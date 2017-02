Thomas Delaney kam vom FC Kopenhagen. Der Mittelfeldspieler fügte sich gleich sehr gut ein. (imago)

Die Welt ist voller Experten, wobei da dem Fußball noch mal eine Sonderstellung zukommt. Da gibt es fast nur Experten. Oder wenigstens vermeintliche. Um eine fundierte Einschätzung über Ludwig Augustinsson zu erhalten, dessen Transfer Werder jüngst bekannt gab und der ab Sommer im Weserstadion spielen soll: Sollte man sich an einen Experten wenden, der heraussticht unter all den Fußballverstehern. An Thomas Delaney.

„Er ist der professionellste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe.“ Thomas Delaney über Ludwig Augustinsson

Der ist nicht nur ein guter Freund des Linksverteidigers. Der hat Seite an Seite mit ihm gespielt, beim FC Kopenhagen. Seit einem Monat nun ist Thomas Delaney ein Werderaner. Und selbst, wenn man von Delaneys Augustinsson-Einschätzung ein paar Prozente abzieht, kann sich der Werder-Anhänger immer noch auf einen verheißungsvollen neuen Linksverteidiger freuen. „Ludwig ist“, sagt dessen Freund, „der professionellste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe.“ Man habe ihn im Kopenhagen-Team „den 24-Pro“ genannt, also einen Profi, der nicht eine Minute lang kein Profi ist. Ludwig Augustinsson sei ein guter Spieler, ein schneller Spieler. Und ein torgefährlicher. Niemand habe es in der dänischen Liga auf mehr Torvorlagen gebracht. „Sein linker Fuß ist einfach sehr stark – gerade bei Eckbällen“, sagt Delaney. „Und“, lobt er weiter, „er wird nie müde.“

Das ist reichlich Lob, aber es besteht derzeit kein Anlass, nicht von zwei guten Freunden aus Skandinavien zu schwärmen, die demnächst gemeinsam das Bremer Spiel prägen könnten. Delaney macht es jetzt schon. Er hat für seine Auftritte in den Spielen gegen Dortmund und Bayern so viel Anerkennung bekommen, wie er selbst dem Mann zukommen lässt, mit dem er bald wieder in einer Mannschaft steht. Als Antreiber, „der immer aktiv und sehr, sehr aggressiv“ sei, um Bälle und Zweikämpfe zu gewinnen, so hat ihn nach dem achtbaren 1:2 gegen Bayern Werders Sportchef Frank Baumann beschrieben. Als der „Kicker“ nach dem Spiel einen langen Delaney-Artikel verfasste, kamen die Vokabeln „Boss“ und „Star“ gleich in Überschrift und erstem Satz vor.

Aggressiv, im Sinne von, nun ja, Kotzbrocken, trat der junge Däne überhaupt nicht auf, als er am Mittwoch zum Mediengespräch im Presseraum des Weserstadions erschien. Eher so: aufgeweckt und unverkrampft, selbstsicher, aber geerdet. Ein Sympathikus. Es wurde oft gelacht. Beispiel: Ludwig Augustinsson sei ja Schwede, er Däne. „Im tiefsten Innern mögen wir uns also nicht“, sagt Thomas Delaney über seinen Freund und muss selber kichern über die gelungene Pointe. In dem kleinen Pressegespräch kommt trotzdem nicht der Verdacht auf, dem Jungen aus Kopenhagen könnte der Ernst der tabellarischen Bremer Lage nicht bewusst sein. „Points“, sagt er blitzschnell als erstes Wort auf eine Frage, was denn im nächsten Werder-Spiel am Sonntag in Augsburg das Wichtigste sei. Mit diesem Thomas Delaney im Mittelfeld wird Werder in den nächsten Wochen und Monaten seine Punkte schon holen. Oder? Es fällt momentan schwer, daran zu zweifeln.

Attacke! Thomas Delaney wird im Spiel gegen Bayern erst von Torwart Manuel Neuer gestoppt. (STUART FRANKLIN, Bongarts/Getty Images)

In der Mitte des Platzes hat sich der Neue ohne den Anflug von Anpassungsschwierigkeiten flugs in den Vordergrund gespielt. In einem Spiel übrigens, in dem ihm in der Mitte des Platzes gegen die Bayern weder Clemens Fritz noch Philipp Bargfrede noch Florian Grillitsch helfen konnten. Alle Stammspieler, alle verletzt. Gemeinsam mit Zlatko Junuzovic sorgte Delaney dafür, dass die Mitte des Platzes auch Werder und nicht nur den Bayern gehörte. Er sei dabei weniger als klassischer Sechser vor der Abwehr, sondern lieber als sogenannter Achter, also etwas offensiver aktiv, sagt Delaney. Er würde es mögen, zu pressen, wie es im Fußballjargon heißt, also den Gegner permanent zu attackieren. Er möge es, Zweikämpfe zu gewinnen, mit den Nebenleuten zu reden, sie anzufeuern. „So bin ich halt, da denke ich nicht drüber nach“, sagt Thomas Delaney. Und: Nein, nein, er sei aber ja nicht der Kapitän und auch nicht der größte Anführer in der Liga.

Einer, wie es ihn seit den seligen Zeiten von Torsten Frings bei Werder nicht mehr so richtig gab, könnte er schon werden, denkt man sich. Bisweilen würde Werders Elf zu brav auftreten – so fiel in der Hinrunde ein Befund im sportlichen Leitungsstab aus. Die Verpflichtung des Thomas D. wirkt da wie ein Gegenmittel. Wenn es denn stimmt, dass eine erfolgreiche Mannschaft in der Mitte des Platzes einen wirklich besonderen Spieler mit Antreiber-Qualitäten braucht, wäre Werder mit Delaney deutlich besser aufgestellt als ohne Delaney.

Für den ist das viele Lob, das er nach seinen ersten Einsätzen in der Bundesliga bekommen hat, nichts, was ihn umhaut. Nichts, was ihn verschreckt oder abheben lässt. Er wirkt, obwohl auch erst 25, gefestigt, wie es so schön heißt. Jetzt brauche er noch Zeit, um all seine Fähigkeiten zu zeigen, sagt er. Mit dem bislang Gezeigten sei er aber ganz zufrieden.

Im Dortmund- und auch im Bayern-Spiel haben alle sehen können, dass das keine selbstüberschätzende Einschätzung ist. Es ist eher die Ausnahme statt die Regel, dass sich ein neuer Spieler im Weserstadion so schnell in den Vordergrund spielt. Grund für die umgehende Anpassung in der Bundesliga? Wenn man den Delaney-Experten Thomas Delaney fragt, liegt er in Kopenhagen. Kopenhagen sei für die deutsche Liga die beste Schule in ganz Skandinavien, sagt er. Der FC spiele regelmäßig in Europa, oft sogar in der Champions League und sei praktisch der einzige Klub, der in seinem Spiel ein ähnlich rasantes Tempo anschlägt, wie es in der Bundesliga üblich ist. So, wie er es mag. Und sein Freund Ludwig Augus­tinsson auch.