainer. Jeder Spieler ist einzigartig. Es gibt Profis, die spielen am besten, wenn sie im Hintergrund agieren. Sie stehen im Schatten und sind dann am wertvollsten. Andere lieben den Druck, sie haben diesen Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Das muss man alles zusammenbringen, und das muss alles eine gesunde Ordnung haben.

Im Fußball erkennt man einen Anführer auch an seiner Armbinde: den Mannschaftskapitän. Was bedeutet Ihnen dieses Amt?

Das ist für mich eine ganz spezielle Angelegenheit. Als kleiner Junge in Kopenhagen wollte ich immer Mannschaftskapitän sein.

Weil die Binde so schön aussah?

(lacht) Weil ich nicht so viele Tore geschossen habe. Entweder war man Torjäger oder Kapitän, so habe ich das damals gesehen. Aber die Kapitänsbinde macht dich nicht automatisch besser oder wichtiger, das weiß ich. Deswegen ist das Kapitänsamt heute für mich auch nicht mehr so entscheidend. Das ist eher ein Zeichen nach außen, innen gibt es mehrere Anführer.

Aber auch Werder hat einen Kapitän. Ich würde dieses Interview gern mit dieser Frage beenden: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren, sind Sie dann Werders Kapitän?

(lacht) Sagen wir es so: Wenn ich in fünf Jahren noch hier bin, dann wäre ich nicht überrascht, auch Werder-Kapitän zu sein.

Das Gespräch führte Marc Hagedorn.

Thomas Delaney steht seit Januar 2017 bei Werder unter Vertrag. Zuvor hat der 25 Jahre alte dänische Mittelfeldspieler beim FC Kopenhagen gespielt.