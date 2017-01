Große Aufgaben, großer Druck – Werders Konkurrenten im Abstiegskampf und die Männer, die es richten sollen (von links): Torsten Frings, Manuel Baum, Valérien Ismaël, Dieter Hecking, Holger Badstuber, Jens Todt und Maik Walpurgis. (WESER KURIER)

Dieses eine Tackling hat Thomas Delaney gut überstanden. Es fand das Abschlusstraining bei Werder statt, man bewegte sich beim allseits beliebten Kreisspiel fünf gegen zwei, und in einer Gruppe wirkte auch der Chef höchtspersönlich mit. Als der Ball so kreiste und schließlich bei Thomas Delaney landete, da setzte Alexander Nouri zur Grätsche an, nicht rüde oder gesundheitsgefährdend, aber doch schon so intensiv, dass Thomas Delaney beinahe ins Straucheln geriet.

Die Zweikämpfe, die auf Thomas Delaney an diesem Sonnabend im Weserstadion warten, werden deutlich intensiver ausfallen, aber es kann ja nicht schaden, sich darauf vorzubereiten, und sei es nur im Abschlusstraining, bei dem es in der Regel eher beschaulich zugeht. Nouri jedenfalls hat auf seine Weise ein Zeichen gesetzt: Sie können es bei Werder gar nicht abwarten, dass es endlich wieder zur Sache geht.

Personell kann Werder gegen Borussia Dortmund mit der zurzeit bestmöglichen Auswahl auflaufen. Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Florian Grillitsch und Aron Johannsson werden fehlen, das war bekannt. Am Tag vor dem Duell mit BVB ist kein Verletzter dazugekommen. Damit kann das Pflichtspieljahr 2017 beginnen, ganz so, wie Fin Bartels es angekündigt hat: „Ärmel hoch und los.“

FC Schalke 04

Besonders viele Spiele haben sie in der Hinrunde nicht gewonnen, die Schalker, dafür aber die Sympathien eines Mannes, der bislang nicht im Verdacht stand, ein großer Freund des Klubs zu sein: Jürgen Klopp äußerst sich neuerdings positiv über den ehemaligen Rivalen. „In so einer Phase ruhig zu bleiben, ist die größte Leistung, die Schalke seit zig Jahren vollbracht hat“, sagt der Liverpool-Trainer.

Das Lob dürfte besonders Christian Heidel gelten. Dem Manager gelang es, die Krise geduldig zu moderieren und mit seinen Winter-Transfers für neue Hoffnung zu sorgen. Vor allem der von den Bayern ausgeliehene Holger Badstuber soll helfen, die Hinrunde zu korrigieren. Auf Schalke will sich der 27-Jährige, der vor seinen unzähligen Verletzungen mal als der vielversprechendste Innenverteidiger des Landes galt, zu einem Neuanfang verhelfen – und dem Klub zu einem neuen Selbstverständnis. „Ich möchte hier meine gelernte Gewinnermentalität reinbringen“, sagt Badstuber. Ein Versprechen, das den Schalkern nur gut tun kann angesichts Tabellenplatz elf und einer anhaltenden Verletzungsmisere.

FC Augsburg

Ein Gegenentwurf zu Vorgänger Dirk Schuster soll er sein. Viel mehr ist über Manuel Baum bislang nicht bekannt, nur so viel noch: Detailverliebt soll der bisherige Leiter des Augsburger Nachwuchses sein, ein Fußballtheoretiker, einer dieser jungen Trainer mit Laptop und Taktiktafel am Spielfeldrand. Vier Punkte aus zwei Spielen holte Baum als Interimstrainer vor der Winterpause und wurde zum Cheftrainer befördert. „Die Art und Weise, wie wir spielen, hat nichts mehr mit dem FC Augsburg zu tun, wie wir ihn sehen wollen“, begründete Manager Stefan Reuter im alten Jahr die überraschende Entlassung von Schuster.

Unter Baum soll der Tabellenzwölfte wieder mutiger auftreten. Statt des ereignisarmen Defensivfußballs seines Vorgängers predigt Baum, 37, aggressives Pressing und schnelles Umschaltverhalten. Unter Schuster hatte die Mannschaft die wenigsten Stürmertore der Liga erzielt und die wenigsten Torschüsse durch seine Angreifer abgegeben. In Augsburg haben sie die Hoffnung, dass Baum nicht nur den Klassenerhalt sichert, sondern wieder lebendigeren Offensivfußball spielen lässt.

VfL Wolfsburg

Spanische Provinz statt Großstadt-Glamour in Florida: Valérien Ismaëls Entscheidung, das Winter-Trainingslager kurzerhand umzubuchen, passt aktuell ins Bild beim VfL Wolfsburg. Alles soll ein bisschen kleiner und beschaulicher werden in der Nach-Allofs-Ära. Nachdem das Millionen-Missverständnis Julian Draxler inzwischen in Paris bei PSG untergekommen und durch Zugänge wie Yunus Malli ersetzt worden ist, hoffen sie beim Tabellen-13. nun endlich auf ruhigere Zeiten. „Ich sehe keinen, der mit der Brechstange versucht, aus Wolfsburg wegzukommen“, sagt der frühere Werderaner Ismaël. „Das ist ein großer Unterschied zum Sommer.“

Nach zwei Siegen zum Jahresende dürfte sich Ismaëls Sehnsucht nach Ruhe allerdings nur dann erfüllen, wenn seine Mannschaft auch zum Auftakt der Rückrunde gegen Augsburg und Hamburg punkten kann. Dann dürften auch die von ihm zuletzt ausgemachten „Scharfschützen um die Ecke“ aus Wolfsburg abzogen sein, und Ismaël hätte erstmals Gelegenheit, als neuer Gestalter beim VfL „unseren Weg zu korrigieren“.

