Experten vermuten, dass es einigen Eltern schlicht an Kraft und Willen fehlt, ihre Kinder konsequent zu erziehen. (dpa)

Jugendliche schlagen Wehrlose grün und blau, junge Menschen saufen sich wiederholt ins Koma, halten einwöchige Praktika nicht durch, brechen mehrere Ausbildungen ab, stehen der Erwachsenenwelt hilflos gegenüber. Die Mehrheit deutscher Jugendlicher tut und ist das nicht, manche verkörpern das Gegenteil, sind überangepasst und altklug. Dennoch verfestigt sich der Eindruck, dass Erziehung im Taumel des rapiden gesellschaftlichen Wandels schwieriger und lückenhafter ist denn je, beginnend bei unerlässlichen Fähigkeiten wie Mitgefühl und Rücksichtnahme, bei Tischmanieren endend.

Dieser Befund kann selbstredend einem gewissen Alter geschuldet sein (früher war alles besser) oder kultiviertem Pessimismus; allerdings beschäftigen sich seit Jahren auch Experten mit dieser Entwicklung. Dazu zählen Alltagsexperten wie Lehrer, die sich mehr und mehr mit Erziehungsaufgaben konfrontiert sehen, sowie Wissenschaftler diverser Fachgebiete.

Einer unter ihnen, Ulrich Krämer, Sozialpädagoge und Fachmann für effektives Gewaltmanagement, sagte kürzlich dem „Deutschlandradio Kultur“: „Wir beobachten ein gesellschaftliches Phänomen, wo unter anderem auch Erziehung sehr delegiert wird von den Eltern. Das heißt, die Eltern delegieren Erziehung an die Schule und an die Nachmittagsbetreuung und den Freizeitbereich, sie möchten die Rolle ungern selber übernehmen.“

Erziehung fällt zu stark in staatliche Hand

Die Ansichten in Erziehungsfragen gehen obendrein weit auseinander. In Buchhandlungen und Bibliotheken stapeln sich die Ratgeber. Einige führen das antiautoritäre Modell der 68er weiter. Danach verhandeln Eltern mit ihren Sprösslingen Schlafens-, Fernsehzeiten und mögliche Pflichten im Haushalt. Sie sind „Vertrauens-“ statt „Respektspersonen“ schreibt „Die Welt“. Dadurch, zitiert die Zeitung die Erziehungswissenschaftlerin Jutta Ecarius, werde das emotionale Band zwischen Eltern und Kindern stärker.

Das will man ihnen gerne gönnen, aber was fängt der Rest der Welt damit an? Schulen, die im Interesse aller Regeln aufstellen müssen und nicht die Zeit haben, die Schulordnung mit jedem Kind zu diskutieren? Ausbilder, die Erwartungen haben, die sie unmöglich mit jedem Berufsanfänger individuell aushandeln können? Professoren, die ihren Stoff an den Studenten bringen müssen, ohne jeden einzelnen unter ihre Fittiche nehmen zu können? Wer bringt den Kindern bei, dass sie außerhalb der eigenen vier Wände auf andere Voraussetzungen stoßen und damit fertig werden müssen?

Lehranstalten sind in erster Linie dazu da, dem Nachwuchs Wissen, Verstehen und Können beizubringen. Dass sie da Erziehungsarbeit nachholen, wo Eltern tatsächlich nicht in der Lage sind, sie zu leisten, ist zweifellos lobens- und dankenswert. Doch bei Mädchen und Jungen Erziehungslücken zu schließen, die ihre Eltern aus Harmoniesucht oder Kraftlosigkeit offengelassen haben, ist nicht nur eine gesellschaftliche Überforderung, sondern führt obendrein zu einer schleichenden Verstaatlichung der Erziehung. Das ist fatal und findet zudem unter denkbar schlechten Voraussetzungen statt – wenn bundesweit rund 150 000 Schulabgänger pro Jahr nicht richtig lesen gelernt haben, inwiefern konnte ihnen dann erzieherisch beigebogen werden, was noch nicht gebogen war?

Auch streiten will gelernt sein

Der Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie Michael Winterhoff, dessen Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ sich etwa eine halbe Million Mal verkauft hat, vermutet ebenfalls, dass es (manchen) Eltern an Kraft und Willen zu einer konsequenten Erziehung gebricht. Wenn die Welt schon nicht heile ist, soll das Elternhaus es sein. Wer sieht schon gerne zu, wenn bei Ge- und Verboten Tränen kullern? Wer streitet sich schon gerne mit denen herum, die man besonders innig liebt?

Doch auch streiten will gelernt sein, den Kürzeren zu ziehen, sich anzupassen, Pflichten und Verantwortung zu übernehmen – Eltern sind dazu da, auch das zu vermitteln. Sie sind ein entscheidender Sozialisationsfaktor. Nehmen sie diese Pflicht nicht wahr, erweisen sie auch ihren Kindern einen Bärendienst: Wer leidet nicht darunter, außerhalb der Käseglocke Elternhaus anzuecken und die Welt nicht mehr zu verstehen?

Winterhoffs Verlag preist seinen Bestseller an als „ein Buch für alle, die verhindern wollen, dass unsere Gesellschaft ihre Kinder eines Tages hassen wird . . .“. Das ist selbstverständlich verkaufsfördernd dramatisiert und verkehrt obendrein die Verantwortung: Unsere Gesellschaft hat diese Kinder hervorgebracht. Sie sollte sich dann schon selbst hassen.