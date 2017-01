Gute Nachrichten für die Stahlkocher in Bremen: Millionen fließen in den Standort. Doch das ist laut Betriebsrat kein Grund für Euphorie. (Thomas Joswig, Arcelor-Mittal)

Damit hätte vor einem Jahr vermutlich kaum jemand gerechnet: Ende Dezember hat der Stahlkonzern Arcelor-Mittal dem Werk in Bremen noch einmal weitere Investitionen in Millionenhöhe versprochen. Neben der bereits genehmigten Zustellung des Hochofens II in Höhe von 44 Millionen Euro, gibt es weitere 23 Millionen Euro für den Standort. Wie das Unternehmen nun mitteilte, fließt das Geld in einen Sekundärkühler und einen neuen Dampfspeicher. Die Entscheidung soll relativ kurzfristig gefallen sein.

Vor einem Jahr war es um die Hütte noch ganz anders bestellt. Die Branche steckte in einer schweren Krise, Tausende Stahlkocher demonstrierten in Berlin. In Bremen reagierte das Werk mit einem Sparprogramm für die Angestellten. Später trafen sich Vertreter von Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik zu einem Stahlgipfel. Es ging damals um nicht weniger als die Zukunft der Hütte an der Weser. Denn es fehlte die Zusage für eine dringend notwendige Investition in den Produktionsstandort. Die erlösende Zusage kam Ende April: Damals stimmte Arcelor-Mittal der millionenschweren Instandsetzung des Hochofens II zu.

Bauarbeiten beginnen im Oktober

Die Bauarbeiten sollen in diesem Oktober beginnen. „Sie werden gerade vorbereitet. Alles geht seinen Weg“, sagt Klaus Hering, Betriebsratsvorsitzender des Werks. Täglich werden 7000 Tonnen Roheisen im betroffenen Hochofen hergestellt – das entspricht laut Arcelor-Mittal etwa zwei Dritteln der Tagesproduktion.

Hering hält die nun zugesagten zusätzlichen Investitionen für ein weiteres gutes Zeichen. Vor allem der Sekundärkühler habe große Bedeutung für die Qualität des Stahls. „Das ist eine wichtige Entscheidung für den Standort.“ Das Werk habe sich stabilisiert. Zum Ergebnis für das Jahr 2016 wollte sich das Unternehmen noch nicht äußern. Nur soviel: Der Standort habe von den Sparmaßnahmen profitiert. In der zweiten Jahreshälfte habe sich die Konjunktur zudem leicht verbessert.

Trotz der Erholung sieht die Wirtschaftsvereinigung Stahl die Industrie aber vor denselben Herausforderungen wie 2016. Das betreffe einerseits die drohende Verschärfung des EU-Emissionsrechtehandels und die Frage nach der Durchschlagskraft der europäischen Handelsschutzinstrumente vor allem gegen Billig-Stahl aus China. „Die zarten positiven Signale für die Stahlkonjunktur ändern nichts an der dringenden Notwendigkeit, dass die Politik in Brüssel und Berlin den richtigen Rahmen für die Zukunft setzen muss“, sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung, jüngst. Die Schwankungen auf den Rohstoffmärkten erschwerten die Situation aktuell. Die Stahlindustrie ist vor allem von den Preisen für Eisenerz, Koks und Kohle abhängig.

Hohe Kosten drohen

Eine Sprecherin von Arcelor-Mittal Bremen nennt die Lage wegen der Rohstoffkosten ebenfalls „angespannt“. Ein weiteres „Sorgenkind“ sei die Reform des Emissionsrechtehandels. Diese sieht vor, dass bisherige Ausnahmen für die Stahlindustrie reduziert werden. Dadurch drohen nach Angaben der Sprecherin ab 2021 hohe Kosten. „Das würde letztendlich die Mittel für Produktion, Forschung und Entwicklung entziehen.“

Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) fordert, dass neue Umweltauflagen so gestaltet werden müssen, dass die Stahlindustrie dabei nicht zusätzlich belastet werde. In Bremen hätten die Mitarbeiter durch den Verzicht auf Lohn und Prämien zur Zukunftsfähigkeit des Standorts beigetragen – ein wichtiger Schritt. „Die Sicherung der 4500 Arbeitsplätze in der Bremer Stahlindustrie hat überragende regionalwirtschaftliche Bedeutung.“

