Er hat es tatsächlich geschafft. Donald Trump war der unmögliche Kandidat. Er hat sich als Sexist und Rassist gezeigt, er gilt als impulsiver Egomane. Er hat als Unternehmer mehrfach Insolvenzen hingelegt. Sein Programm weist auf wesentlichen Politikfeldern Lücken auf. Einst haben US-Politiker daran gearbeitet, Mauern einzureißen. Er will auf der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten. Aber jetzt wird der 70-jährige New Yorker Immobilienmagnat der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er hat eine Marke geschaffen, die nun auch ins Weiße Haus einzieht.

Nicht nur hat er Hillary Clinton knapp geschlagen, sondern er hat sie hinweggefegt und die politische Landkarte der Nation verändert. Sie hätte die erste Frau in dem Amt sein können, sie wäre eine Vertreterin des Establishments gewesen, die für politische Kontinuität steht – und genau das hat die Mehrheit nicht gewollt. Staaten, die als Bastion der Demokraten galten, fielen an Trump. Schaut nicht auf die Umfragen, hatte er gesagt. Die Aktienmärkte hatten auf seine Niederlage gesetzt. Allen hat er es gezeigt. Und darum ging es ihm wohl vor allem. Er wollte siegen, aber will er ernsthaft regieren?

USA als ein zutiefst zerrissenes Land

Im Wahlkampf haben sich die USA als ein zutiefst zerrissenes Land offenbart. Die Finanzkrise ist überwunden, die Wirtschaft brummt, und doch fühlen sich viele als Verlierer. Mehr noch: Der weiße Mann mit mäßiger Bildung, der noch vor wenigen Jahrzehnten der protypische Amerikaner war, der mit seinem Einkommen eine Familie unterhalten konnte und ein Vororteigenheim mit Doppelgarage sein Eigen nannte, steht heute am Rande der Gesellschaft. Die Globalisierung und die digitale Revolution haben die USA tiefgreifend verändert, und einstige Minderheiten sind heute in ihrer Summe längst die Mehrheit.

Als der Kalte Krieg zu Ende ging, war von einem Ende der Geschichte die Rede. Es war eine reizvolle Vorstellung, dass sich die liberale Demokratie global durchgesetzt haben sollte. Aber spätestens an diesem Morgen zeigt sich, wie brüchig sie ist. Donald Trumps politische Haltung ist weder liberal noch von demokratischen Werten geprägt, und er ist ein strammer Nationalist. Sein neues Amt gilt als das mächtigste der Welt. Er wird die Nato und die Vereinten Nationen schocken, Verhandlungen über Klimaschutz und Welthandel ins Stocken bringen. Das kann eine neue Ära begründen oder eine Episode bleiben. Aber so oder so wird er Unruhe stiften.