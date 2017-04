Wollen sich demnächst für Vertragsgespräche zusammensetzen: Alexander Nouri und Frank Baumann.

Wenn sich Werders Sportchef Frank Baumann nicht täuscht, dann verlängert Alexander Nouri demnächst seinen Vertrag. Vor Beginn der Gespräche, die in dieser Woche starten sollen, sagte Baumann: „Wir gehen davon aus, dass Alexander Nouri auch nächstes Jahr hier Trainer ist.“

Wie schnell das gehen wird, vermochte Baumann allerdings nicht zu sagen. Nur so viel: „Wir werden uns ohne Zeitdruck zusammensetzen.“ Grundsätzlich herrscht zwischen beiden Seiten Einigkeit: Werder will Nouri halten, Nouri nennt Werder seinen „Plan A“. Erst nach dem 4:2-Sieg in Ingolstadt hatte Nouri betont, dass er seine Arbeit bei Werder „sehr, sehr gern“ fortsetzen würde. (mhd)