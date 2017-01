Belgien ist das erste Land, in dem künftig auch Passagierlisten von internationalem Schiffs-, Bus- und Bahnverkehr erfassen werden. (dpa)

„Es geht um mögliche Anschläge in der Zukunft, die verhindert werden können.“ Mit diesen Worten rechtfertigt der belgische Innenminister Jan Jambon ein Gesetz, für das das Parlament in Brüssel noch vor der Jahreswende seine Zustimmung erteilt hat – und das der Flame auf ganz Europa ausweiten will: Belgien ist das erste Land, in dem künftig neben den im April von den Ländern der Europäischen Union verabschiedeten Fluggastdaten (PNR, kurz für Passanger Name Record) auch Passagierlisten von internationalem Schiffs-, Bus- und Bahnverkehr erfassen werden. In den kommenden Monaten will Jambons Ministerium Gespräche mit den betroffenen Bereichen führen, um zu sondieren, wie das Vorhaben praktisch umgesetzt werden kann.

Amri reiste ohne jegliche Kontrolle

Gerade erst war bekannt geworden, dass der Attentäter von Berlin, Anis Amri, mit Bus und Bahn über die Niederlande und Frankreich, möglicherweise auch Belgien, nach Italien gelangte, wo er schließlich in eine Polizeikontrolle geriet und nach einem Schusswechsel starb. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Amri mit dem Bus von Amsterdam nach Lyon gefahren war, bevor er mit dem Zug weiter nach Italien weiterreiste – ohne jede Kontrolle. Diese sind an Grenzen nach den Schengen-Regeln nur dann erlaubt, wenn sie den freien Reiseverkehr maximal 90 Stunden pro Monat unterbrechen – also höchstens drei Stunden am Tag. Alle Reisebusse und Züge lassen sich da kaum kontrollieren.

Öffentliche Verkehrsmittel sind für Terroristen leicht zugänglich – das Gepäck wird nicht kontrolliert, Tickets sind bar bezahlbar. Dem will Belgiens Innenminister Jambon, der der rechtskonservativen Neuen Flämischen Allianz (N-VA) angehört, nun ein Ende setzen: „Die PNR-Daten können mit einer Datenbank international gesuchter Terroristen verglichen werden. Jemand, der für gewalttätigen Extremismus bekannt ist oder unter Verdacht steht, kann dann aus dem Transportmittel geholt werden“, erklärte der Flame seinen Plan.

EU-Regelung betrifft nur Flugverkehr

Würde er nach dem Vorbild der Fluggastdatenspeicherung umgesetzt, gingen beim belgischen Innenministerium bis zu 60 Einzelangaben pro Reisenden ein. Doch die im April von der EU verabschiedete Regelung betrifft ausdrücklich nur den Flugverkehr, wie ein Kommissionssprecher dieser Zeitung am Montag bestätigte.

Es stehe den Mitgliedsstaaten zwar frei, das Prinzip auf andere Transportmittel zu übertragen – allerdings nur, wenn es im Einklang mit EU-Recht stehe. Hinter den Kulissen wird die Behörde schon deutlicher. Man befürchte starke Verzögerungen im Personenverkehr, würden an Bahnhöfen Sicherheitskontrollen wie an Flughäfen eingeplant. Warteschlagen würden sich infolge der Vorgaben bilden – „ein neues Anschlagsziel“, fürchtet man in Brüssel. Doch genau das wird die belgische Regierung im Lauf des neuen Jahres einführen: Gepäckscanner und zusätzliche Kameras für 13,5 Millionen Euro will Jambon an den größten Bahnhöfen in Brüssel, Antwerpen und Lüttich installieren.

Dabei dürfte die Regelung auch ausländische Anbieter wie die Deutsche Bahn, die etwa zwischen Köln und Brüssel verkehrt, vor große Herausforderungen stellen. Auch in den EU-Regierungshauptstädten stößt das Vorhaben bislang auf wenig Gegenliebe. Deutschland lehnt eine solche weitreichende Erfassung von Daten, die jeden Reisenden unabhängig von jedem Verdacht betreffen würde, ab. Die Niederlande und Frankreich, selbst vom Terror schwer getroffen, stehen dem Vorschlag aus Belgien allenfalls halbherzig gegenüber.