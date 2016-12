Facebook-Chef Mark Zuckerberg sieht man meist ohne Krawatte. (dpa)

Daimler-Chef Dieter Zetsche sah man lange nicht mehr mit ihr, Facebook-Ikone Mark Zuckerberg hat man gefühlt noch nie mit ihr gesehen und auch die Auftritte von Volkmar Denner (Bosch) und Timotheus Höttges (Telekom) kommen immer öfter ohne aus. Es geht um die Krawatte. Immer mehr Vorstandschefs legen den Schlips ab. Viele Unternehmen lockern den Dresscode, es gibt „Casual Fridays“ oder „Dress-Down-Days“.

Doch ist das auch in Bremen so? Grassiert auch in der traditionsbewussten Hansestadt Bremen die Lässigkeit des Silicon Valleys? Wir wollen uns auf die Suche machen nach den Branchen, in denen das kleine Stück Stoff zum Alltag gehört. Wir wollen die letzten Bastionen der Krawatte vorstellen.

Trägt sie am liebsten schmal: Marcel Schulz von der Sparda Bank (Karsten Klama)

Der erste Gang führt zum Maßkonfektionär Dolzer in der Langenstraße. „Eigentlich will keiner mehr eine Krawatte haben, leider“, sagt Manuela Bick seufzend. Besonders im vergangenen Dreivierteljahr sei der Absatz zurückgegangen, berichtet die Maßkonfektionärin. Heute seien sogenannte „Button Down“-Kragen gefragt, bei denen die Kragenenden spitz nach unten zulaufen und den die Herren offen trügen. Bremer Männer seien allerdings keine, die jeden Modetrend mitmachen. Der Bremer möge es hanseatisch, traditionell: einfarbiges Hemd, schlichte Krawatte. In Bremen trügen vor allem Banker und Versicherungskaufleute Krawatte, sagt Bick.

Banker lockern Krawattenpflicht

Banker tragen Krawatte – diese Grundregel bröckelt an Orten wie Hamburg, wo die Sparkasse vor einigen Monaten die Krawattenpflicht gelockert hat, in Bremen jedoch nicht. Sowohl bei der Sparkasse, der Bremer Landesbank, der Bremischen Volksbank, dem Bankhaus Plump, der Commerzbank, der Oldenburgischen Landesbank als auch bei der Sparda Bank tragen Angestellte mit Kundenkontakt in der Regel eine Krawatte. Eine Verpflichtung sei dies nach Auskunft der Bankhäuser jedoch nicht. Einzige Ausnahme: die Postbank. Sie ist eine wahre Bastion der Krawatte, genauer: der gelb-blauen. Mitarbeiter dort müssen die einheitlichen Schlipse tragen, dazu einen blauen Anzug. Für die Damen gilt: gelb-blaues Halstuch umbinden, bitte.

"Slim"-Krawatten im Trend

Trägt sie aus Überzeugung: Holger Fredebohm (Karsten Klama)

Einer, der aus Überzeugung Krawatte trägt, ist Marcel Schulz (33) von der Sparda Bank. Er sagt: „Für mich gehört die Krawatte einfach zum Bild des Bankberaters.“ Er hat etwa 30 verschiedene im Schrank, viele davon sind besonders schmal. Im Fachjargon nennt man das „Slim“, nur fünf bis sechs Zentimeter sind sie breit. Seit einigen Jahren liegen diese Krawatten im Trend. Heute trägt Schulz eine blau-schwarz-karierte, passend zum dunkelblauen Anzug. „Die Krawatte vermittelt Seriosität“, sagt er. „Ich würde es schade finden, wenn die Sparda Bank die Krawatten abschafft.“ Schulze findet, ein Manager wie Dieter Zetsche, könne es sich aufgrund seiner Position eher erlauben, einfach mal ohne Krawatte oder in Jeans aufzutreten, als jemand außerhalb der Chefetagen.

Anders als in Städten wie Frankfurt tummeln sich in der Bremer Innenstadt nicht sonderlich viel Schlipsträger. Ein Herr mit lila-blau-gemusterter Krawatte fällt ins Auge. „Ich bin Bankkaufmann“, stellt sich Holger Fredebohm vor. „Ich trage gerne Krawatte“, sagt er. Er findet, damit sehe Mann anständig gekleidet aus. Ein Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers KPMG trinkt gerade einen Kaffee. „Krawatte zu tragen ist Vorgabe bei uns, die Kunden erwarten das“, sagt der junge Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Er ist nicht der Einzige: Einige Gesprächspartner sind unsicher bei dem Thema Krawatten. Kommen sie spießig rüber, wenn sie sich dazu bekennen? Wird ihr Unternehmen als rückständig wahrgenommen? Ein Unternehmen möchte lieber nicht zu diesem Thema zitiert werden. Andere Gesprächspartner schmunzeln. „Krawatten?“, fragen sie, als ginge es um etwas Bedeutungsloses. Im Grunde hat das Stückchen Stoff auch keine praktische Funktion: Es schützt nicht vor Kälte wie ein Schal, es hält nichts beisammen wie ein Gürtel und liefert auch keine Informationen wie eine Uhr. Und doch: Die Krawatte sorgt für Gesprächsstoff und wird zum Politikum, wenn sie fehlt. Oder wie sind sonst die Medienberichte über den einstigen griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis zu werten, der ohne Schlips auftrat und deshalb als Rebell betitelt wurde?

Eine kroatische Erfinung

Trägt sie seit 40 Jahren: Helmut Köppe (Karsten Klama)

Die Krawatte ist eine ursprünglich kroatische Erfindung. Ein langes, um den Hals geknotetes Tuch gehörte im 17. Jahrhundert zur Uniform kroatischer Soldaten. Als diese im Dreißigjährigen Krieg nach Paris kamen, da sie als Söldner an der Seite von Frankreich kämpften, stieß das geknotete Stück Stoff auf das Interesse der modebewussten Franzosen. Am Hof von Sonnenkönig Ludwig XIV. wurde das Accessoire schnell beliebt. Aus der Bezeichnung „à la croate“ (auf kroatische Weise) entwickelte sich der Name „Cravate“. Seit den 1920er-Jahren gibt es die Krawatte, wie man sie heute kennt. Der New Yorker Designer Jesse Langsdorf schnitt erstmals den Stoff in einem 45-Grad-Winkel zu und ließ sich diese Herstellungsweise patentieren.

Seither gehörte sie zum guten Ton bei Geschäftsmännern. „Ich finde es künstlich, wenn jemand im gesetzteren Alter sich so jugendlich gibt“, sagt der Geschäftsführer der Schlüssel Reederei, Thomas Meier-Hedde, über Manager in Turnschuhen. Meier-Hedde trägt seit Beginn seines Arbeitslebens, also seit knapp 40 Jahren jeden Tag einen Schlips. „Ich habe das immer gern gemacht“, sagt der 64-Jährige. Er würde es nicht gut finden, wenn seine Mitarbeiter bei Terminen keine Krawatte trügen. Er trägt sogar am „Dressdown-Friday“ Krawatte. Die sucht übrigens größtenteils seine Frau aus.

Krawatten in der Wirtschaft. Stefan Schulze. Foto: Karsten Klama (Karsten Klama)

Wo etwas verkauft wird, so scheint es, ist die Krawatte ein Muss. Björn Sundermann zum Beispiel ist Immobilienberater bei Robert C. Spies. „In der Immobilienbranche gehört es irgendwie dazu“, sagt der 38-Jährige. „Es ist ein Stück weit Tradition“, sagt auch Harm Fischer, Vorstand des Autohändlers Schmidt + Koch. In immer mehr Autohäusern würden die Krawatten weggelassen, auch bei Schmidt + Koch habe man darüber diskutiert. Vor allem auf dem Land und bei Käufern von Nutzfahrzeugen könne es eine Distanz hervorrufen, wenn der Herr mit Krawatte auf den rustikalen Landwirt in Gummistiefeln trifft. Letztlich hat sich Schmidt + Koch aber für die Tradition entschieden.

„Ich fühle mich mit Krawatte wohler“, sagt Helmut Köppe, der am Wall ein Pelzgeschäft führt. „Ich repräsentiere hier ja etwas.“ Rote Krawatten trage er ungern, sagt Köppe. „Bin ja kein Parteimitglied.“ 1973 hatte er seine Meisterprüfung zum Kürschner. Seitdem trage er eigentlich immer Krawatte, außer zu Hause oder auf dem Fahrrad. Die neue Lässigkeit eines Dieter Zetsche störe ihn nicht, sagt er. Aber schön finde er das nicht.