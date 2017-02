Ausgezeichnete Journalisten: Jan Böhmermann und Dunja Hayali gehörten bei der Ehrung der „Journalisten des Jahres“ zu den Preisträgern. (dpa)

Das Gericht entscheidet über die Klage des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der das von Böhmermann im März vergangenen Jahres in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ vorgetragene Gedicht „Schmähkritik“ komplett verbieten lassen, also eine Wiederholung unmöglich machen will. Das Gedicht, in dem Erdogan unter anderem mit Sex mit Tieren in Verbindung gebracht wird, hatte sogar international einiges Aufsehen erregt.

Erdogan hatte die strafrechtliche Verfolgung Böhmermanns wegen Beleidigung verlangt, die jedoch von der Justiz abgelehnt wurde: Die Ermittlungen hätten „strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachweisen können“.

Teilweise hatte Erdogan jedoch mit seinem Versuch Erfolg, zumindest eine Wiederholung der „Schmähkritik“ zu verhindern. Auf seinen Antrag hin hatte das Hamburger Landgericht im Mai 2016 in einer einstweiligen Verfügung bestimmt, dass größere Teile des Gedichts in Zukunft nicht mehr aufgeführt werden dürften. Denn einige Passagen seien schmähend und ehrverletzend. Andere Abschnitte des Gedichts seien hingegen unproblematisch, denn sie setzten sich in zulässiger Weise satirisch mit aktuellen Vorgängen in der Türkei auseinander.

Das jetzige Urteil ist die Entscheidung in der Hauptsache, gegen die Rechtsmittel möglich sind. Der Anwalt Böhmermanns, Christian Scherz (Berlin), hat bereits angekündigt, gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht anzurufen. In der mündlichen Verhandlung im November hatte Scherz die Abweisung der Klage mit der Begründung verlangt, in diesem Fall sei die zeitgeschichtliche Einbettung des Gedichts von erheblicher Bedeutung. Denn der Kern der Aussage des Böhmermann-Gedichts liege fast ausschließlich in der Kritik am Umgang Erdogans mit der Meinungsfreiheit in der Türkei: „Wenn sich jemand so geriert, dann muss er sich die schärfste Kritik gefallen lassen.“

Dem hatte der Anwalt Erdogans, Michael-Hubertus von Sprenger (München), entschieden widersprochen. Böhmermanns Gedicht sei nicht von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt, denn „ hier wird nur noch plump beleidigt, unterhalb der Gürtellinie“. Der Satiriker habe die Menschenwürde Erdogans verletzt, der „ als Prototyp des verlausten Türken“ gezeigt werde: „ Das ist schlicht rassistisch.“

Erdogan dramatisch gescheitert

Mit seinen Bemühungen, Böhmermann von der deutschen Justiz strafrechtlich belangen zu lassen, ist Erdogan dramatisch gescheitert. Nicht nur hatte die Mainzer Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Böhmermann wegen Beleidigung nach Paragraf 103 Strafgesetzbuch eingestellt, der die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht.

Außerdem hatte die Bundesregierung angekündigt, den als anachronistisch angesehenen Paragrafen noch in dieser Legislaturperiode abzuschaffen. „Der Gedanke einer ,Majestätsbeleidigung‘ stammt aus einer längst vergangenen Epoche, er passt nicht mehr in unser Strafrecht“, teilte Justizminister Heiko Maas (SPD) zu dem Kabinettsbeschluss von Ende Januar mit. Das Parlament muss der Neuregelung allerdings noch zustimmen.

Der Popularität des Satirikers haben die Auseinandersetzungen nicht geschadet. Böhmermann gewann jüngst zum zweiten Mal in Folge den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Late Night“ – mit seinem Format „Neo Magazin Royale“. Und ZDF-Intendant Thomas Bellut hat angekündigt, über die Vertragslaufzeit bis Ende 2017 hinaus mit dem Moderator zusammenarbeiten zu wollen.

Ein eigenes Format mit Böhmermann im Hauptprogramm ist allerdings vorerst nicht geplant. „Er soll sich selbst und seine Sendung weiterentwickeln. Wir versuchen, ihm dafür möglichst viel Unterstützung und Freiraum zu geben“, sagte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Late-Night-Show mit Böhmermann plant Himmler in absehbarer Zeit nicht: „Er ist so einzigartig als Typ, sodass man ihn in keine Schublade stecken kann. Das ist auch das Besondere an ihm.“

Der Programmchef verwies auf die Bekanntheit der Sendung: „Neo Magazin Royale“ mit Jan Böhmermann bei ZDFneo zeigt, dass auch eine kleine Show eine riesige Aufmerksamkeit haben kann, auch wenn nicht jede Sendung gleich zur Abschaffung von Paragrafen führen muss.“

Ausgezeichnete Journalisten

Bei der Ehrung der „Journalisten des Jahres“ am Dienstagabend in Berlin gehörte auch Jan Böhmermann zu den Preisträgern. Der 35-Jährige wurde in der Kategorie Unterhaltung als Moderator des „Neo Magazin Royale“ ausgezeichnet. Vergeben wurden Auszeichnungen in zehn weiteren Bereichen. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali erhielt sie in der Kategorie Politik, nicht zuletzt für „ihre klugen Interviews“ im ZDF-Morgenmagazin. Der Autor, Filmemacher und Gründer der Produktionsfirma dctp, Alexander Kluge, der in der kommenden Woche 85 Jahre alt wird, bekam den Ehrenpreis für sein Lebenswerk. Als „Journalisten des Jahres“ wurden die drei Investigativ-Reporter der „Süddeutschen Zeitung“ Bastian Obermayer, Frederik Obermaier und Vanessa Wormer ausgezeichnet. Damit wird ihr Beitrag zur Aufdeckung der „Panama Papers“ im Frühjahr 2016 gewürdigt. Den umfangreichen, monatelangen Recherchen zufolge, an denen die Zeitung federführend beteiligt war, haben Politiker, Prominente und Sportler in Hunderttausenden Briefkastenfirmen in Panama ihr Vermögen geparkt, um dadurch Steuern zu sparen. Die Jury, die für die Branchenzeitschrift „medium magazin“ über die Preisträger zu entscheiden hatte, nannte die „Panama Papers“ den „Scoop des Jahres“. Laudator Hajo Seppelt, selbst vielfach ausgezeichneter Journalist, bezeichnete die Arbeit an den „Panama Papers“ als gigantisches globales Projekt und als Paradebeispiel dafür, was Journalismus als Korrektiv und Signalgeber bewirken könne. „Journalismus ist ein Bollwerk gegen Manipulation der Meinung“, sagte Seppelt. „Die Antwort auf Dummheit ist Recherche.“