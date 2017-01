Anke Mio (v.l.) mit ihren Mitarbeiterinnen Svenja Cappelmann und Sonja Heinze. Mit Frauen als Angestellte hat der Malereibetrieb Mio und Gulde nur gute Erfahrungen gemacht. (Volker Kölling, coast communication)

Von Sonja Heinze sieht man aus dem Flur nur die Beine. Die Malergesellin steht auf einer Leiter und tapeziert die Decke einer Vier-Zimmer-Wohnung in Bremerhavens Werkstraße mit Raufasertapeten. Es ist noch staubig. Die Elektriker sind gerade raus. Die Wände müssen auch noch neu verputzt werden, bevor sauber gemacht und gemalt werden kann. Trotzdem sagt Heinze: „Das hier ist eine schöne Arbeit: Wenn wir reinkommen, dann sind das mitunter düstere Kaschemmen. Und jetzt sind wir schon einen ganzen Schritt weiter,“ meint die Frau, die schon seit 1999 bei Mio und Gulde arbeitet und damit so etwas wie die Altgesellin ist.

Ihre 24-jährige Kollegin Svenja Cappelmann kommt aus dem künftigen Wohnzimmer dazu. „Und wenn wir dann rausgehen aus einer Wohnung, ist alles schick, schick, schick“, sagt sie. Ist das wie bei einem Werbespot eingeübt? Anke Mio, Frau und rechte Hand von Firmeninhaber Thorsten Mio, muss lachen: „Nee, unsere Mädels sind so.“

Mit männlichen Azubis abgemüht

Freude ausstrahlen beim Tapezieren und Malen? Ist so etwas normal? Mio wird ernst und kommt gleich auf den entscheidenden Unterschied, in solch einem Handwerksberuf Frauen auszubilden: „Wenn sich eine Frau für den Malerberuf entscheidet, dann will sie ihn auch wirklich ausüben und lernt ihn mit Freude.“ Ihr Mann und dessen Geschäftspartner Stefan Gulde hätten sich wirklich abgemüht mit männlichen Auszubildenden. „Aber einer hat sogar noch im dritten Lehrjahr abgebrochen.“ In all den Jahren habe es nur ein Junge geschafft. Heinze nickt: „Ich habe sie alle kommen und gehen sehen.“

Dabei war die Wirklichkeit zu ihrer Ausbildungszeit in Verden noch die, dass sie in der Berufsschulklasse als Frau eine Exotin war. Und auch die 24-jährige Cappelmann ging in eine Klasse, in der von 38 angehenden Malern nur noch ein anderes Mädchen dabei war. „Aber wir werden mehr, und das merkt man überall – selbst auf den Großbaustellen“, sagt Cappelmann.

Mio und Gulde fing 2008 mit der Ausbildung von Frauen an. Jetzt besteht der Betrieb noch aus den beiden Firmeninhabern und sechs Frauen, die neue Auszubildende eingerechnet. Cappelmann: „Wenn wir reinkommen, kriegen die Leute manchmal schon Stilaugen und fragen irgendwann: ,Kommt da auch noch einmal ein Mann?’“

Kein gutes Bild

Wenn die drei Frauen über ihre Erfahrungen mit männlichen Kollegen im Beruf erzählen, dann geben die kein gutes Bild ihrer Zunft ab. „So bis um die 20 wollen Jungs heutzutage auch unter der Woche Party machen und mit ihren Kumpels abhängen. Die verschlafen, sind krank, melden sich ab, wenn es stressig wird und halten Jobs nicht durch“, sagt Heinze. Mio und Gulde übernehmen viele Aufträge von Privatkunden, und auch da hat die Sorgfalt der Frauen Vorteile. Heinze: „Eine Frau denkt vorher schon nach über den Dreck, den sie macht, und sorgt vor. Wir verlassen Baustellen anders als männliche Kollegen.“

Eigentlich sind die Maler überall auf den Baustellen die letzten und müssen warten, bis die anderen Gewerke mit ihren Arbeiten fertig sind. Komme dann doch noch mal ein Elektriker und schlitze eine Wand auf, könne es schon einmal kritisch werden. „Wir sind erst einmal richtig nett, können aber auch anders, wenn uns einer dumm kommt“, sagt Cappelmann.

