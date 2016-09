Wenn irgendwo in der Fußball-Bundesliga ein Trainer entlassen wird, gibt es nur Verlierer. So ist auch Bruno Labbadia ein Verlierer nach seiner Freistellung beim Hamburger SV, denn er ist gescheitert, steht ohne Job da, muss darauf warten, dass irgendwo anders in der Branche ein Arbeitsplatz frei wird. Der größere Verlierer befindet sich allerdings noch immer im Amt. Es ist Dietmar Beiersdorfer, der Vorstandschef des Klubs. Er arbeitet massiv an der eigenen Untragbarkeit und ist nach dem Aus von Labbadia mehr denn je das Gesicht des Misere des Hamburger SV.

Als Beiersdorfer vor zwei Jahren antrat, bündelten sich in seiner Person die Hoffnungen auf eine Zukunft, die ebenso golden sein würde wie die Vergangenheit des HSV. Beiersdorfer schoss ein Tor beim Pokalsieg 1987, dem bisher letzten Erfolg des Klubs. Er erarbeitete sich in seiner Zeit als Sportchef zwischen 2002 und 2009 den Beinamen Dukaten-Didi, da er es verstand, Spieler günstig anzuwerben und teuer weiterzugeben. Und er begann seine Arbeit als Vorstandschef mit dem Ruf, international bestens verdrahtet zu sein. In der Theorie war Beiersdorfer der perfekte Mann für den Neuaufbau des HSV.

Beiersdorfers fatale Zwischenbilanz

In der Praxis hat er den ruinösen Klub seitdem nur noch weiter zugrunde gerichtet. Zwei Sportdirektoren hat er schon verbraucht, und Labbadia ist der dritte Trainer, der von Beiersdorfer seine Papiere erhält. Schlimmer noch ist, dass der Klubchef den Verein angesichts dramatischer Finanznot in die Abhängigkeit des zwiespältigen Unternehmers Klaus-Michael Kühne getrieben hat.

Kühne hat den Hamburgern im Sommer eine Transfer-Offensive spendiert, die der Verein mit eigenen Mitteln nicht hätte stemmen können. Im Gegenzug entscheidet der Unternehmer bei Spielerkäufen mit und erlaubt es sich, dem Verein öffentlich Ziele zu diktieren und das handelnde Personal anzusägen. Von Beiersdorfer war kein Widerspruch zu hören, als Kühne neulich davon sprach, dass er mit Platz sechs bis acht rechne und gespant sei, ob der Trainer Labbadia die Mannschaft in Schuss bringen kann. Längst ist nicht mehr klar, wer beim Hamburger SV eigentlich die Macht hat. Beiersdorfer? Oder Kühne?

Außendarstellung des HSV bleibt verheerend

Labbadias Aus ist nachvollziehbar, weil es sportlich nicht voranging. Ein Punkt aus den ersten fünf Spielen der Saison sind eine fatale Bilanz für den Mann, der noch im vergangenen Jahr zum Retter wurde mit dem Klassenerhalt in der Relegation gegen den Karlsruher SC. Doch selten in der Fußball-Bundesliga lief die Freistellung eines Trainers so stillos wie in diesem Fall.

Beiersdorfer hatte Labbadia längst die Unterstützung entzogen, zögerte aber, eine Entscheidung zu treffen. So durfte der Trainer in der Partie am Sonnabend gegen den FC Bayern seine Abschiedsvorstellung geben und hatte trotz der ordentlichen Leistung keine Chance mehr. Nicht nur der sportliche Ertrag, die Finanzen und die Strukturen von Beiersdorfers Hamburger SV sind verheerend – auch die Außendarstellung bleibt es.