Bor. Mönchengladbach

In Mönchengladbach, wo für ihn alles angefangen hat, schätzen sie Dieter Hecking als Mann der klaren Worte. „Das war zum Teil naiver Fußball, damit spielt man sich um Kopf und Kragen“, sagte Borussias neuer Trainer zuletzt nach einem Vorbereitungsturnier. Bei der Borussia begann der Spieler Hecking 1983 seine Karriere. Für den Bundesligisten bestritt er in zwei Jahren sechs Spiele. Wenn es nach Manager Max Eberl geht, soll die Verpflichtung von Trainer Hecking jetzt „wie ein Neustart“ für die Gladbacher wirken.

Nach einer Hinrunde mit vier Siegen und Platz 14 „wollten wir diesen neuen Impuls“, sagt Ebert. Und auch Hecking selbst glaubt, „dass der vielzitierte Trainereffekt spürbar ist“. In Gladbach erhoffen sie sich von ihrem neuen Trainer besonders eines: Stabilität. „Dieters klare Ansagen geben nicht nur der Mannschaft Stabilität, sondern auch dem ganzen Umfeld“, sagte Eberl dem „Express“. Vor allem die Gladbacher Defensive soll Hecking stärker machen. Dafür dürfte die von Vorgänger André Schubert favorisierte Dreier-Abwehrkette einer Viererreihe weichen.

Hamburger SV

Er wird keine Tore schießen und keine Gegentore verhindern können. Er wird auch nicht die Mannschaft aufstellen und über die Taktik entscheiden, und trotzdem wird es ganz entscheidend von seiner Arbeit in den nächsten Tagen und Wochen abhängen, ob der HSV sich auch nach dieser Saison noch Bundesliga-Dino nennen darf. Die Rede ist von Sportchef Jens Todt, der als ersten Arbeitsnachweis einen Innenverteidiger mit Format geholt hat, nämlich Kyriakos Papadopoulos (RB Leipzig). Zuvor hatte sein Vorgänger Dietmar Beiersdorfer noch Mergim Mavraj (1. FC Köln) verpflichtet. Es fehlt nun noch ein überdurchschnittlich guter Sechser im defensiven Mittelfeld.

Außerdem wäre es für die Ruhe im Kader nicht schlecht, wenn Todt, ähnlich wie sein Kollege Frank Baumann bei Werder, Abnehmer für nicht mehr benötigte Profis finden würde wie Alen Halilovic oder Pierre-Michel Lasogga. Dass Todt nicht konfliktscheu, sondern ein Mann mit Haltung ist, hat er oft bewiesen, auch schon beim HSV. Dort trat der ehemalige Nationalspieler und Werder-Profi 2009 von seinem Job als Nachwuchsleiter zurück, weil er sein Vertrauensverhältnis zum damaligen HSV-Boss Bernd Hoffmann beschädigt sah.

FC Ingolstadt 04

Zunächst die Zahlen: Unter dem aktuellen Cheftrainer Maik Walpurgis holte der FC Ingolstadt in sechs Spielen zehn Punkte, unter Walpurgis‘ Vorgänger Markus Kauczinski waren es zwei aus zehn Begegnungen. Und unter Walpurgis ist noch mehr besser geworden: Die Ingolstädter Profis kassieren deutlich weniger Gegentore (eines im Durchschnitt statt vorher zwei), sie lassen deutlich weniger Chancen für den Gegner zu (nur noch vier und nicht mehr sieben) – und sie gewinnen deutlich mehr Zweikämpfe.

Wem allein die Zahlen als Zeichen des Ingolstädter Aufschwungs nicht reichen, der sollte sich die jüngsten Auftritte der Mannschaft vor Augen führen. Der FCI unter Walpurgis erinnert wieder viel mehr an den FCI unter Ralph Hasenhüttl. Die Ingolstädter sind wieder ein unbequemer Gegner, sie pressen, grätschen, rennen – sie geben alles.

„Vom ersten Tag an habe ich gespürt, dass die Mannschaft den richtigen Geist hat für den Erfolg“, sagte Walpurgis kürzlich. Heißt: Es ist nicht wichtig, wer spielt, sondern mit wie viel Feuer derjenige spielt, den der Trainer aufgestellt hat. Walpurgis hat dieses Feuer neu entfacht.

SV Darmstadt 98

Es ist schon Blut geflossen. Im ersten Testspiel zog sich Aytac Sulu eine Platzwunde am Kopf zu. Hinterher sagte Trainer Torsten Frings über seinen Kapitän: „Bei Aytac ist das ganze Gesicht vernarbt – ich weiß, wovon ich rede, ich hab ja selber so ein Ding.“

Damit ist skizziert, wie Frings auf seiner ersten Station als Chefcoach erfolgreich sein will: mit Leidenschaft und Leidensfähigkeit und mit dem Rückgriff auf die alten Darmstädter Helden, wie es Sulu einer ist. Neu geholt wurde außerdem Ex-Nationalspieler Sidney Sam. Unter Frings‘ Vorgänger Norbert Meier hatten es einige altgediente Malocher wie der Ex-Bremer Peter Niemeyer schwer.

Der Ex-Bremer Frings dagegen versucht, den Mythos vom Underdog, vom krassen und hoffnungslosen Außenseiter, neu zu beleben. Er sagt: „Wir fühlen uns wie eine Gruppe, die total ausgeschlossen ist, weil keiner mehr an sie glaubt.“ Wir gegen den Rest der Welt, Frings und Darmstadt 98 gegen den Rest der Liga. Es soll wieder ein bisschen mehr so sein wie unter Frings‘ Vor-Vorgänger Dirk Schuster. Dann, so die Hoffnung, soll‘s mit dem Klassenerhalt auch klappen.