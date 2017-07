Ex-Werder-Profi Mario Basler. (imago)

Nur die Bayern, Dortmund und Hoffenheim waren besser: In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit war Werder im Ligavergleich ein Champions-League-Aspirant. Aufgrund der Hypothek einer schwachen Hinrunde verpasste man das internationale Geschäft schließlich knapp. Ex-Bremer Mario Basler glaubt, dass man trotz des Trends an der Weser eher nach unten orientieren müsse. "Es wird sicher erneut keine einfache Saison in Bremen", vermutete Basler gegenüber sport.de.

Ein Grund dafür seien die knappen finanziellen Ressourcen und die damit einhergehende Transferpolitik. "Es konnte nicht viel investiert werden, im Gegenzug haben sie sogar wichtige und gute Stammspieler verloren", schildert Basler den Anlass seiner Bedenken. Dennoch hofft Basler darauf, dass die Mannschaft von Alexander Nouri an die Resultate der Rückrunde anknüpfen kann. "Im Moment sehe ich das aber noch nicht", hält der frühere Mittelfeldspieler jedoch fest.

Basler, der von 1993 bis 1996 für Werder aktiv war und in 92 Partien 36 Tore erzielte, sprach auch noch zu weiteren Themen - das komplette Interview finden Sie hier. (cev)