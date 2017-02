Werder-Trainer Alexander Nouri. (nordphoto)

Das war einer der ersten von sehr vielen Nouri-Sätzen, die am Dienstag in sehr viele Mikrofone gesprochen wurden. Die Vertreter der Öffentlichkeit waren zahlreich erschienen. Man war gespannt, wie sich der Mann vor den Mikrofonen geben würde, über den in den letzten Tagen in der Stadt womöglich am meisten gesprochen wurde. Kernfrage der Gespräche: Ist Nouri noch der richtige Mann am richtigen Platz?

Kernantwort der vielen Nouri-Sätze am Dienstag: Ja. Also, wenn es nach ihm geht, ja. „Wir werden kollektiv und so lange, wie wir die Möglichkeit dazu haben, alles dafür tun, wieder in die Erfolgsspur zu kommen“, sagte er. Aufgeben sei keine Alternative. Dafür stehe er nicht. Er wolle sich nicht verstecken vor der Öffentlichkeit, die ihn in den letzten Tagen sehr kritisiert hatte. Zu wenig Entwicklung, zu viele Gegentore, zu viele Experimente, und vor allem: zu wenige Punkte. Nein. Dafür stehe er nicht, dass er sich verschämt zurückziehe, sagte Nouri. Er stelle sich und wolle damit auch seinen Spielern eine Haltung vorleben. Den Spielern, die er öffentlich immer in Schutz nehmen und nur intern kritisieren werde. Jetzt auf dem Trainingsplatz herumzubrüllen, das sei nicht so seins. Seins seien Argumente und Fakten.

Die Argumente: Eine Menge wurden vorgetragen an diesem Dienstag, das Mediengespräch dauerte eine halbe Stunde. Nouri blieb die ganze Zeit lang bei dem, was er seit Wochen, seit Monaten sagt. Der Weg sei richtig. Es stimmen nur die Ergebnisse nicht. Selbst das Spiel gegen Mönchengladbach am vergangenen Sonnabend war für ihn kein richtig schlechtes Spiel. Es war in seiner Lesart ein Spiel gegen einen tief stehenden Gegner, gegen den Werder gefühlt mehr erfolgverheißende Strafraumszenen als der Gegner hatte und gegen den Werder leider „nicht zwingend genug“ war.

Ja, natürlich habe sein Team zu wenig Punkte. Aber das mit den vielen Gegentoren würde er etwas differenzierter sehen, sagt Nouri. In den ersten zehn Saisonspielen seien es 27 gewesen, in den nächsten zehn nur 15. Ein Trend zum Positiven. Die Gegentore würden auch nicht nach einem wiederkehrenden Muster fallen. Sondern nach individuellen Fehlern. Also: kein Grundsatzproblem. „Grundsätzlich verteidigen wir gut“, sagte Nouri. Grundsätzlich halte er es auch für eine Stärke, dass seine Mannschaft mehrere Systeme trainiere und spiele. Nein, das würde die Mannschaft nicht überfordern, dass sie mal mit einer Dreierkette, mal mit Viererkette, mal mit Fünferkette, mal mit einem Sechser, mal mit zwei Sechsern, mal mit Flügelstürmern, mal ohne spielen soll. „Die Art und Weise, wie wir spielen ist gut, nur die Ergebnisse stimmen nicht“, sagte Nouri erneut, „daraus eine komplette Talfahrt zu konstruieren, halte ich für falsch.“

Bewegt sich da der Mann, der nach übereinstimmender Expertenmeinung der wichtigste Mann in einem Fußballklub ist, in seinem eigenen Kosmos? Vielleicht. Vielleicht ist es auch nur so etwas wie der letzte Strohhalm, an den sich Werders Trainer klammert. Er will davon überzeugt sein, dass es richtig ist, was er tut. Er gibt sich nicht halsstarrig. Oder gar beleidigt, wie es sein Vorgänger Viktor Skripnik im Umgang mit der Öffentlichkeit tat.

Doch so wie Skripnik in seinem Skripnik-Tunnel lebte, so lebt auch Nouri im Nouri-Tunnel. Vielleicht muss das so sein an Punkten wie diesen. Dass sein Weg in Bremen schon bald zu Ende sein könnte, weiß er trotzdem nur zu gut. Ob er den Weg für richtig gehalten hat, wäre dann ziemlich egal.