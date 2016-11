Mit einer Trump-Maske verkleidet demonstriert ein Mann am 23.02.2016 in Las Vegas (USA) gegen Donald Trump. (dpa)

Der Wahlsieg von Donald Trump hat in Deutschland Erstaunen und Entsetzen hervorgerufen. Dabei war nicht erst seit dem Brexit klar, dass auch in Europa die Demokratien ein Problem mit der wachsenden Wut auf die Eliten haben. Einen Tag nach der Brexit-Entscheidung schrieb eine britische Boulevard-Zeitung: „Es war der Tag, an dem sich die stillen Briten gegen eine arrogante, abgehobene politische Klasse und eine verächtliche Brüsseler Elite erhoben haben.“

Woher kommt die Wut?

Woher kommt die Wut auf die Eliten? Eliten bewegen sich in engmaschigen, durch wechselseitige Beziehungen und Abhängigkeiten gekennzeichneten Netzwerken, und haben einen eigenen Sprachcode herausgebildet, der von vielen normalen Bürgern nur schwer zu verstehen ist. Auch die proeuropäische Ausrichtung und positive Bewertung der Globalisierung durch die Eliten wird von vielen Bürgern nicht uneingeschränkt geteilt. Des Weiteren driften die sozialen Lebenswelten angesichts wachsender ökonomischer Ungleichheit auseinander. „Living apart together“ ist zu einem Trend in vielen westlichen Gesellschaften geworden. Das trifft auch auf Parteien und Parlamente zu, die immer weniger ein Abbild der sozialen Breite und unterschiedlichen Lebenserfahrungen in unserer Gesellschaft sind. Aber es geht nicht nur um soziale Unterschiede, sondern auch um Lebensstile. Viele Mitglieder der Bildungseliten schauen verächtlich auf den Geschmack der unteren Schichten. Schließlich tragen Steuerhinterziehung, illegale Geldwäsche und Banker, die mit faulen Papieren zocken, zu einem weitverbreiteten Gefühl bei, dass die Eliten sich ungeniert bereichern können.

Was kann man tun?

Was kann man gegen den antielitären Impuls tun? Erstens: Der Aufstieg des Populismus ist ein Seismograf dafür, dass im Verhältnis zwischen Eliten und Bevölkerung etwas schiefläuft. Populisten zwingen insofern die politischen Eliten dazu, sich jener vernachlässigten Fragen und Probleme anzunehmen, aus denen populistische Bewegungen ihre Kraft beziehen. Zweitens: Korruption und illegale Bereicherung der Eliten sind Wasser auf die Mühlen von Populisten. Demokratien müssen in der Lage sein, solche Vorgänge vorbehaltlos aufzuklären, gesellschaftlich zu ächten und durch entsprechende juristische Konsequenzen zu ahnden. Drittens: Der Ruf nach mehr direkter Demokratie ist ein zweischneidiges Schwert. Man sollte das Augenmerk vor allem auf die Stärkung der repräsentativen Elemente der parlamentarischen Demokratie legen. Dazu müssen Parteien ihre Responsivität im Hinblick auf die gesellschaftliche Vielfalt verbessern und ihre Türen weit für die ganze Breite des gesellschaftlichen Spektrums öffnen.

Unser Gastautor war Politikwissenschaftler an der Universität Bremen und Geschäftsführer des Instituts für Interkulturelle und Internationale Studien. Sein Spezialgebiet ist die Parteien- und Wahlforschung.