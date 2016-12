François Hollande hat die Franzosen erschüttert. (dpa)

François Hollande versucht, seine Bilanz und sein Ansehen zu retten – indem er abtritt und anderen das Feld überlässt. Es ist die überraschende, in Frankreich beispiellose Geste eines Mannes, der trotz aller Unkenrufe eine politische Vision für sein Land hatte. Er wusste diese nur nie zu vermitteln. Im ständigen Versuch, Kompromisse zu schließen und in der Unfähigkeit, klar zu entscheiden, brachte er letztlich alle gegen sich auf. Man hätte sich die radikale Entschlossenheit oft gewünscht, die er jetzt, zum Ende seiner durchwachsenen Amtszeit, an den Tag legt.

Hollande zeigt mit seinem freiwilligen Abgang mehr Größe und Verantwortungsbewusstsein als sein Vorgänger Nicolas Sarkozy, der sein Comeback mit Gewalt durchdrücken wollte. Er weiß sein Land in der moralischen und institutionellen Krise, hat aber verstanden, dass er diese nicht lösen konnte, sondern sogar noch verschlimmert hat. So tritt er ab, auf dass sein Nachfolger weniger glücklos sein möge – und auf dass den Sozialisten eine Chance bleibe, auch den nächsten Präsidenten zu stellen. Denn das wirtschaftlich liberale und wertkonservative Programm des konservativen Kandidaten François Fillon lässt der Linken Spielraum, ein Alternativprojekt vorzuschlagen.