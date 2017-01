Werder trainiert derzeit in Andalusien. (nordphoto)

Alhaurin Golf Resort nahe Malaga, Mittwoch, 15.45 Uhr. Am Rand eines Fußballplatzes liegt ein schwarz gekleideter Sportler auf einer Gymnastikmatte, daneben sitzt ein Mann im Trainingsanzug. Auf dem Rasen tummeln sich gut zwei Dutzend Männer in grünen Sportklamotten. Der schwarz gekleidete Sportler sollte eigentlich auch in grünen Sportklamotten über den Rasen wetzen und gegen den Ball treten. Aber Serge Gnabry hat sich beim Training am Montag das Knie geprellt, er kann die erste Einheit in Werders Trainingslager in Spanien nicht mitmachen. Ein paar Stabilisationsübungen, mehr geht nicht. Es ist immer ein blödes Gefühl, den Anfang zu verpassen, und deshalb ist der Mann im Trainingsanzug vom Rasen an den Rand des Platzes gekommen, um mit Serge Gnabry zu reden. Es ist sein Coach, Alexander Nouri.

Gut zehn Minuten unterhielten sich die beiden – „ein ganz normales Gespräch zwischen Spieler und Trainer“, wie Nouri nach dem Training betonte – dann ging Gnabry wieder in den Kraftraum des Hotels zurück, und Nouri gesellte sich zu seinen Trainerkollegen Markus Feldhoff, Florian Bruns und Christian Vander. Der Coach trug eine Baseballkappe gegen die Sonne, die schon am Nachmittag einigermaßen tief über den Hügeln stand, die sich zwischen der Ortschaft Alhaurin el Grande und dem Mittelmeer erstrecken. Der Himmel war blau, die Temperatur lag bei knapp 20 Grad – was ein Gutteil dazu beitrug, dass die Werder-Reisetruppe sich wohlfühlte an ihrem ersten Tag in Spanien.

„Wir sind froh, dass wir hier sind“, sagte Sportchef Frank Baumann nach der ersten Trainingseinheit. „In Bremen hatten wir gestern Regen, Sturm und Kälte. Da ist die Arbeit im taktischen Bereich schwierig. Hier kann man auch mal ein paar Minuten stehen, ohne sich zu erkälten.“ Und auf der Taktik soll der Schwerpunkt des Trainingslagers liegen, nicht etwa auf der Fitness. „Die Spieler haben ihre Trainingspläne in der Winterpause gut umgesetzt“, sagte Baumann. „Deshalb müssen wir keine Kondition bolzen, sondern können uns auf andere Dinge konzentrieren.“ Er gehe aber „trotzdem davon aus, dass die Jungs abends müde ins Bett fallen werden“.

Am ersten Abend dürfte das definitiv so gewesen sein, denn es war ein langer Tag für Werders Profis. Der Abflug Richtung Spanien war für 8.45 Uhr angesetzt. Das bedeutete: früh aufstehen. Die meisten Spieler brachten beim Check-in am Bremer Flughafen nicht mehr als ein „Guten Morgen“ heraus; sie wären wohl gerne noch ein bisschen im Bett liegengeblieben. Nach einem Kaffee in der Wartehalle sahen viele Gesichter schon ein bisschen wacher aus.

Thomas Delaney hinterlässt positiven Eindruck

Die Charter-Maschine landete um 11.30 Uhr in Malaga, anschließend brachte ein Bus die Mannschaft in das Hotel „Alhaurin Golf Resort“ in der Ortschaft Alhaurin el Grande, eine halbe Stunde von Malaga entfernt. Um 15 Uhr bat das Trainerteam die Spieler zum ersten Mal auf den Rasen.

Dabei ließen die Coaches es ruhig angehen: Nach ein bisschen Gymnastik und einigen Läufen durften die Spieler ausgiebig Flanken und Torschüsse üben. „Heute war der Tag zum Ankommen“, sagte Nouri nach dem Training. „Morgen legen wir richtig los.“ In jeweils zwei Trainingseinheiten pro Tag soll es dann anstrengender werden als am Mittwoch, aber auf beinhartes Konditionstraining müssen die Spieler sich nicht einstellen. „Das Fitnessthema ist für mich weitgehend abgeschlossen“, sagte Nouri. „Wir sind auf einem sehr guten Niveau. Die Fitness trainieren wir nebenbei mit.“

Zugang Thomas Delaney deutete beim Schusstraining schon an, warum Werder ihn nicht nur als Verstärkung für die Abteilung Toreverhindern einplanen kann. Sondern auch für die Abteilung Toreschießen – und für die Abteilung Stimmung. „Sehr gut“ sei sein Eindruck von Delaney nach dessen ersten drei Trainingseinheiten bei Werder, sagte Nouri. „Er ist mit seiner Art sofort in der Mannschaft angekommen.“ Delaney lacht viel auf dem Platz, macht Späße mit den Kollegen, wirkt bereits gut integriert.

Zufrieden äußert Nouri sich auch über die Bedingungen im Mannschaftshotel. „Für den kurzen Zeitraum und unsere Ziele hier ist das Hotel hervorragend geeignet“, sagte er. Er wusste schon, dass die Journalisten bei seiner Antwort zu diesem Thema genau hinhören würden. Sportchef Baumann hatte zuvor nämlich gesagt: „Es ist ein einfaches Hotel, keine Luxusabsteige.“ Ein Satz, der zumindest ein bisschen aufhorchen ließ – schließlich residierte Werder in der Vergangenheit oft in Hotels der Oberklasse. Baumann wollte darin aber keinen Nachteil sehen, strich sogleich die Vorteile der Unterkunft heraus: „Wir fallen vom Hotel direkt auf den Trainingsplatz, müssen keinen Bustransfer machen.“ Der Weg für die Spieler könnte tatsächlich kaum kürzer sein: Nur einige Treppenstufen müssen sie hinabsteigen, um von ihrer Unterkunft zum Trainingsplatz direkt hinter dem Hotel zu gelangen.

Mannschaftshotel ist ein Kompromiss

Ein weiterer Vorteil für Baumann: „Dieses kleine Hotel konnten wir ganz für uns alleine haben. Das gibt uns die Ruhe, die wir brauchen, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten.“ Zum Trainingsplatz, der keinen 1a-Eindruck macht, sagte Baumann, er sei „für südeuropäische Verhältnisse gut“. Die Region sei nun mal nicht darauf eingestellt gewesen, dass plötzlich zahlreiche Teams ihre Winter-Trainingslager hierher verlegen würden. Aber Belek, jahrelang der Ort der Wahl für Werder und einen großen Teil der Bundesliga, kam nach mehreren Terroranschlägen in der Türkei binnen weniger Monate nicht mehr in Frage.

Es ist durchzuhören, dass das Mannschaftshotel ein Kompromiss ist. Aber einer, mit dem Werder zumindest an diesem ersten Tag gut leben konnte. Nouri war ohnehin bestens gelaunt, schließlich fährt er „sehr gern ins Trainingslager“, wie er sagte. „Ich weiß aus Trainingslagern mit der U 23, dass die Nächte mit den Trainerkollegen gerne mal lang werden. Aber ich habe große Freude daran, über Fußball zu reden und nachzudenken, und deshalb freue ich mich auf die Zeit hier.“

Serge Gnabry kann sich ebenfalls auf die nächsten Tage freuen, denn laut Baumann wird der Angreifer schon am Donnerstag oder spätestens am Freitag mittrainieren können. Vielleicht wird dann ja noch mal das Toreschießen geübt. Das macht Gnabry bekanntlich besonders viel Freude.