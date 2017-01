Elton John gastierte in Bremen. Wann er wiederkommt, ist ungewiss. (dpa)

Elton John und Peter Maffay sind kaum aus der Stadt; Andrea Berg, Sarah Connor oder auch Ina Müller im Anflug. Es mangelt offensichtlich nicht an Stars, die in Bremen auftreten. Sogar in den Monaten Januar und Februar, in denen früher so gut wie gar nichts passierte, ist mittlerweile eine ganze Menge los, wie ein Blick in den Veranstaltungskalender zeigt. Trotzdem handele es sich bei Bremen aus Sicht von Veranstaltern nur um einen Zweitmarkt, „um eine B-Stadt mit Tendenz zur C-Stadt“, sagt Oliver Mücke, Geschäftsführer der Koopmann Concerts & Promotion GmbH. Mit Hamburg, Berlin, München, Frankfurt oder Köln könne Bremen nach wie vor nicht mithalten.

Live-Auftritte sehr lukrativ

Dass dennoch immer mehr, zum Teil auch äußerst prominente Künstler der Unterhaltungsbranche in Bremen aufträten, sei der globalen Entwicklung des Marktes geschuldet: Live lasse sich derzeit am besten Geld verdienen. Dieses Geschäft lauft besser als jenes mit den Tonträgern. Das gelte insbesondere für die Superstars der Szene, bestätigt Mückes Kollege Jan Trautmann, Geschäftsführer bei bremen events & concerts. Zumal dann, wenn diese Superstars in einer A-Stadt aufträten. Spontan fällt ihm als Beispiel Phil Collins ein, der im kommenden Juni an fünf aufeinander folgenden Tagen in Köln spielen wird. Die Karten, so Trautmann, kosteten durchschnittlich etwa 250 Euro. Rund 15.000 Gäste fänden in der Kölner Lanxess-Arena Platz.

Bei ausverkauftem Haus dürften die Einnahmen, so Trautmann, daher pro Abend bei bis zu 3,75 Millionen Euro liegen. Eine Million davon, vielleicht sogar 1,5 Millionen, schätzt er, landeten bei Collins. Doch auch die Veranstalter verdienten enorm viel Geld an dem Spektakel. Kartenpreise wie jene der Kölner Phil Collins-Konzerte wären in Bremen nicht denkbar, sagen Trautmann und Mücke. Mücke glaubt, die Schmerzgrenze der Bremer für ein Konzert in der ÖVB-Arena liege derzeit bei etwa 150 Euro. Gleichwohl kletterten auch hier die Preise seit Jahren immer weiter, wobei die örtlichen Veranstalter einen eher bescheidenen Einfluss auf diese Entwicklung hätten.

Kosten kalkulieren

Zusammen mit der Revue Konzertagentur GmbH gilt die Koopmann Concerts & Promotion GmbH als wichtigster Bremer Veranstalter. So richtet Koopmann aktuell etwa 150 Konzerte, Comedy-Shows und sonstige Veranstaltungen jährlich aus, die Hälfte davon in Bremen. Normalerweise, erläutert Mücke, träten überregionale Veranstalter, die Deutschland-Tourneen der Topstars organisierten, an örtliche Agenturen wie Koopmann heran, um Tournee-Stopps ihrer Stars anzubieten. Dann müsse man schauen, ob der betreffende Künstler ins Konzept passe und die Kosten kalkulieren.

Das werde allerdings zusehends schwieriger. Während die Topstars einerseits immer öfter aufträten und immer höhere Gagen erhielten, stiegen andererseits auch die Kosten für Personal und Werbung, für die Miete des Veranstaltungsorts, für Energie und Catering. Das Publikum aber habe nicht mehr Zeit und Geld als in früheren Jahren zur Verfügung. Das Risiko der Veranstalter, mit einem Künstler Verluste einzufahren, wachse daher.

Zwischenstopps von Stars im Musical-Theater ungewiss

Mückes Kollege Jan Trautmann zeigt sich denn auch durchaus glücklich darüber, dass er es sich mit seiner deutlich kleineren Agentur erlauben könne, vornehmlich auf etablierte Künstler mit ihrem meist etwas älterem Publikum zu setzen. Trautmann spricht von sich aus überregional agierende Agenturen an, um Künstler für Abstecher nach Bremen zu gewinnen, die die Hansestadt ursprünglich nicht als Tourneestopp vorgesehen hatten. Auf diese Weise ist es ihm 2016 geglückt, Chris de Burgh nach Bremen zu holen, ein Jahr zuvor Anastacia sowie 2014 Tom Jones. Letztgenannter, berichtet Trautmann, sei damals tags zuvor in Amsterdam aufgetreten. Dem Gastspiel in Bremen habe er lediglich zugestimmt, weil es ihn gereizt habe, zwischendurch auch einmal in der etwas gemütlicheren Atmosphäre eines Theaters, also des Musical-Theaters am Richtweg, aufzutreten. Hierfür habe Jones damals auf ein Drittel seiner üblichen Gage verzichtet.

Ob das Musical-Theater auch künftig als Zwischenstopp für Superstars taugt, ist ungewiss, räumt Theaterleiter Martin Mahlstedt ein. Denn im Januar 2018 übernimmt Investor Rolf Specht die Immobilie von der „Mehr! Entertainment GmbH“. Mahlstedt plant den Spielbetrieb des Hauses derzeit nur bis Ende 2017. Ob und wie es danach weitergehen wird, will Specht laut einer Sprecherin demnächst mit den Betroffenen besprechen.