Vielleicht hat auch Heinzes eigene Geschichte etwas mit dem Urteil über die jungen Kollegen vom anderen Geschlecht zu tun: „Wir haben uns früher noch von

Kollegen anhören müssen, dass sie womöglich am Ende die schweren Sachen für uns Frauen schleppen müssten. Aber diese Töne sind vorbei.“ Genauso wie das Imponiergehabe männlicher Kollegen, wenn die im

Bauwagen ihre Pornobildchen herumzeigen mussten. Heinze: „Der Umgangston war auch entsprechend. Aber das alles ist

Geschichte.“

Geblieben sind dafür die Erinnerungen an Baustellen, die sie schon zusammen mit den Kolleginnen gemeistert hat: „Beim Anbau des Deutschen Auswandererhauses sind wir hinten mit den letzten Pinselstrichen raus, als oben die Promis zum Sekttrinken reinkamen. Das war wirklich arbeiten wie im Film ,Nachts im Museum’.“

Frauen müssen flexibel sein

Cappelmann erzählt von mehreren Wochen Malerarbeiten im Aquarium vom Zoo am Meer: „Da kannte man nachher alle Tiere. Das war toll.“ Läden im Mediterraneo mit seiner Glaskuppel standen auch schon auf der Auftragsliste, genau so wie Privatarbeiten in Cuxhaven, inklusive Eisdiele am Strand nach Dienstschluss. Manchmal geht es auch hoch auf die Gerüste. „Höhenangst darf bei uns keiner haben,“ meint Mio. Die Kolleginnen erzählen auch gleich von den besten Aussichten von dort oben. Heinze: „Das Hochschleppen des Materials ist natürlich heftig. Kommt dann von unten der Ruf ,Frühstück’, arbeite ich lieber gleich oben weiter.“

Oft wissen die Mitarbeiter nicht, auf welcher Baustelle sie in der kommenden Woche arbeiten. Die Frauen müssen flexibel sein. Immer öfter kommen auch Wohnungsbaugesellschaften wie in der Werkstraße mit Aufträgen. Wer heutzutage neben den guten Lagen in Bremerhaven Wohnungen vermieten will, müsse die gut in Schuss an den Markt bringen, meint Mio. Oben unter der Decke zieht sich im Wohnzimmer noch ein dicker Riss die Wand entlang. Heinze hat ihn längst gesehen: „Häuser setzen sich. Das ist normal. Da kleben wir Gewebeband ein und verputzen das dann noch ganz neu.“

Jeder Arbeitsgang zieht Wartezeiten nach sich, weil die Arbeiten erst trocknen müssen. Zum Beispiel die Raufaser unter der Decke, die brauche einen Tag Ruhe, bevor man sie wieder übermalen könne, so Heinze. Die Frauen lachen sich regelmäßig über die Haus-Verwandler im Privatfernsehen kaputt. Heinze: „So wie die das machen, ist das nur Murks. Hausbau in vier Tagen und so: Das geht gar nicht, wenn das Qualität sein soll.“ Und in Kurzform kommt der Fachvortrag zu den Tätigkeiten eines Malers: Tapezieren, streichen, lackieren, Wärmedämmung anbringen, Beschichtungen für Holz, Metall, Metall und Verbundwerkstoffe auftragen, Fußböden herrichten – all das gehört dazu – bis hin zu Oberflächengestaltungen, die man eher Kunsthandwerkern zutrauen würde.

Alles wie in einer großen Familie

Gleich ist Feierabend. Am Morgen waren sie alle zwischen 6.30 und 7.30 Uhr in der Firma an der Schiffdorfer Chaussee. Die Frauen beginnen ihre Arbeit meist später als viele andere Betriebe, aber das ist gewollt – auch von den Privatkunden. Mio: „Jeder Tag startet mit einem Kaffee und Vorbesprechungen. Bei uns geht der Tag ohne Stress und Gebölke los. Alles eher wie in einer großen Familie.“

Was nach den Wohnungen in der Werkstraße als nächstes dran ist? Die Frauen können es noch nicht sagen. Heinze würde sich ja mal wieder über richtig schwere Tapeten „so für Oma Meyer“ freuen. „Und ich stehe darauf, Fenster zu lasieren. So hat jede bei uns ihre Spezialitäten“, sagt Cappelmann.