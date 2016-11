Das Bremer Weserstadion von oben. (Karsten Klama)

Identität ist das, was Werder den vielen Klubs entgegensetzen kann, die mehr Geld haben. Und wo ist sie zuhause, die Werder-Identität? Am Weserbogen, in der Pauliner Marsch. Stadion, Geschäftsstelle, Trainingsplätze, Leistungszentrum, alles beisammen. Kaum ein anderer Bundesliga-Klub hat das.

Werder muss der Konkurrenz aber auch gute Spieler entgegensetzen, und die sollen nach dem Willen von Sportchef Frank Baumann regelmäßig aus Werders Leistungszentrum kommen. Weil sie dann keine Ablösesumme kosten – und weil sie dann schon Werder-Identität mitbringen.

Damit Toptalente bei Werder ihren Weg machen und nicht anderswo, muss das Leistungszentrum mit denen im Rest des Landes mithalten. Stellt Werder fest, dass das in der Pauliner Marsch nicht geht, wäre es richtig, an einen anderen Standort umzuziehen. Es ginge unvermeidlich ein Stück Identität verloren, doch die Chance auf sportlichen Erfolg würde wachsen – und gemeinsamer Erfolg ist der größte Identitätsstifter. Nur eines müssen Werder und die Politik gemeinsam verhindern: dass Werder Bremen in Niedersachsen trainiert und nur noch zu den Heimspielen in die Stadt kommt. Dann würde Werders Identität wirklich leiden.