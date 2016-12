Hoffnung ist berechtigt. Doch sie muss genährt werden. (imago/JuNiArt)

Gäbe es einen Satz des Jahres, hätte man wohl diesen gekürt: Die Welt ist aus den Fugen. Wer die Wortfolge googelt, landet rasch bei William Shakespeares „Hamlet“: „The time is out of joint“, klagt der traurige Dänen-Prinz. Ganz neu ist der Befund also nicht – Shakespeare soll die Tragödie um 1600 geschrieben haben.

Die Zeit ist aus den Fugen, das galt auch vor 50, vor 100, vor 200 Jahren. 1966: Vietnamkrieg, Kulturrevolution in China, Rassenunruhen in den USA, aufbegehrende Studenten in Europa, Stimmenzuwachs für die NPD, Militärdiktaturen in Lateinamerika... 1916: In der Schlacht von Verdun fallen in zehn Monaten rund 300 000 deutsche und französische Soldaten. 1816: Die napoleonischen Kriege sind zwar schon vorbei, aber im „Jahr ohne Sommer“ verhungern und erfrieren in Nordamerika und Mitteleuropa Hunderttausende. Die Ursache ist ein Vulkanausbruch im fernen Indonesien. Die Folge ist eine Migrationswelle: Allein aus dem Königreich Württemberg wandern rund 17 000 Menschen aus.

So herausragend wahnsinnig ist 2016 also nicht – trotz Aleppo und AfD, Brexit, Erdogan, Flüchtlingen, Terror und Trump. Denn fast jeder schlimmen Nachricht lässt sich eine gute entgegenstellen. Das Grauen von Aleppo und der Niedergang der Terrortruppe Daesch passieren gleichzeitig. Wer die Erfolge der AfD beschreibt, registriert auch, welche neuen Koalitionen plötzlich möglich werden: Das politische System reagiert flexibel und dynamisch und beweist damit seine Vitalität, allen Unkenrufen zum Trotz. Der Brexit hat eben kein wirtschaftliches Erdbeben ausgelöst, aber ein längst fälliges Nachdenken über die europäische Idee, die Institutionen der EU, die Verwundbarkeit durch Populismus.

Einbindung der Machthaber in Abhängigkeiten

A propos: Ausgerechnet Österreich, wo ja der neu-rechte Populismus in Gestalt von Jörg Haiders FPÖ einst erfunden wurde, hat gezeigt, dass dieser nicht unaufhaltsam ist – selbst wenn die etablierten Parteien schwächeln. In Frankreich ist Marine Le Pen nicht mehr so siegesgewiss, seit sie mit Francois Fillon einen ernstzunehmenden konservativen Konkurrenten hat. Auf den natürlichen Widerspruchsgeist der Polen ist auch immer noch Verlass: Wenn es die Rechtsregierung mit ihrer absoluten Mehrheit zu toll treibt, gehen sie auf die Straße, die Frauen voran!

Wer aber stoppt die ganzen anderen Machtmenschen, Machos, Mörder? Wer genau hinsieht, wird feststellen, dass sie allesamt eben doch nicht nur machen können, was sie wollen. Segen der Globalisierung: Sie alle sind eingebunden in Abhängigkeiten, in internationale Verpflichtungen. Erdogan, Orban, Putin brauchen die EU, Assad braucht Russland und Iran, Kim Jong-Un braucht China. Es gibt also Hebel, um etwas zu bewegen, auch wenn sie sehr schwergängig sind. Es gibt Foren, um zu verhandeln: die UN, die OSZE – auch wenn sie unerträglich langsam sind.

Vernetzung als große Chance

Die unaufhaltsam wachsende Vernetzung der Menschheit ist eine gewaltige Chance, nicht nur ökonomisch, sondern zivilisatorisch. Ja, grauenhafte Verbrechen können weiterhin geschehen, aber kaum noch unbemerkt. Millionen nehmen Anteil: Anders ist die enorme Empathie, mit der die große Mehrheit der hiesigen Bevölkerung die Flüchtlinge aufgenommen hat, nicht erklärbar.

Natürlich gehen auch Hetze und Propaganda mit der Zeit, aber sie können nicht mehr nachhaltig wirken: Zu schnell wird widersprochen, aufgedeckt, richtiggestellt. „Postfaktisch“ sind bloß manche Debatten, die Zeit ist „faktischer“ denn je. Nie zuvor waren so viele Informationen für so viele Menschen verfügbar, nie zuvor konnten sich so viele so schnell darüber austauschen.

Hoffnung ist also berechtigt, aber man muss sie nähren. Wer jedoch bloß ergeben darauf wartet, dass „die da oben“ irgendetwas tun oder lassen, hofft vergebens. Auch 2017.