Dieses Bild wurde zur Ikone der 68er: der sterbende Benno Ohnesorg, gestützt von Friederike Hausmann. (dpa)

Vor dem Wohnhaus Schillerstraße Ecke Krumme Straße spielen Kinder auf dem Bürgersteig Fußball. Der Ball fliegt auf den Parkplatz unter dem Gebäude, das auf Betonpfeilern ruht. Nur wenige Autos stehen auf der Hoffläche. Auch vor 50 Jahren parkten hier Fahrzeuge, darunter ein grüner VW Käfer. Am späten Abend des 2. Juni 1967 drängten sich hier viele Menschen in den Hof. Sie waren vor den Schlägen der Polizei geflüchtet und ahnten nicht, dass dieser Ort eine Falle war.

Nicht einmal 100 Meter entfernt hatten die jungen Leute vor der Deutschen Oper lautstark gegen den Schah von Persien und seine Frau Farah Diba protestiert. An „ein infernalisches Geschrei“ erinnerte sich später der damalige Regierende Bürgermeister von West-Berlin, Heinrich Albertz (SPD). Als sich in der Oper der Vorhang hob, begann auf der Bismarckstraße ein bis dahin in dieser Brutalität kaum vorstellbarer Polizeieinsatz. Viele Demonstranten wurden in die Krumme Straße abgedrängt.

Ein kaltblütiger Schuss in den Kopf

Eine halbe Stunde später war der 26-jährige Student und werdende Vater Benno Ohnesorg tot. Ihm wurde vom Zivilpolizisten Karl-Heinz Kurras kaltblütig in den Kopf geschossen – unbedrängt und höchstwahrscheinlich gezielt. Das Foto, das den schlaksigen jungen Mann im roten Hemd am Boden vor dem grünen VW Käfer zeigt, den blutenden Kopf von einer jungen Frau gestützt, fehlt in keinem Geschichtsbuch. Denn der 2. Juni 1967 war eine Zäsur in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte.

Der Schuss veränderte die Innenpolitik der Bundesrepublik wie kein anderes Ereignis zuvor. Der tragische und zufällige Tod entwickelte sich zum Fanal für die Studentenbewegung, sein Name und das Datum wurden Symbol für eine Radikalisierung der Bewegung, Ohnesorgs Bild zur Ikone. Die Proteste gegen den Vietnamkrieg und die fehlende Nazi-Aufarbeitung der Adenauer-Ära blieben fortan nicht mehr nur friedlich. Die Gewalt vor der Oper schlug in Gewalt gegen den Staat um. Was folgte, war linksextremistischer Terror der RAF und anderer Gruppen, der das Land für viele Jahre in Atem hielt.

Das Trauma jenes Abends im Charlottenburger Kiez hatte noch vielfältige Nachspiele. Der damalige SPD-Regierungschef Albertz gab sich eine Mitschuld am Tod Ohnesorgs. „Ich war am schwächsten, als ich am härtesten war“, bekannte der Theologe, der wenige Monate später zurücktrat. Die Polizeiführung verbreitete erst die Version eines Querschlägers, später war verschleiernd von Notwehr die Rede. Kriminalobermeister Kurras wurde in einem Strafprozess trotz großer Bedenken gegenüber seinen Aussagen freigesprochen; in der Revisionsverhandlung gestanden ihm die Richter zu, dass er irrtümlich ein Messer gesehen habe.

Kurras war Stasi-Spitzel

Kurras wiederum hat sich nie wieder zu seinem Schuss geäußert. Erst seit dem Frühjahr 2009 ahnt man den Grund: Damals stießen Forscher in der Stasi-Unterlagen-Behörde auf die Akte von „Otto Bohl“. Das war der Deckname von SED-Mitglied Kurras, der intime Einblicke in die West-Berliner Polizeistrukturen gegen Bares nach Ost-Berlin lieferte. Selbst der Stasi fiel seine „besondere Neigung zum Schießsport“ als „charakterliche Schwäche“ auf.

Als der alte Garagenhof abgerissen wurde, hatte sich die Außerparlamentarische Opposition (Apo) längst auf Westdeutschland ausgebreitet. Die Studenten verbanden ihren Protest „gegen Ausbeutung und Unterdrückung besonders in den Ländern der Dritten Welt mit dem Kampf um radikale Demokratisierung im eigenen Land“, wie es neben dem verstörenden Gedenkrelief „Tod eines Demonstranten“ von Alfred Hrdlicka am U-Bahn-Ausgang „Deutsche Oper“ heißt. Schon kurz nach dem 2. Juni beendete das MfS „aus Gründen der Sicherheit“ ziemlich abrupt die Zusammenarbeit mit dem inzwischen verstorbenen Kurras. In den Stasi-Akten gibt es keinen Hinweis auf einen Mord-Auftrag für den Kripo-Mann, sondern nur den knappen Kommentar: „Betrachten Ereignis als sehr bedauerlichen Unglücksfall.“ So wird man wohl nie erfahren, warum der Polizist wirklich geschossen hat.