Und es gibt weitere Anzeichen für Hoffnung: Zunehmend greifen laut der Sprecherin von Arcelor-Mittal die Maßnahmen der EU gegen Billig-Importe. In Bremen wird zudem die Produktion demnächst wieder hochgefahren: Im Februar endet die zwölfmonatige Arbeitszeitverkürzung für die Belegschaft, auf die die Arbeitnehmervertreter und die Geschäftsführung sich wegen der schwierigen Situation für ein Jahr geeinigt hatten.

Verkürzung auf Wunsch fortgeführt

Vier Prozent weniger Arbeit und dementsprechend weniger Lohn – vielen Mitarbeitern gefiel dieses Modell offenbar. „Gerade ältere Kollegen kamen die zusätzlichen freien Tage zur Regeneration entgegen“, sagt Hering. Deshalb habe der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber abgestimmt, dass die Verkürzung auf Wunsch fortgeführt werden kann. „Das soll auch den demografischen Wandel bei uns auf der Hütte begleiten.“ Denn pro hundert Mitarbeiter, die weniger arbeiteten, sollen drei neue Mitarbeiter unbefristet eingestellt werden. Bis Ende Januar kann sich die Belegschaft entscheiden. Hering schätzt, dass am Ende 800 bis 900 Kollegen das Angebot annehmen. Insgesamt stehe es 3200 Mitarbeitern offen. Er begrüßt das Modell: „Es bietet die Chance, neue Fachkräfte zu gewinnen. Wir haben ein hohes Durchschnittsalter mit 47 Jahren. In den nächsten fünf bis sechs Jahren werden viele Kollegen in den Ruhestand gehen.“

Das Angebot gelte zunächst für ein Jahr. Hering erwartet, dass es sich langfristig etabliert. Auch Kollegen mit Familie kämen die zehn zusätzlichen freien Tage entgegen. Trotz der guten Nachrichten, der politische Rahmen für die Stahlindustrie sei weiter beunruhigend. „Ich warne vor Euphorie“, sagt Hering, „auch 2017 schwebt ein Damoklesschwert über der Branche." Die Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht die Existenz der Industrie in Europa aufgrund des billigen Stahls wie Hering weiterhin als bedroht an. China biete teils einen Preis an, der niedriger sei als die Herstellungskosten. Weil die Nachfrage in China nach einem enormen Boom einbrach, muss das Land auf den Export setzen. Und dabei geht es um große Mengen Stahl. „Aktuell liegen die Überkapazitäten dort bei knapp 400 Millionen Tonnen – dies ist mehr als das Doppelte der gesamten EU-Rohstahlproduktion“, heißt es vom Verband. Er prognostiziert, dass die Rohstahlproduktion in Deutschland 2016 vor allem deshalb um ein Prozent auf 42,5 Millionen Tonnen zurückging.

Lage stabiliert sich zunehmend

Die Lage beim Konzern Arcelor-Mittal stabilisierte sich indes im vergangenen Jahr zunehmend. Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn auf 1,9 Milliarden US-Dollar (1,7 Millionen Euro). Damit lag er im Vergleich zum Vorjahr um etwa 40 Prozent höher. Doch gleichzeitig hat der Konzern gigantische Konkurrenz bekommen. Im Dezember fusionierten die Baosteel Group und die Wuhan Iron and Steel Group zum zweitgrößten Stahlhersteller der Welt: China Baowu Steel beschäftigt nach eigenen Angaben 228 000 Mitarbeiter.

Die Stahlbranche, die sich von der Krise 2008 nie so ganz erholt hat, steht somit weiterhin vor einem Wandel und wichtigen Weichenstellungen. Und dann wäre da noch der neue amerikanische Präsident Donald Trump, der in genau zwei Wochen sein Amt antritt. Seine protektionistische Politik könnte den Druck auf die Branche erhöhen, vermutet die Wirtschaftsvereinigung Stahl. Denn die Überkapazitäten am Markt könnten weiter wachsen, wenn Amerikas Import begrenzt werde.