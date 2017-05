Dieses Reliquienkreuz wurde vor mehr als drei Jahren im Münsterland gestohlen (dpa)

Der Mann hatte den Dieben geholfen, das gestohlene Borghorster Stiftskreuz für 150.000 Euro an unbekannte Dritte weiterzuverkaufen. Ursprünglich war dem Angeklagten auch vorgeworfen worden, den Diebstahl des Kreuzes selbst in Auftrag gegeben zu haben. Dafür gab es jedoch keine Beweise. Die Richter am Landgericht Münster gingen allerdings auch davon aus, dass der Mann bei der überraschenden Rückführung des Kreuzes Anfang 2017 ebenfalls half. Die drei eigentlichen Diebe waren bereits 2016 zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden.