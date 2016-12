Aus gegebenem Anlass ein Tänzchen: Serge Gnabry hat soeben den Ausgleich für Werder erzielt. Das will gefeiert werden, und Max Kruse ist dabei. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Eine Stunde war gespielt, da erhob sich der Bremer Teil des Publikums im ausverkauften Weserstadion von den Sitzplätzen. Die Zuschauer klatschten, sie feuerten ihre Mannschaft an, sie wollten ihr Team nach vorne treiben. Die Bremer Fans spürten in diesem Moment: Hier könnte gegen den 1. FC Köln heute etwas gehen. Eben hatte Kölns Torwart Thomas Kessler einen Schuss von Fin Bartels aus dem unteren Eck geboxt, danach hatte Kölns Abwehrspieler Frederik Sörensen erst einen scharf getretenen Freistoß von Serge Gnabry abgeblockt und dann auch noch den Nachschuss von Santiago Garcia in höchster Not zur Ecke geklärt. Werder war am Zug.

Es blieb nach 90 Minuten plus drei Minuten Nachspielzeit aber beim 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln. Es war Werders viertes Spiel in Folge ohne Niederlage. Es war ein Punktgewinn gegen eine Kölner Mannschaft, die in dieser Saison schon gegen die Bayern, gegen Leipzig und gegen Borussia Dortmund gepunktet hat und die in Bremen in der ersten Halbzeit stark gespielt hatte. Und genau wie Werder hatten auch die Kölner in der zweiten Halbzeit sehr gute Chancen – einmal durch Torjäger Anthony Modeste, einmal durch Yuya Osako – gehabt. Es war trotzdem ein nicht unverdienter Bremer Punktgewinn, weil Werder wieder einmal einen Rückstand aufholen musste (und es schaffte) und nach der Pause eine deutliche Leistungssteigerung zeigte.

Dazu hatten die Bremer das große Glück, dass Schiedsrichter Wolfgang Stark in der 89. Minute nicht auf Elfmeter für Köln entschieden hatte. Marco Höger war beim Kampf um den Ball mit Robert Bauer im Bremer Strafraum zu Fall gekommen. Zwar sagte Bauers Nebenmann Niklas Moisander: „Der Kölner hat den Elfmeter gesucht. Ich glaube deshalb, dass es keiner war.“ Glückspilz Bauer war da weniger überzeugt. Er sagte: „Ich trete ihm auf den Fuß, und wenn der Schiedsrichter es auch so sieht, dann kann er Elfmeter geben.“ Stark aber bewertete die Szene sehr zum Kölner Missfallen anders. Glück für Werder.

Vollkommene Zufriedenheit sieht anders aus

Dass hinterher trotzdem nicht alle Bremer über das 1:1 gegen den 1. FC Köln, immerhin eine der besseren Mannschaften der Liga, jubeln wollten, zeigt das gewachsene Selbstbewusstsein. Ob er mit dem 1:1 zufrieden sei, wurde Fin Bartels gefragt. „Nicht zu 100 Prozent“, sagte der Offensivmann. Und Werder-Trainer Alexander Nouri meinte: „Gefühlt war irgendwie mehr drin, wir hätten unserem wieder einmal fantastischen Publikum gern drei Punkte geschenkt.“

Ein Punkt ist es schließlich geworden, und die Spieler verabschiedeten sich mit einem langen Spruchband von den Fans. „Wir wünschen euch frohe Weihnachten“ stand darauf, und tatsächlich darf man schon vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch bei 1899 Hoffenheim festhalten: Die Werder-Fans können Weihnachten etwas beruhigter feiern. Das Fußballjahr 2016 ist für Werder noch einmal glimpflich ausgegangen. Jedenfalls glimpflicher als man zwischendurch befürchten musste, als in Bremen über fehlende Punkte, fehlende Spieler, fehlende Defensivstabilität und fehlende Fitness diskutiert wurde.

Fünf Punkte Vorsprung hat die Bremer Mannschaft im Moment vor dem Relegationsplatz, und vermutlich hätte sie ein Spiel wie am Sonnabend gegen den 1. FC Köln vor fünf, sechs Wochen noch verloren. Inzwischen schafft es Werder aber, kompakter zu stehen, inzwischen reicht ein eigener Treffer auch mal für einen Punktgewinn, weil Werder hinten längst nicht mehr so viele Torchancen und Treffer des Gegners zulässt wie noch im Oktober und November. Zwar dominierte Köln über weite Strecken, von 15 Schüssen kamen aber nur fünf direkt aufs Bremer Tor.

Verspäteter erster Torschuss

Dazu scheint Werder inzwischen auch taktisch flexibler zu sein. Auf die Kölner Übermacht im Mittelfeld aus der ersten Halbzeit reagierte Nouri nach der Pause mit einem Systemwechsel. Werder spielte fortan hinten mit einer Dreierkette, bestehend aus Moisander, Lamine Sané und Bauer, und einem Fünfer-Mittelfeld davor. Dadurch bekam Werder endlich mehr Zugriff auf die Kölner Offensivspieler und setzte den Gegner endlich auch selbst unter Druck.

Mehr zum Thema Wichtiger Punktgewinn für Werder Werder Bremen hat seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Bremer kamen im ausverkauften ... mehr »

In der ersten Halbzeit hatte es bis zur 24. Minute gedauert, ehe Werder zum ersten Mal im Kölner Strafraum aufgetaucht war. Erst nach 35 Minuten gab Gnabry den ersten Bremer Torschuss überhaupt ab. Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 0:1, da Jonas Hector Werders Abwehr, die auf Abseits spekulierte, mit einem tollen Pass in die Schnittstelle der Innenverteidigung überwunden hatte. Gegen den frei vor ihm auftauchenden Anthony Modeste konnte Werder-Torwart Jaroslav Drobny noch klären, gegen Artjoms Rudnevs im Nachschuss dann aber nicht mehr (28.).

Gnabry gelang erstes Tor im Heimstadion

Dass Werder ins Spiel zurück kam, lag an einer mutigen Einzelaktion. Gnabry, der zuvor in mehreren Szenen unglücklich agiert und mit Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung sogar große Gefahr für die eigene Mannschaft heraufbeschworen hatte, zog in der 40. Minute aus fast 30 Metern einfach einmal ab. Der Ball war zwar scharf geschossen und setzte kurz vor den Händen von FC-Torwart Kessler auf – aber unhaltbar war der Schuss definitiv nicht. „Davor hatte ich in ein, zwei Situationen die Option, zu schießen und mich falsch entschieden. Diesmal hab' ich gedacht: Jetzt musst du schießen“, sagte Gnabry nach seinem schon sechsten Saisontor und dem ersten im Weserstadion. „Es ist immer schöner, mit dem ganzen Stadion zu feiern als auswärts nur mit den mitgereisten Fans“, sagte Gnabry.

Für seinen Trainer war der Treffer vor allem ein Produkt des Willens. „Serge hat eine Überzeugung, er lässt sich nicht entmutigen, wenn er vorher einmal hängen bleibt, und genau das fordern wir auch ein.“ Vier Spiele, acht Punkte – ist das jetzt schon eine Serie? „Für mich noch nicht“, sagte Frank Baumann, „eine Serie beginnt für mich erst ab fünf Spielen.“ Werders Sportchef musste schmunzeln, als er dies sagte. Eine gewisse Leichtigkeit ist bei den Bremern zurück, auch wenn sie insgesamt viel zu wenig Punkte geholt haben im zweiten Halbjahr 2016. „Wir sind noch nicht da, dass wir sagen können: Es läuft“, meinte Baumann, „wir müssen uns das immer wieder erarbeiten.“ Vor Weihnachten müssen sie das noch ein letztes Mal tun, am Mittwoch in Hoffenheim.