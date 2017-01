Serge Gnabry ist Werders wichtigster Spieler. Er trifft nicht nur selbst, er hilft auch seinen Kollegen ... (nordphoto / Fabisch und nordphoto, nordphoto)

Werder ist in den vergangenen Jahren ziemlich oft ziemlich unberechenbar gewesen. Sicher war bei den Bremer Bundesliga-Fußballern eigentlich nur, dass nichts sicher war. Noch nicht mal der Klassenerhalt.

Jetzt aber könnte sich das ändern. Jetzt könnte Werder endlich mal eine Zeit der Ruhe und Sicherheit vor sich haben. Eine Zeit, in der es stabil aufwärts geht. Zumindest spricht vieles dafür, dass die Bremer zu den Aufsteigern der Rückrunde gehören werden.

... und kriegt sogar zusammen mit seinem Trainer Alexander Nouri ein astreines Kopfballspiel hin. (imago sportfotodienst, imago/Thomas Frey)

Der Kader, den sie haben, bringt fast schon die Verpflichtung mit sich, in der Tabelle zu klettern. Ein Klub, der Könner wie Serge Gnabry und Max Kruse beschäftigt, der darf nicht mehr lange auf Platz 15 stehen. Und er darf am Ende der Saison nicht wieder mehrere Kraftakte und die euphorische Unterstützung einer ganzen Stadt benötigen, um gerade noch so in letzter Minute dem Abstieg zu entkommen.

Monate von Hoffnung statt Ängsten

Die Hinrunde hat die Bremer schon wieder zu viel Kraft gekostet. Sie haben in dieser Hinrunde schon wieder zu viel erlebt, was sie nicht erleben wollten: den katastrophalen Saisonstart, das peinliche Aus im DFB-Pokal gegen den Drittligisten Sportfreunde Lotte, die Trennung von Trainer Viktor Skripnik, die Ausfälle von prägenden Kräften wie Kruse, Philipp Bargfrede und Claudio Pizarro. Jetzt sollten sie andere, positive Nachrichten produzieren. Sie sollten Monate erleben, die eher von Hoffnungen geprägt sind als von Ängsten. Sie sollten am Ende der Saison der Europa League näher sein als der Zweiten Liga.

Das Potenzial dazu jedenfalls haben die Bremer, und sie haben auch sonst alles, was man für eine erfolgreiche Rückrunde braucht. Was sie gehemmt hat, ist verschwunden: Sie haben keinen schwachen Trainer mehr, unter dem sich kaum ein Spieler entwickelt hat. Sie haben auch keine Verletzungsmisere mehr, und sie sind auf fast allen Positionen qualitativ und quantitativ gut besetzt. Sie haben jetzt ziemlich viele Möglichkeiten, taktisch wie personell.

Nouri hat mehr Mittel zum Gestalten

Ihr Trainer Alexander Nouri muss nicht den Mangel verwalten. Er kann gestalten, er kann mit seiner Mannschaft richtig was reißen. Er hat schließlich den besten Kader zur Verfügung, den Werder in der jüngeren Vergangenheit gehabt hat. Der Kader ist nicht spürbar schlechter als die Aufgebote von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt, des 1. FC Köln oder des SC Freiburg. Diese Mannschaften stehen in der Tabelle zurzeit zwischen Rang drei und Rang acht. Warum soll eine Entwicklung in diese Richtung für die Bremer utopisch sein?

Wenn es Nouri gelingt, aus all seinen Spielern ein Team zu bauen, das größer ist als die Summe seiner Teile, dann haben die Bremer in der Bundesliga wirklich gute Perspektiven. Wenn sie alles zeigen, was sie können, und wenn sie dann noch ein bisschen Glück zur richtigen Zeit haben, dann können sie einen einstelligen Tabellenplatz durchaus noch schaffen.

Helfen dürfte ihnen, dass der Routinier Pizarro (38), anders als im vergangenen Sommer, diesmal die komplette Vorbereitung mitmachen darf – sofern sein Körper nicht doch noch streikt. Wie exorbitant eine Vorbereitung seine Leistungen verbessern kann, hat er in der vergangenen Saison bewiesen. In der Hinrunde der aktuellen Spielzeit war Pizarro zwar auch wertvoll, aber er war längst nicht so gefährlich wie zuvor. Er hat in der Bundesliga bisher noch kein einziges Tor erzielt.

Starker Däne

Stärken dürfte die Bremer auch der Däne Thomas Delaney, der zum Jahreswechsel vom FC Kopenhagen zu Werder gekommen ist. Früher oder später soll er das grün-weiße Mittelfeld prägen – durch seine spielerische und kämpferische Klasse, durch seine Übersicht, durch seine Schussstärke und seinen Zug zum Tor.

Wenn er all die lobenden Worte, die über ihn schon gesagt worden sind, bestätigt, dann könnte er das Bremer Spiel nicht nur beleben, sondern auf entscheidende Weise verbessern. Er könnte die Schaltstelle sein, die defensive Ballgewinne in offensiven Überfall- und Hochgeschwindigkeitsfußball verwandelt. Er könnte der Mann sein, der die Angriffskünstler Gnabry, Kruse und Pizarro so in Szene setzt, dass sie für die gegnerischen Abwehrreihen zum permanenten Problem werden.

Die Bremer betonen oft und gern, sie könnten nur Erfolg haben, wenn sie eine kompakte Mannschaftsleistung zeigen. Einerseits ist da was dran. Andererseits klingt diese Aussage aber auch ganz schön langweilig und unspektakulär. Sie verstellt den Blick darauf, dass die Bremer durchaus Spieler haben, die spektakulär spielen können und die, wenn sie in Form sind, zum Schwärmen einladen. Vermutlich müssen die Bremer die Kompaktheit und das Spektakel verbinden, um wieder in die Tabellenregionen zu kommen, nach denen sie sich so sehr sehnen.

Starke Gegner

Schon in den Spielen vor der Winterpause haben sie sich gesteigert und stabilisiert. Jetzt dürfen sie nicht nachlassen, sie müssen sich weiter verbessern. Der Spielplan, den die Deutsche Fußball-Liga (DFL) ersonnen hat, macht diese Aufgabe zu einer besonderen Herausforderung: Die Bremer starten mit Heimspielen gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern in das Bundesliga-Jahr 2017, also gegen die beiden am prominentesten besetzten Teams der Liga. Sie können in diesen beiden Partien eigentlich nur gewinnen – weil die meisten mit zwei Niederlagen rechnen.

Sollten den Bremern gleich ein, zwei Überraschungen gelingen, dann hätten sie schon mal die ersten Schritte ihrer Klettertour aus dem Tabellenkeller gemacht. Dann dürften Werders Fans guten Gewissens daran glauben, dass sie in den nächsten Monaten mehr hoffen als bangen werden.