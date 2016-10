Jedes Jahr werden in vielen Städten zum Welt-Mädchentag Gebäude in Pink angestrahlt - so wie 2013 der Roland auf dem Bremer Marktplatz. (Frank Koch)

Es ist schlimm genug, dass wir überhaupt noch einen Welt-Mädchentag begehen müssen. Doch es ist eben noch nicht so, dass alle Mädchen auf der Welt so behandelt werden wie Jungs – auch in Deutschland nicht. Das betont das Kinderhilfswerk Plan International immer wieder. Viel unverständlicher ist es deshalb, warum gerade diese Organisation an dem Tag Gebäude in der Klischee-Farbe Pink anstrahlen lässt.

Die Organisatoren betonen zwar, dass sie Pink nicht als putziges Mädchen-Rosa definieren, sondern als tough und stark. Nur leider nimmt das kaum jemand so wahr. Diese Farbe reduziert Mädchen und Frauen seit jeher auf ein bestimmtes Rollenbild: als süß, aber auch als schwach.

Warum projiziert man nicht erfolgreiche Frauen an die Gebäude, die sich die Mädchen zum Vorbild nehmen können? Das passt viel besser zu den Zielen der Organisation und zu modernen Mädchen sowieso. Stattdessen werden die meisten Bürger durch die Stadt schlendern und sagen "ach wie niedlich". Pink ist grundsätzlich eine schöne Farbe, für das weibliche und das männliche Geschlecht. Um auf die Gleichberechtigung von Mädchen hinzuweisen, ist Pink aber nur eines: einfallslos.