Aufstockung der Fußball-WM: unser Autor sieht den Plänen des Fifa-Chefs skeptisch entgegen. (dpa)

"Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen", hat Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal gesagt. Es dürfte nicht wenige hohe Fußball-Funktionäre geben, die dem Präsidenten des Weltverbands Fifa, Gianni Infantino, nun den gleichen Rat geben würden. Die WM 2026 auf 48 Teilnehmer aufzublasen, ist eine blöde Idee. Zu frisch sind die Erinnerungen an ein aufgeblähtes EM-Teilnehmerfeld in Frankreich. Mag es auch vereinzelte Überraschungen geben: Titelkämpfe nehmen erst dann so richtig Fahrt auf, wenn die Besten unter sich sind. Vielleicht denkt Infantino tatsächlich auch an kleine Nationen, die sich einmal auf großer Bühne präsentieren können. Vor allem aber denkt der Fifa-Boss an sich und seine Stimmen für eine Wiederwahl – auf Kosten der WM-Qualität.

Reduzieren statt aufblähen

Nicht Aufblähen sollte das Gebot sein, sondern Reduzieren. Wie spannend wäre schon die WM-Qualifikation, wenn – wie früher – nur 16 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen würden! Und bei der WM selbst wäre, zumindest angesichts der Turnier-Besetzung, fast jede Partie ein Topspiel. Eine solche Qualität lockt überall auf der Welt die Fans vor die Fernseher – auch darum geht es der Fifa doch.