Am Montag begann der Prozess gegen Facebook, weil ein syrischer Flüchtling auf der Plattform mehrfach schwer verleumdet wurde. (dpa)

Mark Zuckerberg wirkt wie der nette junge Mann von nebenan, er lacht viel, gibt gern den Menschenfreund. Doch wenn es ums Geschäft geht, dann ist der Facebook-Boss knallhart, dann spielt er seine Macht aus. Steuer-Tricksereien, „digitaler Kolonialismus“ in Indien, Verstöße gegen Patente, lascher Umgang mit dem Datenschutz, Hass, Hetze und Fake News auf Facebook-Seiten – die Liste der Vorwürfe gegen das 390 Milliarden US-Dollar schwere Unternehmen wird immer länger.

Facebook lässt es zu, dass das Recht und die Regeln des Anstands im größten sozialen Netzwerk der Welt außer Kraft gesetzt werden. Womit Zuckerbergs Unternehmen nicht alleine steht: Google, Twitter und Co. verhalten sich auch nicht viel besser.

Nun muss sich Facebook das erste Mal wegen Fake News vor einem deutschen Gericht verantworten. Der syrische Flüchtling Anas M. wurde in zwei Facebook-Beiträgen verleumdet: In einem hieß es, er habe einen Obdachlosen in Berlin angezündet. Im anderen wurde er mit dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin in Verbindung gebracht. Eingebaut in die Posts wurde ein Selfie, das er mit Kanzlerin Angela Merkel gemacht hatte – versehen mit einer Schlagzeile à la „Merkel machte ein Selfie mit dem Täter“. Die Beiträge wurden mehrere hundert Mal geteilt.

Facebook: Kein Verstoß gegen „Community Standards“

Im Auftrag des Flüchtlings hat der Würzburger IT-Fachanwalt Chan-jo Jun den Konzern verklagt. Am Montag begann der Prozess. Die Argumentation des aus Verden stammenden Anwalts: Facebook solle für die geteilten Inhalte der Nutzer genauso haften „wie Zeitungsverleger für abgedruckte Leserbriefe“. Recht hat der Mann. Im Fall Anas M. entfernte Facebook zwar die ursprünglichen Beiträge. Der Plattform-Betreiber löscht aber nur konkrete, einzeln gemeldete Verstöße. Deshalb haben die Opfer von Hetze und Verleumdung de facto keine Chance, gegen Hunderte von geteilten Posts anzugehen. Unfassbar ist Facebooks Begründung für das Nichtstun im Fall Anas M.: Die Lügen verstießen nicht gegen die „Community Standards“.

Es gibt mittlerweile eine riesige Zahl an Fake News, Hassartikel und Verleumdungen in den sozialen Netzwerken. Deshalb ist der Prozess in Würzburg so wichtig: Im Kern geht es um die grundsätzliche Frage, inwieweit ein Online-Netzwerk selbst tätig werden muss, um rechtswidrige Inhalte in seinen Angeboten zu finden und zu löschen. Anders gesagt: Es geht darum, das Recht der realen Welt auch in der virtuellen Welt durchzusetzen.

Dagegen wehrt sich Facebook. Der Konzern argumentiert, dass ein Filtern von Bildern und Inhalten einen riesigen Aufwand erfordere. Dabei macht das Zuckerberg-Imperium vor, wie es geht: Blanke Brüste etwa verschwinden ratzfatz von Facebook-Seiten. Und im Kampf gegen Kinderpornografie zeigt sich, dass man mit dem Einsatz modernster Technik durchaus etwas ausrichten kann: Eine Software mit „Foto-Fingerabdrücken“ aus den Datenbanken von Interpol findet solche Aufnahmen im Netz.

Inhalte sollen innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden

Facebook fehlt also nicht der Weg, Facebook fehlt der Wille. Mit Lügengeschichten und Hasspropaganda lässt sich jede Menge „Traffic“ erzeugen, also letzten Endes Geld machen. Auch das Demokratie-Verständnis in den USA, das selbst Nazi-Propaganda toleriert, mag zum fehlenden Willen beitragen. Zudem würde eine effiziente Kontrolle dem Konzern Geld kosten.

Nur politischer Druck und klare Gerichtsurteile könnten Facebook veranlassen, den Kurs des Laissez-faire zu korrigieren. Im Falle der gefälschten Nachrichten will der Kommunikationsgigant das Recherche-Team Correctiv einspannen, das dann die Putzkolonne im Internet spielen soll. Ein Schachzug, um Druck vom Kessel zu nehmen.

Reichen wird das kaum. Das Justizministerium prüft die Löschpraxis von Facebook. Minister Heiko Maas (SPD) wirft dem Unternehmen vor, die eingegangene Selbstverpflichtung nur halbherzig umzusetzen. Die Große Koalition plant nun endlich die Einführung einer 24-Stunden-Frist zum Löschen von Hassbotschaften und Fake News. Reagieren die Netzwerk-Betreiber nicht, sollen ihnen Bußgelder drohen, die „wehtun“, wie es Unionsfraktionschef Volker Kauder formuliert.

Zuvor wird wohl am 7. März das Urteil im Würzburger Prozess fallen. Dann könnte Facebook vielleicht gezwungen sein, die lasche Löschpraxis zu überdenken. Mark Zuckerberg redet gern davon, dass er die Welt verbessern möchte. Er sollte bei Facebook damit anfangen.