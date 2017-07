Marcel Schmidt-Rolecki (links) berät Annika Stachelek-Pfeiffer und Patrick Pfeiffer, wohin sie in drei Wochen zu einem günstigen Preis reisen könnten. (Christina Kuhaupt)

Die Angebote wecken Fernweh: Malaga, Kos, Alicante, Florida. Eine Woche Marokko im Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension: 434 Euro. „Es kommen Leute mit gepacktem Koffer an den Schalter und wollen noch am selben Tag fliegen“, sagt die Büroleiterin von Lastminute-pur am Bremer Flughafen, Manuela Lietzow. „Aber längst sind es nicht mehr so viele wie vor zehn Jahren“.

Last minute, das seien nicht mehr die Restplätze zu extrem günstigen Preisen. „Die Restplätze werden wie an der Börse gehandelt und die Nachfrage bestimmt das Angebot“, sagt Lietzow. Das heißt für die Kunden: Zu Ferienbeginn kann es teuer sein, spontan eine Reise zu buchen.

Monika Scharping und Bertram Delecate haben bereits im Januar gebucht. (Christina Kuhaupt)

Der Geschäftsführer des Trio-Reisebüros am Flughafen, Bünyamin Sereflioglu, bringt es auf den Punkt: „Je näher der Flugtermin, desto höher die Preise.“ Und die können sich von Minute zu Minute ändern. Grund: Die Fluggesellschaften teilen einen Flug in verschiedene Preisklassen auf. „Sind die günstigsten Preise weg, kann man nur noch in höheren Preisklassen buchen.“

Schnäppchen wie vor knapp 20 Jahren gebe es heute meistens vier bis sechs Wochen vor Abflug, weiß Lietzow. „Wer ein halbes Jahr vor Saison bucht und Frühbucher-Rabatte nutzt, spart am meisten“, sagt Marina Schlüpmann von der Gesellschaft Der-Touristik Airport Services, die zur Rewe-Group gehört.

Reiseanbieter verkauften ihre Restplätze lieber frühzeitig günstig, als in der letzten Minute zu Schleuderpreisen. Das sichere die Einnahmen. „Deshalb gibt es auch nicht mehr so viele Last-minute-Reisen“, sagt Schlüpmann. Groß sei die Nachfrage nach Last-minute-Urlauben an ihrem Schalter vor allem jetzt. „Im Sommer brennt hier manchmal die Hütte.“ Viele buchen und fliegen ein, zwei Tage später. Gerade hat sie eine Reise nach Tiflis in Georgien verkauft. Einzelne Anfragen gibt es laut Schlüpmann jeden Tag.

Annika Stachelek-Pfeiffer und Patrick Pfeiffer lassen sich gerade beraten. „Wir haben geheiratet und dachten, dass wir jetzt mal entspannen“, sagt Stachelek-Pfeiffer. Es soll eine kleine Hochzeitsreise vor der großen werden. „Wir würden gerne in die Türkei fliegen“, sagt sie. Last minute will das Paar fliegen, weil es hofft, dass die Reise so günstiger wird. Maximal 750 Euro möchten die beiden ausgeben. In drei Wochen wollen sie starten. Genug Zeit, um etwas Passendes zu finden, glaubt Marcel Schmidt-Rolecki von Lastminute-pur.

Monika Scharping indes steht mit gepackten Koffern in der Flughafenhalle. Sie fliegt mit dem Lebensgefährten, ihrer Tochter und ihrer Enkelin eine Woche nach Rhodos. Gebucht hat sie bereits im Januar. „Dadurch habe ich 400 Euro gespart. Ich hatte echt Glück.“ Last minute ist Monika Scharping noch nie geflogen. „Ich habe schon im Winter gebucht, da kann man sich länger auf die Reise freuen“, sagt die 54-Jährige.

Den typischen Last-minute-Reisenden gibt es laut Bünyamin Sereflioglu nicht. Es seien junge und ältere Kunden durch alle Bevölkerungsschichten dabei. Manuela Lietzow hat zuletzt zwei Last-minute-Reisen nach Ägypten und Mallorca verkauft. Wählerisch seien Last-minute-Kunden in der Regel nicht. Besonders gut verkauften sich derzeit Urlaube in Ägypten und der Türkei. „Die Reisen dorthin sind günstiger geworden durch die angespannte politische Lage in den Ländern.“ Das bestätigt Marina Schlüpmann. Sie kann eine Woche im ägyptischen Hurghada (Vier-Sterne-Hotel) mit Halbpension für 387 Euro anbieten. Abflug: am 12. Juli.

Laut Bünyamin Sereflioglu lohnt es sich, immer mal nach Sonderangeboten zu fragen. Er rät jedoch, nicht nur nach dem Preis zu schauen: „Das günstigste Angebot machen die schlechten Hotels. Das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen.“ Um Enttäuschungen zu vermeiden, empfiehlt er, im Reisebüro zu buchen. „Wir kennen die Hotels und Hoteliers in der Regel.“ Für den Ski-Urlaub gebe es grundsätzlich keine reduzierten Angebote. „Die sind so beliebt, die werden vorzeitig gebucht.“

Bünyamin Sereflioglu rät, nicht nur auf den Preis zu schauen. (Christina Kuhaupt)

Auch bei Kreuzfahrten sei es schwer, ein Schnäppchen zu ergattern. „Die Reeder wollen sich die Preise nicht kaputtmachen und fahren lieber mit leeren Kabinen, als die Plätze günstig zu verkaufen.“ Wer dagegen im nächsten Winter auf die Kanaren, nach Tunesien oder nach Ägypten fliegen wolle, der bekomme bis zum 31. Oktober gute Angebote.

Für Spontanreisende, die mit Koffer den Flughafen ansteuern, hat Manuela Lietzow einen Tipp: „Im Vorfeld schauen, welche Ziele am betreffenden Tag noch angeflogen werden.“ Andernfalls seien womöglich nur noch Flüge zu Drehkreuzen wie Amsterdam, Brüssel oder Frankfurt möglich. Auch wenn Last-minute-Reisen nicht mehr Trend seien, Lietzow glaubt: Sofort-Urlaubswillige wird es immer geben. „Leute, die kurzfristig Urlaub nehmen oder dem Schietwetter entfliehen wollen.“