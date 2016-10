Im Norden lebt es sich laut einer neuen Forsa-Umfrage entspannter als im Süden der Republik. (Lennart Helal)

Man konnte es ahnen: Die Menschen in Norddeutschland fühlen sich weniger gestresst als ihre Landsleute im Süden. 61 Prozent der Bundesbürger empfinden mindestens manchmal Druck, ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Techniker Krankenkasse (TK), die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Bei den Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen beträgt der Anteil der manchmal oder häufiger Gestressten "nur" 54 Prozent. In Baden-Württemberg ist der Stresspegel mit 68 Prozent am höchsten.