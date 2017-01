Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Ehemalige deutsche Bundestrainerin Silvia Neid zum dritten Mal FIFA-Welttrainerin

Silvia Neid ist zum dritten Mal als FIFA-Welttrainerin ausgezeichnet worden. Knapp fünf Monate nach der Olympia-Goldmedaille in Rio und ihrem Rücktritt als Trainerin der deutschen Fußball-Frauen erhielt sie die Ehrung am Montag in Zürich bei der Gala des Weltverbands.